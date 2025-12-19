Tổng Bí thư: Công tác tuyên giáo và dân vận phải khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo, dân vận, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 19/12, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 35 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy và hơn 3.280 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước, với tổng số gần 75.000 đại biểu tham dự. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện kết quả công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025; phân tích những tồn tại, hạn chế; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

GÓP SỨC BỀN ĐỂ KẾT NỐI VÀ THẮT CHẶT Ý ĐẢNG VỚI LÒNG DÂN

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận được hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động. Sau hợp nhất, toàn Ngành tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời triển khai khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp. Bộ máy mới từng bước vận hành ổn định, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại.

Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 - Ảnh: TTXVN

Trong năm 2025, ngành Tuyên giáo, Dân vận tập trung tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận. Công tác này góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chính trị. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác giáo dục lý luận chính trị được củng cố; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng rãi, với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai chủ động, đi vào nền nếp. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được mở rộng về quy mô và chiều sâu, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Hoạt động tuyên truyền được tổ chức theo hướng chủ động, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; công tác báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh kết quả đạt được, toàn Ngành cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác tham mưu, năng lực dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, phương thức vận động nhân dân trên không gian mạng và chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận.

Năm 2026, ngành Tuyên giáo và Dân vận xác định tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; triển khai đồng bộ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí - Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ; tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Hội nghị cũng phân tích, nhìn nhận trực diện tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và khoa giáo; năng lực dự báo, nắm bắt dư luận xã hội; phương thức vận động nhân dân trên không gian mạng; chuyển đổi số trong các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận...

Với tinh thần thẳng thắn, khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 nhằm lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, đưa nghị quyết thấm sâu vào đời sống nhân dân, tạo khí thế mới, động lực mới, niềm tin sâu sắc, sự đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CẦU NỐI GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tuyên giáo và dân vận đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư ghi nhận, toàn ngành đã để lại những dấu ấn rõ nét, đặc biệt là dấu ấn lịch sử trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy. Việc hợp nhất hệ thống tuyên giáo và dân vận từ Trung ương đến địa phương đã được hoàn thành, hình thành một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, các mặt công tác trong năm qua cho thấy sự đổi mới rõ nét cả về tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là việc kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa “tuyên truyền” và “vận động”, giữa định hướng tư tưởng và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra từ đời sống xã hội.

Tổng Bí thư trân trọng biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận – những người trực tiếp tham gia trên mặt trận tư tưởng, thông tin, dư luận xã hội, góp phần bền bỉ kết nối và thắt chặt mối quan hệ giữa ý Đảng với lòng Dân.

Đồng thời, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo, như năng lực dự báo và nắm bắt dư luận xã hội ở một số nơi còn chưa kịp thời; phương thức vận động nhân dân trên không gian mạng chưa theo kịp thực tiễn; chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận còn chưa đồng đều. Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành nghiên cứu kỹ lưỡng, đề ra giải pháp khắc phục căn cơ trong thời gian tới.

BÁM SÁT THỰC TIỄN, CHỦ ĐỘNG DẪN DẮT DƯ LUẬT

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo và dân vận là phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc, bứt phá.

Theo Tổng Bí thư, nhiệm vụ hàng đầu của ngành là làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng trong việc giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí - Ảnh: TTXVN

Với phương châm “tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất”, Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý yêu cầu bám sát thực tiễn, thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; không để bị động, bất ngờ. Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể; “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, đồng thời “cổ vũ và cùng nhân dân hành động”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh của không gian mạng, Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số; giữ vững vai trò chủ động, dẫn dắt.

Báo chí cách mạng phải tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, là lực lượng nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội; tận dụng hiệu quả các thành tựu công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng “lắng nghe” và phản hồi dư luận xã hội.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, chú trọng các vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế; tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo và dân vận được yêu cầu gương mẫu đi đầu trong việc kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận đáp ứng yêu cầu mới, hội tụ đủ “Tâm trong – Trí sáng – Bút sắc”, thực sự là lực lượng tham mưu chiến lược về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, toàn ngành nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp đồng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2026.