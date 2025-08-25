Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù gỡ “cơn khát” vật liệu xây dựng
Nguyễn Thuấn
25/08/2025, 06:00
Năm 2025, Thanh Hóa được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 11%. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm đất san lấp, cát, đá xây dựng đã và đang trở thành “nút thắt” lớn, ảnh hưởng tiến độ hàng trăm dự án trên địa bàn, trong đó có 29 dự án trọng điểm. Địa phương đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn
GIẢI NGÂN CHẬM DO THIẾU VẬT LIỆU
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 6/8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm cả vốn kéo dài từ năm 2024) đạt 7.340,8 tỷ đồng, bằng 47,9% kế hoạch. Con số này cho thấy tiến độ giải ngân còn chậm so với yêu cầu, một phần nguyên nhân xuất phát từ tình trạng khan hiếm và giá vật liệu xây dựng tăng cao.
Thống kê đến ngày 16/8/2025, toàn tỉnh có 143 công trình, dự án thiếu nguồn vật liệu để thi công. Trong đó, nhu cầu cụ thể gồm: khoảng 10 triệu m3 đất san lấp, 1,62 triệu m3 cát xây dựng, 1,83 triệu m3 đá xây dựng. Đáng chú ý, có 29 dự án trọng điểm chậm tiến độ do thiếu vật liệu, với nhu cầu 7,455 triệu m3 đất san lấp, 1,141 triệu m3 cát và khoảng 805.000 m3 đá.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp và chủ các mỏ khoáng sản trên địa bàn Thanh Hóa khai thác ở mức hạn chế. Nguyên nhân là do giá vật liệu tăng cao, nguồn cung không đảm bảo, cùng với việc các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm. Từ tháng 9/2024 đến nay, nhiều mỏ vật liệu đã bị đình chỉ hoạt động hoặc chủ mỏ tự dừng khai thác.
Qua rà soát, hiện tại Thanh Hóa chỉ còn 10/52 mỏ đất được cấp phép đang hoạt động, với tổng công suất 2,173 triệu m3/năm; 3/29 mỏ cát hoạt động với công suất 0,095 triệu m3/năm. So với nhu cầu, mức cung ứng này chỉ đáp ứng khoảng 6,53% đối với đất san lấp và 1,73% đối với cát xây dựng.
Trong khi đó, nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trên địa bàn là rất lớn. Riêng năm 2025, Thanh Hóa cần 33,27 triệu m3 đất san lấp, 5,49 triệu m3 cát và 8,43 triệu m3 đá xây dựng. Giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu dự kiến lên tới 151,33 triệu m3 đất, 27,45 triệu m3 cát và 100,2 triệu m3 ảnh
ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ ĐẶC THÙ
Việc thiếu hụt nguồn cung khiến giá vật liệu tăng đột biến, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Đặc biệt, nhiều công trình trọng điểm về giao thông, hạ tầng tái định cư và phát triển đô thị chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% mà Chính phủ giao cho Thanh Hóa trong năm 2025.
Trước tình hình đó, Thanh Hóa đã thành lập Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh, việc cấp phép thêm mỏ mới theo quy hoạch cần nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến khoáng sản, đầu tư, đất đai, môi trường.
Mặt khác, việc nâng công suất một số mỏ hiện có cũng không thể ngay lập tức giải quyết tình trạng thiếu hụt trong những tháng cuối năm 2025.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 13826/UBND-CNXDKH gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị cho phép địa phương áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng.
Cụ thể, Thanh Hóa đề xuất: Cho phép khai thác khoáng sản nhóm IV để phục vụ 29 dự án trọng điểm và các dự án tái định cư chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho đường sắt cao tốc Bắc – Nam, theo nguyên tắc quy định tại điểm d khoản 2 Điều 73 Luật Địa chất và khoáng sản. Cho phép việc thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III, IV phục vụ dự án trọng điểm không phải thực hiện một số thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường theo quy định hiện hành, nhằm rút ngắn thời gian triển khai. Cho phép điều chỉnh giấy phép để nâng công suất các mỏ đã có giấy phép còn hiệu lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu thi công.
UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, cơ chế đặc thù là giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, bảo đảm tiến độ thi công các công trình trọng điểm, đồng thời giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ giao.
Chính phủ sẽ có nghị quyết tháo gỡ khó khăn liên quan đến vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm
17:50, 26/07/2025
Giá nguyên vật liệu đầu vào cao đẩy CPI tháng 9 tăng 0,4%
10:29, 29/09/2022
Chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với vật liệu hàn nhập khẩu
Hà Nội đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ
Địa điểm xây dựng tại các phường, xã: Đông Ngạc, Từ Liêm, Đại Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng và Đại Thanh nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước theo quy hoạch, tăng kết nối các lưu vực thoát nước để đưa về đấu nối, từng bước giải quyết ngập úng; cải thiện môi trường sống của người dân tại các phường cũng như của Thành phố...
Việt Nam hội tụ điều kiện thuận lợi để bứt phá trên thị trường kho xưởng
So với các quốc gia khác, Việt Nam vẫn giữ vị thế riêng trên thị trường kho xưởng nhờ chi phí nhân công và sản xuất – logistics cạnh tranh, vị trí địa lý thuận lợi và môi trường chính trị ổn định…
TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 trong khu tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) rộng 38,4 ha…
Gia Lai quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya 6.300ha thành du lịch quốc gia
Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai với quy mô hơn 6.300 ha, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Khu vực này được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái – văn hóa trọng điểm phía Tây của tỉnh…
Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi
Lâm Đồng và Nghệ An cảnh báo tình trạng lừa đảo liên quan đến đất đai với nhiều chiêu trò như: sử dụng mạng xã hội để đăng tin giả mạo; giả danh cán bộ gọi điện thông báo làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do “thay đổi địa giới hành chính”…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: