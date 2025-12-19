Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 19/12/2025
Như Nguyệt
19/12/2025, 17:33
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết từ khi thành lập và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh.
Đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như thống nhất về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở thành yêu cầu cấp bách, giải pháp then chốt đưa đất nước phát triển bền vững.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Hội đồng Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực và là nguồn sức mạnh to lớn, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta qua các thời kỳ.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhất quán và khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Vai trò này vừa xuất phát từ cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa được chứng minh qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta hơn 95 năm qua.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là khoảng thời gian khởi đầu và bứt phá trong kỷ nguyên xây dựng và phát triển mới của dân tộc, với nhiều thời cơ, thuận lợi, cùng những khó khăn, thách thức tác động đến chiến lược xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Do đó, cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Đảng.
Cuộc cách mạng tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy hành chính của hệ thống chính trị và địa giới hành chính các cấp địa phương đòi hỏi phải đổi mới về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội...
Đề cập đến những yêu cầu mới trong giai đoạn 2026–2030, Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận cho rằng sự vận động của tình hình thế giới, tác động của chuyển đổi số, sự xuất hiện của các nhóm xã hội mới, sự gia tăng kỳ vọng của nhân dân về chất lượng quản trị công, minh bạch, công bằng, cùng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại đòi hỏi Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội phải đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động và năng lực nắm bắt, dự báo tình hình.
Trong bối cảnh ấy, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các hội quần chúng tiếp tục là yếu tố quyết định sự bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Việc tập hợp rộng rãi, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân có ý nghĩa then chốt đối với mọi quyết sách phát triển đất nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là chiến lược hàng đầu, là phương châm xuyên suốt bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
