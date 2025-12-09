Thứ Ba, 09/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 - Nâng tầm giá trị với chứng nhận EDGE

Khánh Huyền

09/12/2025, 09:00

Ngày 5/12 vừa qua, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 vinh dự nhận chứng nhận Công trình xanh EDGE từ IFC (tổ chức thuộc World Bank). Sự kiện có sự tham dự của đại diện IFC, chủ đầu tư dự án cùng đông đảo khách mời, đối tác và cư dân tương lai, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của dự án.

Công viên trung tâm tại dự án The Habitat Binh Duong
Công viên trung tâm tại dự án The Habitat Binh Duong

CHUẨN MỰC EDGE - BẢO CHỨNG CHO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Chứng nhận EDGE thể hiện sự kết hợp giữa thiết kế, quy hoạch và tiện ích nhằm kiến tạo nơi an cư chất lượng cho cư dân. Đây là chứng nhận quốc tế công nhận các công trình tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu so với tiêu chuẩn thông thường tại hơn 100 quốc gia.

Theo kết quả đánh giá của IFC, dự án đạt mức tiết kiệm 27% năng lượng, 25% nước và 55% năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Việc đạt chứng nhận EDGE cho thấy dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

The Habitat Binh Duong có các loại căn hộ từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến Duplex, diện tích từ 51 - 137 m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thiết kế thông minh để tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên, giúp giảm nhu cầu sử dụng điện, tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng tháng cho cư dân.

Dự án lắp đặt hệ thống mái che và lợp cách nhiệt bên ngoài giữ cho căn hộ luôn mát mẻ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư luôn chú trọng và những mảng xanh, bố trí xen kẽ cả khuôn viên và các tầng như công viên trung tâm, vườn nhiệt đới, đồi cỏ Habitat… Nhờ vậy, góp phần giảm bức xạ nhiệt và tạo ra không gian thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.

Dự án nổi bật với không gian xanh phủ khắp khuôn viên
Dự án nổi bật với không gian xanh phủ khắp khuôn viên

Không chỉ đạt chuẩn kỹ thuật, dự án còn có mật độ xây dựng thấp, chỉ từ 7 – 10 căn/tầng, đảm bảo sự riêng tư và chất lượng cuộc sống cho cư dân. Đây là một trong những yếu tố mà các chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao.

KHÔNG GIAN SỐNG LÝ TƯỞNG VỚI TIÊN ÍCH HIỆN ĐẠI

The Habitat Binh Duong Giai đoạn 3 không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế đạt chuẩn công trình xanh EDGE, mà còn nổi bật với hệ thống tiện ích nội khu quy mô hơn 4.000m2 theo tiêu chuẩn quốc tế, như hồ bơi tràn dài 50m, phòng gym trang bị hiện đại, phòng sauna, khu yoga ngoài trời, sân thể thao đa năng, khu vực BBQ, đồi cỏ Habitat, đường dạo bộ và khu vui chơi trẻ em.

Những tiện ích này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống khỏe – sống xanh – sống tiện nghi của cư dân hiện đại, đặc biệt phù hợp với chuyên gia, gia đình trẻ và người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Hệ tiện ích hơn 4000m2 tại dự án
Hệ tiện ích hơn 4000m2 tại dự án

Theo chia sẻ của anh Tuấn Khanh, khách mời tham dự sự kiện cho biết: “Trong khu vực này hiện tại đang có khá nhiều dự án, nhưng khi trực tiếp tham quan khuôn viên bên trong và trải nghiệm các tiện ích của The Habitat thì tôi thật sự ấn tượng. Dường như ở đâu cũng thấy được những mảng xanh, và do có các cây lâu năm nên lúc nào cũng thấy mát mẻ, dễ chịu. Tôi thích nhất là các tiện ích tại đây, vừa đầy đủ, vừa hiện đại.”

TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ BỀN VỮNG TỪ VỊ TRÍ VÀ CỘNG ĐỒNG THUÊ ỔN ĐỊNH

Dự án nằm ngay cửa ngõ khu công nghiệp VSIP 1 - nơi làm việc của hàng chụ nghìn chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn trên thế giới. Đây chính là đối tượng khách thuê tiềm năng đã được hình thành ổn định, tạo ra nguồn cầu thuê dài hạn cho các sản phẩm bất động sản liền kề như The Habitat Binh Duong.

Bên cạnh đó, với chính sách thanh toán linh hoạt chỉ từ 30% giá trị căn hộ (tương đương từ 750 triệu đồng) là có thể nhận nhà và cho thuê ngay, trong khi phần còn lại được giãn đến 2027, giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thác được dòng tiền hiệu quả hơn.

Ngoài ra, tiềm năng gia tăng giá trị cũng rất lớn nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện như quốc lộ 13 mở rộng, đường Vành đai 3, cùng loạt tiện ích ngoại khu như Aeon Mall, Lotte, bệnh viện, trường học quốc tế… mang đến khả năng khai thác thực tế cao cho người mua ở và cho thuê.

* Thông tin dự án

Chủ đầu tư: VSIP – Sembcorp Gateway (liên doanh giữa VSIP (Việt Nam), Sembcorp Properties (Singapore) và MC Development Asia (Nhật Bản)

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Đia chỉ: Đường số 3, VSIP 1, phường Bình Hoà, TP.HCM

Từ khóa:

Chứng nhận EDGE The Habitat Binh Duong giai đoạn 3

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh sắp công bố bảng giá đất mới

TP.Hồ Chí Minh sắp công bố bảng giá đất mới

Thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một sự thay đổi lớn với việc công bố bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch đất đai mà còn tạo ra một công cụ quản lý hiệu quả hơn cho thị trường.

Cư dân I-Home đón Tết vui khi được cấp sổ hồng

Cư dân I-Home đón Tết vui khi được cấp sổ hồng

Cư dân I-Home được nhận sổ hồng trao tay ngay trước thềm năm mới 2026, mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và đồng thời cũng mở ra cho TP.HCM một mô hình Nhà nước hợp tác Doanh nghiệp giải quyết nhu cầu an sinh cho người dân.

BIM Land cùng

BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay

Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Hơn 650 khách mời, những người được trân trọng gọi tên “Friends of the House” đã cùng BIM Land chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện đầy kiêu hãnh của một biểu tượng sống mới bên vịnh di sản.

Không thể có thị trường minh bạch nếu môi giới bất động sản thiếu năng lực chuyên môn

Không thể có thị trường minh bạch nếu môi giới bất động sản thiếu năng lực chuyên môn

Khi thị trường bất động sản phát triển trên quy mô rộng hơn, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và chuẩn hành nghề ngày càng khắt khe. Vì thế, không thể kỳ vọng một thị trường minh bạch nếu người môi giới không được trang bị đầy đủ năng lực chuyên môn…

Hàng trăm lượt khách trải nghiệm mỗi cuối tuần: Giải mã sức hút của Masteri Park Place

Hàng trăm lượt khách trải nghiệm mỗi cuối tuần: Giải mã sức hút của Masteri Park Place

Chính thức ra mắt vào nửa cuối tháng 11, chuỗi căn hộ mẫu Masteri Park Place ghi nhận hàng trăm lượt khách hàng và nhà đầu tư đến trải nghiệm thực tế mỗi cuối tuần. Đây là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của dự án cao tầng ven sông đầu tiên sở hữu “tầm nhìn kép” tại The Global City - nơi không gian sống năng lượng được hiện thực hóa sống động.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo: Mở đường phát triển AI tại Việt Nam

Kinh tế số

2

Cư dân I-Home đón Tết vui khi được cấp sổ hồng

Bất động sản

3

CNN có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới

Doanh nghiệp niêm yết

4

Nga siết chặt kiểm soát vật liệu chiến lược: động thái định hình lại chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu

Thế giới

5

Ổn định thị trường Tết 2026: Hà Nội tăng 10% - 20% lượng hàng hoá dự trữ

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy