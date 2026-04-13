Trang chủ Chuyển động xanh

Môi trường biển Hà Tĩnh “thay áo mới”, sẵn sàng đón mùa du lịch 2026

Nguyễn Thuấn

13/04/2026, 15:00

Hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường biển, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, sẵn sàng đón mùa du lịch 2026 và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới...

Đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đồng loạt ra quân làm sạch bờ biển trong ngày 12/4
Ngày 12/4, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường biển gắn với các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”. Hoạt động nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho mùa du lịch biển 2026, đồng thời lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đáng chú ý, 26 tuyến đường ven biển kiểu mẫu theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” do thanh niên đảm nhận đã góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho các khu vực ven biển.

Chung tay dọn biển, chuẩn bị mùa du lịch 2026
Lực lượng tình nguyện thu gom rác thải dọc các tuyến bãi biển
Các nhóm tình nguyện chia khu vực, làm sạch từng đoạn bờ biển
Hoạt động góp phần làm sạch 18 km bờ biển Hà Tĩnh
Thanh niên tích cực xóa bỏ các điểm tập kết rác tự phát
15 “điểm đen” rác thải được xử lý triệt để
Không khí ra quân sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia
Chiến dịch góp phần chuẩn bị tốt cho mùa du lịch biển 2026
Diện mạo vùng ven biển Hà Tĩnh trở nên xanh, sạch hơn sau chiến dịch
Thanh niên tích cực nhặt rác, làm sạch từng khu vực ven biển
Mô hình “Bãi biển không rác thải” tiếp tục được duy trì hiệu quả
18 km bãi biển Hà Tĩnh được làm sạch trong một ngày
Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” cũng được triển khai sâu rộng tại các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh, gắn với xây dựng nông thôn mới. Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tham gia chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư mẫu; phá bỏ 50 vườn tạp, cải tạo khuôn viên 13 nhà văn hóa thôn; trồng mới, cắt tỉa và chăm sóc hơn 11 km hàng rào xanh cùng 7 km đường giao thông nông thôn. Nhiều công trình thiết thực như lắp đặt biển cảnh báo phòng chống đuối nước, xây dựng tuyến đường thắp sáng bằng năng lượng mặt trời cũng được triển khai.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng văn minh đô thị tiếp tục được đẩy mạnh. Đoàn viên, thanh niên tham gia bóc gỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép, chỉnh trang 23 khu vui chơi cho thiếu nhi và triển khai các mô hình kinh tế thanh niên. Hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức phân loại rác thải tại nguồn trong cộng đồng.

