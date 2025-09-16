Tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Ngày 15/9/2025, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai các dự án đất đai trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến quan trọng trong công tác quản lý đất đai, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Nghị quyết yêu cầu các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025 để phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các đơn vị hành chính cấp xã. Như vậy các địa phương sẽ có quyền tự chủ hơn trong việc quản lý và sử dụng đất đai mà không bị ràng buộc bởi các chỉ tiêu quy hoạch quốc gia đã được phân bổ trước đó. Đây là một bước đi quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Một trong những điểm nổi bật của Nghị quyết là việc quy định cách thức xử lý các trường hợp sử dụng đất có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch. Cụ thể, nếu một dự án đã được xác định trong quy hoạch ngành quốc gia nhưng lại có mâu thuẫn với các quy hoạch ngành khác, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị để thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Nghị quyết cũng đưa ra quy định rõ ràng về việc thu hồi đất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong trường hợp cần thu hồi đất nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an sẽ phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất. Nếu không đạt được sự thống nhất, vấn đề sẽ được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét và quyết định.

Đối với những dự án đã được chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật về đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành mà phải thu hồi đất quốc phòng, đất an ninh, tài sản gắn liền với đất để chuyển giao cho địa phương thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng diện tích đất dự kiến thu hồi chưa được xác định trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh là đất chuyển giao cho địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi lấy ý kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với đất an ninh.

Trên cơ sở thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an thì cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an không thống nhất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đảm bảo có trong quy hoạch sử dụng đất được duyệt trước ngày 1/8/2024.

Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành đến ngày 28/2/2027. Trong thời gian này, nếu có các quy định mới từ Quốc hội hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, các quy định trong Nghị quyết này sẽ chấm dứt hiệu lực.

Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP không chỉ là một bước đi quan trọng trong việc tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai mà còn là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Việc tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.