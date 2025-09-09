The Pearl: Dòng chảy sông nước tiếp nối mạch nguồn thịnh vượng

Là khu compound cao cấp nhất đại đô thị tích hợp Waterpoint, The Pearl nằm trên địa thế đắt giá với hai mặt giáp thủy, tiếp nối những giá trị thịnh vượng mà dòng sông Vàm Cỏ Đông đã nuôi dưỡng hàng trăm năm.

Từ ngàn đời nay, những đô thị thịnh vượng thường hình thành bên dòng sông, nơi dòng chảy tự nhiên mang theo sức sống trù phú và những giá trị trường tồn.

TỪ CỘI NGUỒN THỊNH VƯỢNG

Tại Nhật Bản, sông Sumida từng là tuyến giao thương huyết mạch thời kỳ Edo, nay vẫn giữ nhịp sôi động bên Tokyo hoa lệ; cố đô Kyoto lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống bên dòng sông Kamo... Ở Việt Nam, phố cổ Hội An hình thành từ thương cảng bên sông, sông Hương nuôi dưỡng cố đô Huế, hay sông Hồng kiến tạo thế đất "rồng cuộn hổ ngồi" - nơi tọa lạc kinh đô Thăng Long, phát triển rực rỡ đến ngày nay.

Dòng sông không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn là cội nguồn nuôi dưỡng di sản văn hóa, nghệ thuật và bản sắc vùng đất. Trong góc nhìn phương Đông, sông nước tượng trưng cho dòng chảy luân chuyển, sinh sôi bất tận, biểu tượng của sự trù phú, hanh thông và tài lộc. Việc chọn dòng sông làm nền tảng cho cộng đồng giàu mạnh chính là cách phát triển thuận theo tự nhiên, được lịch sử đô thị thế giới chứng minh qua hàng thế kỷ.

Hơn hai thập niên trước, với khát vọng kiến tạo cộng đồng thịnh vượng bên sông, chủ đầu tư Nam Long đã chọn sông Vàm Cỏ Đông để phát triển đại đô thị Waterpoint tại Bến Lức, Long An (nay là Tây Ninh). Sông Vàm Cỏ Đông có thủy trình đặc biệt: Thượng nguồn từ Campuchia, chảy qua nhiều huyện thị của Tây Ninh, sau đó hợp lưu với sông Vàm Cỏ Tây và đổ ra biển Đông. Với địa hình trải dài qua làng mạc, bãi bồi, ruộng đồng và làng nghề, dòng sông là chứng nhân sống động cho đời sống văn hóa phong phú của Nam Bộ.

Waterpoint sở hữu địa thế hiếm có với 5,8 km mặt sông ôm trọn ba mặt đô thị. Không chỉ tạo lợi thế cảnh quan, dòng chảy này còn hình thành "mạch sinh khí", mang lại môi trường sống trong lành, điều hòa khí hậu và kết nối con người với thiên nhiên - yếu tố cốt lõi của đô thị bền vững.

Được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, Waterpoint không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo hệ sinh thái khép kín từ học tập, làm việc, mua sắm đến giải trí, tất cả hài hòa gắn kết trong cấu trúc sinh thái sông nước. Sự kết hợp giữa dòng chảy tự nhiên và tầm nhìn dài hạn đã đưa Waterpoint thành mô hình đô thị ven sông tiêu biểu phía Tây TP. Hồ Chí Minh.

Đô thị tích hợp Waterpoint được bao bọc bởi 3 mặt sông nước.

THE PEARL: KIẾN TÁC TRÊN ĐỊA THẾ QUÝ GIÁ

Bất động sản ven sông, mang giá trị di sản văn hóa và trải nghiệm sống không thể đo lường bằng vật chất, luôn là tài sản ưa chuộng của giới thượng lưu toàn cầu. Thấu hiểu nhu cầu nâng tầm trải nghiệm sống của giới thượng lưu Việt đang tăng mạnh, Nam Long đã kiến tạo The Pearl - phân khu compound cao cấp nhất tại Waterpoint - trên địa thế độc tôn giáp hai mặt sông nước.

Với khoảng 1 km đường sông ôm trọn hợp lưu cùng 3 ha kênh đào, The Pearl tạo nên thế đất tựa "bán đảo" riêng tư. Nếu dòng sông là mạch chảy tự nhiên bền vững, thì kênh đào khéo léo dẫn nước và vi khí hậu len lỏi vào từng cụm biệt thự. Nhờ đó, mỗi biệt thự đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, rộng mở với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư tối đa.

Thiên nhiên sống động trở thành một phần không thể tách rời trong bức tranh “bích họa” The Pearl.

The Pearl được quy hoạch biệt lập, đề cao giá trị tự nhiên, giao hòa giữa thiên nhiên - kiến trúc và trải nghiệm sống. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%, tăng cường tính đặc quyền và không gian xanh để gắn kết gia đình, cộng đồng. Bên dòng Vàm Cỏ Đông, cư dân có thể thưởng lãm hoàng hôn lãng mạn tại Sunset Clubhouse - tổ hợp tiện ích đa dạng từ hồ bơi vô cực, phòng gym, lounge & bar, bến du thuyền, bến hạ thủy.

Nương theo dòng sông là chuỗi tiện ích ngoài trời gồm lối dạo bộ, sàn yoga, sân chơi trẻ em, khu dã ngoại... Từ đó, sự kết nối không chỉ giới hạn trong biệt thự mà còn lan tỏa qua những buổi dạo bộ thong dong, tập yoga hít thở thiên nhiên, hay cuối tuần sum vầy bên gia đình.

Cuộc sống thịnh vượng tại The Pearl đến từ những phút giây tận hưởng vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống với tâm hồn kết nối cùng thiên nhiên, cộng đồng.

Từ góc độ phong thủy, dòng chảy tự nhiên chính là dòng chảy phồn vinh. Sông nước mang sinh khí, tạo thế cân bằng hài hòa giữa thiên nhiên và con người, nền tảng cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng. Với địa thế bao bọc bởi sông nước, The Pearl tiếp nối mạch nguồn thịnh vượng từ dòng chảy nguyên bản. Mỗi buổi sáng, ánh bình minh rọi qua mặt nước mang năng lượng khởi đầu đầy sinh khí. Mỗi buổi chiều, hoàng hôn buông xuống dòng sông là khoảnh khắc tĩnh tại để lắng đọng, tìm thấy an yên và cân bằng.

Với quy hoạch biệt lập trên địa thế hai mặt sông nước, mật độ xây dựng thấp và chuỗi tiện ích đặc quyền, The Pearl kiến tạo phong cách sống thượng lưu đích thực: Riêng tư nhưng không tách biệt, an nhiên trong thiên nhiên nhưng vẫn trọn vẹn tiện nghi. Mỗi biệt thự là chốn về bình yên, vun bồi và gìn giữ giá trị truyền đời cho nhiều thế hệ mai sau.