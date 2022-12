Thanh tra đột xuất cung cấp dịch vụ nội dung của mạng Viettel, MobiFone, Vietnamobile

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động của 3 nhà mạng: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile.

Đợt thanh tra đột xuất 3 nhà mạng nêu trên về việc chấp hành pháp luật về an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động trong thời gian từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/10/2022. Và khi cần thiết, có thể xem xét số liệu trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, không tính ngày nghỉ, ngày lễ, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thành Chung, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn, thành viên là các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) và các đơn vị thuộc Bộ Công an. Việc thanh tra đột xuất chính thức bắt đầu sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông công bố quyết định trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ Công an đã có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp viễn thông.

Cách đây chưa lâu, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã công bố kết luận kiểm tra hoạt động quản lý thông tin thuê bao, xử lý SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định, SIM sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với 7 doanh nghiệp viễn thông di động (Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile, Gtel Mobile, ITel, Mobicast).

Kết luận kiểm tra đã chỉ rõ sai phạm các doanh nghiệp viễn thông di động trong việc quản lý thông tin thuê bao, cụ thể: bán SIM đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước; chấp nhận đăng ký thông tin thuê bao bên ngoài điểm cung cấp dịch vụ viễn thông; quản lý chưa chặt chẽ dẫn tới vẫn còn tình trạng thông tin thuê bao không chính xác, không đầy đủ theo quy định; cá nhân đăng ký rất nhiều SIM, cá biệt một số cá nhân đăng ký tới hàng ngàn SIM, đây là một trong các nguyên nhân của tình trạng sử dụng SIM không chính chủ.

Doanh nghiệp viễn thông còn để xảy ra tình trạng nhân viên của mình, nhân viên đại lý/điểm cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng thông tin cá nhân hoặc sử dụng thông tin của người khác để đăng ký thông tin thuê bao; để cho đại lý/điểm cung cấp dịch vụ viễn thông cho nhau mượn tài khoản để đăng ký thông tin thuê bao; thực hiện không đúng quy trình đăng ký lại thông tin thuê bao, cấp lại SIM; sử dụng hồ sơ đăng ký thuê bao lần đầu để kích hoạt thêm SIM cho người sử dụng, không thực hiện đúng quy trình đăng ký thông tin thuê bao...