The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 - Nâng tầm giá trị với chứng nhận EDGE

Ngày 5/12 vừa qua, The Habitat Binh Duong giai đoạn 3 vinh dự nhận chứng nhận Công trình xanh EDGE từ IFC (tổ chức thuộc World Bank). Sự kiện có sự tham dự của đại diện IFC, chủ đầu tư dự án cùng đông đảo khách mời, đối tác và cư dân tương lai, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của dự án.

CHUẨN MỰC EDGE - BẢO CHỨNG CHO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Chứng nhận EDGE thể hiện sự kết hợp giữa thiết kế, quy hoạch và tiện ích nhằm kiến tạo nơi an cư chất lượng cho cư dân. Đây là chứng nhận quốc tế công nhận các công trình tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu so với tiêu chuẩn thông thường tại hơn 100 quốc gia.

Theo kết quả đánh giá của IFC, dự án đạt mức tiết kiệm 27% năng lượng, 25% nước và 55% năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Việc đạt chứng nhận EDGE cho thấy dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

The Habitat Binh Duong có các loại căn hộ từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến Duplex, diện tích từ 51 - 137 m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thiết kế thông minh để tận dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên, giúp giảm nhu cầu sử dụng điện, tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng tháng cho cư dân.

Dự án lắp đặt hệ thống mái che và lợp cách nhiệt bên ngoài giữ cho căn hộ luôn mát mẻ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư luôn chú trọng và những mảng xanh, bố trí xen kẽ cả khuôn viên và các tầng như công viên trung tâm, vườn nhiệt đới, đồi cỏ Habitat… Nhờ vậy, góp phần giảm bức xạ nhiệt và tạo ra không gian thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.

Dự án nổi bật với không gian xanh phủ khắp khuôn viên

Không chỉ đạt chuẩn kỹ thuật, dự án còn có mật độ xây dựng thấp, chỉ từ 7 – 10 căn/tầng, đảm bảo sự riêng tư và chất lượng cuộc sống cho cư dân. Đây là một trong những yếu tố mà các chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao.

KHÔNG GIAN SỐNG LÝ TƯỞNG VỚI TIÊN ÍCH HIỆN ĐẠI

The Habitat Binh Duong Giai đoạn 3 không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế đạt chuẩn công trình xanh EDGE, mà còn nổi bật với hệ thống tiện ích nội khu quy mô hơn 4.000m2 theo tiêu chuẩn quốc tế, như hồ bơi tràn dài 50m, phòng gym trang bị hiện đại, phòng sauna, khu yoga ngoài trời, sân thể thao đa năng, khu vực BBQ, đồi cỏ Habitat, đường dạo bộ và khu vui chơi trẻ em.

Những tiện ích này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống khỏe – sống xanh – sống tiện nghi của cư dân hiện đại, đặc biệt phù hợp với chuyên gia, gia đình trẻ và người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Hệ tiện ích hơn 4000m2 tại dự án

Theo chia sẻ của anh Tuấn Khanh, khách mời tham dự sự kiện cho biết: “Trong khu vực này hiện tại đang có khá nhiều dự án, nhưng khi trực tiếp tham quan khuôn viên bên trong và trải nghiệm các tiện ích của The Habitat thì tôi thật sự ấn tượng. Dường như ở đâu cũng thấy được những mảng xanh, và do có các cây lâu năm nên lúc nào cũng thấy mát mẻ, dễ chịu. Tôi thích nhất là các tiện ích tại đây, vừa đầy đủ, vừa hiện đại.”

TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ BỀN VỮNG TỪ VỊ TRÍ VÀ CỘNG ĐỒNG THUÊ ỔN ĐỊNH

Dự án nằm ngay cửa ngõ khu công nghiệp VSIP 1 - nơi làm việc của hàng chụ nghìn chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn trên thế giới. Đây chính là đối tượng khách thuê tiềm năng đã được hình thành ổn định, tạo ra nguồn cầu thuê dài hạn cho các sản phẩm bất động sản liền kề như The Habitat Binh Duong.

Bên cạnh đó, với chính sách thanh toán linh hoạt chỉ từ 30% giá trị căn hộ (tương đương từ 750 triệu đồng) là có thể nhận nhà và cho thuê ngay, trong khi phần còn lại được giãn đến 2027, giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thác được dòng tiền hiệu quả hơn.

Ngoài ra, tiềm năng gia tăng giá trị cũng rất lớn nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện như quốc lộ 13 mở rộng, đường Vành đai 3, cùng loạt tiện ích ngoại khu như Aeon Mall, Lotte, bệnh viện, trường học quốc tế… mang đến khả năng khai thác thực tế cao cho người mua ở và cho thuê.

* Thông tin dự án

Chủ đầu tư: VSIP – Sembcorp Gateway (liên doanh giữa VSIP (Việt Nam), Sembcorp Properties (Singapore) và MC Development Asia (Nhật Bản)

Quản lý bởi: Savills Vietnam

Đia chỉ: Đường số 3, VSIP 1, phường Bình Hoà, TP.HCM

