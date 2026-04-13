Môi trường biển Hà Tĩnh “thay áo mới”, sẵn sàng đón mùa du lịch 2026
Nguyễn Thuấn
13/04/2026, 15:00
Hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường biển, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, sẵn sàng đón mùa du lịch 2026 và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới...
Ngày 12/4, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt
tổ chức ra quân vệ sinh môi trường biển gắn với các hoạt động hưởng ứng “Ngày
Chủ nhật xanh”. Hoạt động nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho mùa du lịch biển
2026, đồng thời lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Hơn 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia dọn
dẹp vệ sinh, thu gom rác thải dọc các tuyến bờ biển. Kết quả, lực lượng tình
nguyện đã làm sạch 18 km bãi biển, thu gom hơn 7 tấn rác thải các loại, đồng thời
xóa bỏ hoàn toàn 15 điểm tồn đọng rác thải tự phát.
Cùng với hoạt động ra quân, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục duy
trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường bền vững như “Bãi biển không rác
thải”, “Thanh niên nói không với rác thải nhựa” với 15 mô hình đang phát huy hiệu
quả.
Đáng chú ý, 26 tuyến đường ven biển kiểu mẫu theo tiêu chí “Sáng - Xanh -
Sạch - Đẹp” do thanh niên đảm nhận đã góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại
cho các khu vực ven biển.
Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” cũng được triển khai sâu rộng
tại các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh, gắn với xây dựng nông thôn mới. Lực lượng đoàn
viên, thanh niên đã tham gia chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư mẫu; phá bỏ 50 vườn
tạp, cải tạo khuôn viên 13 nhà văn hóa thôn; trồng mới, cắt tỉa và chăm sóc hơn
11 km hàng rào xanh cùng 7 km đường giao thông nông thôn. Nhiều công trình thiết
thực như lắp đặt biển cảnh báo phòng chống đuối nước, xây dựng tuyến đường thắp
sáng bằng năng lượng mặt trời cũng được triển khai.
Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng văn
minh đô thị tiếp tục được đẩy mạnh. Đoàn viên, thanh niên tham gia bóc gỡ biển
quảng cáo, rao vặt trái phép, chỉnh trang 23 khu vui chơi cho thiếu nhi và triển
khai các mô hình kinh tế thanh niên. Hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ được
duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức phân loại rác thải tại nguồn trong cộng
đồng.
