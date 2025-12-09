The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 - Nâng tầm giá trị với chứng nhận EDGE

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Khánh Huyền
09/12/2025, 09:00
Ngày 5/12 vừa qua, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 vinh dự nhận chứng nhận Công trình xanh EDGE từ IFC (tổ chức thuộc World Bank). Sự kiện có sự tham dự của đại diện IFC, chủ đầu tư dự án cùng đông đảo khách mời, đối tác và cư dân tương lai, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của dự án.
Chứng nhận EDGE thể hiện sự kết hợp giữa thiết kế, quy hoạch và tiện ích nhằm kiến tạo nơi an cư chất lượng cho cư dân. Đây là chứng nhận quốc tế công nhận các công trình tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu so với tiêu chuẩn thông thường tại hơn 100 quốc gia.
Theo kết quả đánh giá của IFC, dự án đạt mức tiết kiệm 27% năng lượng, 25% nước và 55% năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Việc đạt chứng nhận EDGE cho thấy dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả.
The Habitat Binh Duong có các loại căn hộ từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến Duplex, diện tích từ 51 - 137 m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thiết kế thông minh để tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên, giúp giảm nhu cầu sử dụng điện, tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng tháng cho cư dân.
Dự án lắp đặt hệ thống mái che và lợp cách nhiệt bên ngoài giữ cho căn hộ luôn mát mẻ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư luôn chú trọng và những mảng xanh, bố trí xen kẽ cả khuôn viên và các tầng như công viên trung tâm, vườn nhiệt đới, đồi cỏ Habitat… Nhờ vậy, góp phần giảm bức xạ nhiệt và tạo ra không gian thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.
Không chỉ đạt chuẩn kỹ thuật, dự án còn có mật độ xây dựng thấp, chỉ từ 7 – 10 căn/tầng, đảm bảo sự riêng tư và chất lượng cuộc sống cho cư dân. Đây là một trong những yếu tố mà các chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao.
The Habitat Binh Duong Giai đoạn 3 không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế đạt chuẩn công trình xanh EDGE, mà còn nổi bật với hệ thống tiện ích nội khu quy mô hơn 4.000m2 theo tiêu chuẩn quốc tế, như hồ bơi tràn dài 50m, phòng gym trang bị hiện đại, phòng sauna, khu yoga ngoài trời, sân thể thao đa năng, khu vực BBQ, đồi cỏ Habitat, đường dạo bộ và khu vui chơi trẻ em.
Những tiện ích này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống khỏe – sống xanh – sống tiện nghi của cư dân hiện đại, đặc biệt phù hợp với chuyên gia, gia đình trẻ và người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.
Theo chia sẻ của anh Tuấn Khanh, khách mời tham dự sự kiện cho biết: “Trong khu vực này hiện tại đang có khá nhiều dự án, nhưng khi trực tiếp tham quan khuôn viên bên trong và trải nghiệm các tiện ích của The Habitat thì tôi thật sự ấn tượng. Dường như ở đâu cũng thấy được những mảng xanh, và do có các cây lâu năm nên lúc nào cũng thấy mát mẻ, dễ chịu. Tôi thích nhất là các tiện ích tại đây, vừa đầy đủ, vừa hiện đại.”
Dự án nằm ngay cửa ngõ khu công nghiệp VSIP 1 - nơi làm việc của hàng chụ nghìn chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn trên thế giới. Đây chính là đối tượng khách thuê tiềm năng đã được hình thành ổn định, tạo ra nguồn cầu thuê dài hạn cho các sản phẩm bất động sản liền kề như The Habitat Binh Duong.
Bên cạnh đó, với chính sách thanh toán linh hoạt chỉ từ 30% giá trị căn hộ (tương đương từ 750 triệu đồng) là có thể nhận nhà và cho thuê ngay, trong khi phần còn lại được giãn đến 2027, giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thác được dòng tiền hiệu quả hơn.
Ngoài ra, tiềm năng gia tăng giá trị cũng rất lớn nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện như quốc lộ 13 mở rộng, đường Vành đai 3, cùng loạt tiện ích ngoại khu như Aeon Mall, Lotte, bệnh viện, trường học quốc tế… mang đến khả năng khai thác thực tế cao cho người mua ở và cho thuê.
* Thông tin dự án
Chủ đầu tư: VSIP – Sembcorp Gateway (liên doanh giữa VSIP (Việt Nam), Sembcorp Properties (Singapore) và MC Development Asia (Nhật Bản)
Quản lý bởi: Savills Vietnam
Đia chỉ: Đường số 3, VSIP 1, phường Bình Hoà, TP.HCM
Thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một sự thay đổi lớn với việc công bố bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch đất đai mà còn tạo ra một công cụ quản lý hiệu quả hơn cho thị trường.
Cư dân I-Home được nhận sổ hồng trao tay ngay trước thềm năm mới 2026, mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và đồng thời cũng mở ra cho TP.HCM một mô hình Nhà nước hợp tác Doanh nghiệp giải quyết nhu cầu an sinh cho người dân.
Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Hơn 650 khách mời, những người được trân trọng gọi tên “Friends of the House” đã cùng BIM Land chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện đầy kiêu hãnh của một biểu tượng sống mới bên vịnh di sản.
Khi thị trường bất động sản phát triển trên quy mô rộng hơn, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và chuẩn hành nghề ngày càng khắt khe. Vì thế, không thể kỳ vọng một thị trường minh bạch nếu người môi giới không được trang bị đầy đủ năng lực chuyên môn…
Chính thức ra mắt vào nửa cuối tháng 11, chuỗi căn hộ mẫu Masteri Park Place ghi nhận hàng trăm lượt khách hàng và nhà đầu tư đến trải nghiệm thực tế mỗi cuối tuần. Đây là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của dự án cao tầng ven sông đầu tiên sở hữu “tầm nhìn kép” tại The Global City - nơi không gian sống năng lượng được hiện thực hóa sống động.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: