VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 19/12/2025
Hà Lê
19/12/2025, 14:57
Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Ban Chỉ đạo do Thủ tướng làm Trưởng Ban, nhằm tăng cường phối hợp liên ngành, hỗ trợ Chính phủ xử lý các vấn đề kinh tế vĩ mô quan trọng trên phạm vi cả nước.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2748/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ban Chỉ đạo).
Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 02 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc (Phó Trưởng Ban Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.
Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.
Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.
Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.
Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; Bộ Tài chính làm nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy, nhân sự trực thuộc của mình để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Trưởng Ban, bảo đảm không làm tăng số lượng đầu mối tổ chức và biên chế.
Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Tổ điều phối kinh tế vĩ mô để giúp việc Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tài chính là Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Tài chính là Tổ phó; lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, cơ quan trong Ban Chỉ đạo là thành viên Tổ điều phối kinh tế vĩ mô.
Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo và Tổ điều phối kinh tế vĩ mô được huy động các các chuyên gia trong và ngoài nước để nghiên cứu, tư vấn, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao và được thực hiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia.
Định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm, Bộ Tài chính báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
11:22, 03/12/2025
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo, dân vận, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.
Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược, tạo không gian phát triển mới và nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới...
Tối 18/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Tư - năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”.
Văn phòng Chính phủ ngày 17/12 ban hành Thông báo số 699/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến giao thông kết nối...
Tại sự kiện Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam năm 2025 vào ngày 18/12, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh rằng “văn hóa tiêu dùng minh bạch” là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: