The Pearl: Dòng chảy sông nước tiếp nối mạch nguồn thịnh vượng

The Pearl: Dòng chảy sông nước tiếp nối mạch nguồn thịnh vượng
Tuấn Sơn
09/09/2025, 08:00
Là khu compound cao cấp nhất đại đô thị tích hợp Waterpoint, The Pearl nằm trên địa thế đắt giá với hai mặt giáp thủy, tiếp nối những giá trị thịnh vượng mà dòng sông Vàm Cỏ Đông đã nuôi dưỡng hàng trăm năm.
Từ ngàn đời nay, những đô thị thịnh vượng thường hình thành bên dòng sông, nơi dòng chảy tự nhiên mang theo sức sống trù phú và những giá trị trường tồn.
TỪ CỘI NGUỒN THỊNH VƯỢNG
Tại Nhật Bản, sông Sumida từng là tuyến giao thương huyết mạch thời kỳ Edo, nay vẫn giữ nhịp sôi động bên Tokyo hoa lệ; cố đô Kyoto lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống bên dòng sông Kamo... Ở Việt Nam, phố cổ Hội An hình thành từ thương cảng bên sông, sông Hương nuôi dưỡng cố đô Huế, hay sông Hồng kiến tạo thế đất "rồng cuộn hổ ngồi" - nơi tọa lạc kinh đô Thăng Long, phát triển rực rỡ đến ngày nay.
Dòng sông không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn là cội nguồn nuôi dưỡng di sản văn hóa, nghệ thuật và bản sắc vùng đất. Trong góc nhìn phương Đông, sông nước tượng trưng cho dòng chảy luân chuyển, sinh sôi bất tận, biểu tượng của sự trù phú, hanh thông và tài lộc. Việc chọn dòng sông làm nền tảng cho cộng đồng giàu mạnh chính là cách phát triển thuận theo tự nhiên, được lịch sử đô thị thế giới chứng minh qua hàng thế kỷ.
Hơn hai thập niên trước, với khát vọng kiến tạo cộng đồng thịnh vượng bên sông, chủ đầu tư Nam Long đã chọn sông Vàm Cỏ Đông để phát triển đại đô thị Waterpoint tại Bến Lức, Long An (nay là Tây Ninh). Sông Vàm Cỏ Đông có thủy trình đặc biệt: Thượng nguồn từ Campuchia, chảy qua nhiều huyện thị của Tây Ninh, sau đó hợp lưu với sông Vàm Cỏ Tây và đổ ra biển Đông. Với địa hình trải dài qua làng mạc, bãi bồi, ruộng đồng và làng nghề, dòng sông là chứng nhân sống động cho đời sống văn hóa phong phú của Nam Bộ.
Waterpoint sở hữu địa thế hiếm có với 5,8 km mặt sông ôm trọn ba mặt đô thị. Không chỉ tạo lợi thế cảnh quan, dòng chảy này còn hình thành "mạch sinh khí", mang lại môi trường sống trong lành, điều hòa khí hậu và kết nối con người với thiên nhiên - yếu tố cốt lõi của đô thị bền vững.
Được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, Waterpoint không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo hệ sinh thái khép kín từ học tập, làm việc, mua sắm đến giải trí, tất cả hài hòa gắn kết trong cấu trúc sinh thái sông nước. Sự kết hợp giữa dòng chảy tự nhiên và tầm nhìn dài hạn đã đưa Waterpoint thành mô hình đô thị ven sông tiêu biểu phía Tây TP. Hồ Chí Minh.
THE PEARL: KIẾN TÁC TRÊN ĐỊA THẾ QUÝ GIÁ
Bất động sản ven sông, mang giá trị di sản văn hóa và trải nghiệm sống không thể đo lường bằng vật chất, luôn là tài sản ưa chuộng của giới thượng lưu toàn cầu. Thấu hiểu nhu cầu nâng tầm trải nghiệm sống của giới thượng lưu Việt đang tăng mạnh, Nam Long đã kiến tạo The Pearl - phân khu compound cao cấp nhất tại Waterpoint - trên địa thế độc tôn giáp hai mặt sông nước.
Với khoảng 1 km đường sông ôm trọn hợp lưu cùng 3 ha kênh đào, The Pearl tạo nên thế đất tựa "bán đảo" riêng tư. Nếu dòng sông là mạch chảy tự nhiên bền vững, thì kênh đào khéo léo dẫn nước và vi khí hậu len lỏi vào từng cụm biệt thự. Nhờ đó, mỗi biệt thự đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, rộng mở với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư tối đa.
The Pearl được quy hoạch biệt lập, đề cao giá trị tự nhiên, giao hòa giữa thiên nhiên - kiến trúc và trải nghiệm sống. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%, tăng cường tính đặc quyền và không gian xanh để gắn kết gia đình, cộng đồng. Bên dòng Vàm Cỏ Đông, cư dân có thể thưởng lãm hoàng hôn lãng mạn tại Sunset Clubhouse - tổ hợp tiện ích đa dạng từ hồ bơi vô cực, phòng gym, lounge & bar, bến du thuyền, bến hạ thủy.
Nương theo dòng sông là chuỗi tiện ích ngoài trời gồm lối dạo bộ, sàn yoga, sân chơi trẻ em, khu dã ngoại... Từ đó, sự kết nối không chỉ giới hạn trong biệt thự mà còn lan tỏa qua những buổi dạo bộ thong dong, tập yoga hít thở thiên nhiên, hay cuối tuần sum vầy bên gia đình.
Từ góc độ phong thủy, dòng chảy tự nhiên chính là dòng chảy phồn vinh. Sông nước mang sinh khí, tạo thế cân bằng hài hòa giữa thiên nhiên và con người, nền tảng cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng. Với địa thế bao bọc bởi sông nước, The Pearl tiếp nối mạch nguồn thịnh vượng từ dòng chảy nguyên bản. Mỗi buổi sáng, ánh bình minh rọi qua mặt nước mang năng lượng khởi đầu đầy sinh khí. Mỗi buổi chiều, hoàng hôn buông xuống dòng sông là khoảnh khắc tĩnh tại để lắng đọng, tìm thấy an yên và cân bằng.
Với quy hoạch biệt lập trên địa thế hai mặt sông nước, mật độ xây dựng thấp và chuỗi tiện ích đặc quyền, The Pearl kiến tạo phong cách sống thượng lưu đích thực: Riêng tư nhưng không tách biệt, an nhiên trong thiên nhiên nhưng vẫn trọn vẹn tiện nghi. Mỗi biệt thự là chốn về bình yên, vun bồi và gìn giữ giá trị truyền đời cho nhiều thế hệ mai sau.
Ecopark ra mắt Sky Premium - bộ sưu tập căn hộ đặc biệt tại Sky Retreat
Đây là dòng sản phẩm được thiết kế riêng cho 2 tầng đặc biệt: Căn hộ Garden villa tại tầng tiện ích và căn hộ Sky duplex nằm tại cao độ trung tâm của tòa tháp Sky Retreat.
Điều khiến TT AVIO liên tục gây “sốt” tại thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM
Người Nhật thiên về tính mộc mạc, trong khi người Việt ưa thích sự sang trọng, đẳng cấp. Tất cả hội tụ tinh tế và hài hòa tại TT AVIO. Giá trị của dự án nằm ở từng chi tiết nhỏ rất riêng biệt, không “mô phỏng” bất cứ mô hình nào trên thị trường bất động sản.
Nobu Danang - Một dòng bất động sản hàng hiệu “giao thoa” dành cho nhà đầu tư hiện đại
Những cá nhân kiệt xuất không còn phải lựa chọn giữa nơi ở, chốn nghỉ dưỡng hay cơ hội đầu tư, bởi Nobu Danang đã khai mở một dòng sản phẩm “giao thoa” đầy tài tình. Đây là nơi chuẩn sống hàng hiệu hòa quyện cùng thiên đường trải nghiệm tận hưởng và hiệu suất đầu tư, tất cả hội tụ trong một biểu tượng duy nhất.
Dream Dragon Resort - Biểu tượng nghỉ dưỡng mới của Đồ Sơn
Tọa lạc giữa quần thể Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Dream Dragon Resort vươn mình kiêu hãnh như một biểu tượng mới của sự thịnh vượng và sang trọng.
Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm
Đây là mức lãi suất cho vay thế chấp nhà thấp nhất ở Mỹ kể từ ngày 3/10 năm ngoái và đánh dấu cú giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2024...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: