Thẻ SACOMBANK Mastercard Multipass và Metro Pass: Thêm tiện ích cho hành trình xe buýt tại TP.HCM

Trong bối cảnh thành phố triển khai định danh điện tử đối với hành khách sử dụng chính sách miễn phí vé xe buýt, thẻ thanh toán giao thông của SACOMBANK mang đến thêm một lựa chọn tích hợp thanh toán và định danh trên cùng thao tác chạm.
Tháng 4/2024, TP.HCM đã đưa hơn 200 xe buýt mới vào hoạt động trong hơn 16 tuyến, với nội thất tiện nghi hơn kết hợp nhiều trang thiết bị hiện đại như camera giám sát và máy bán vé. Đến năm 2025, Thành phố tiếp tục bổ sung hơn 400 xe buýt điện vào mạng lưới hoạt động, song song đó là đưa vào vận hành tuyến Metro số 1, thu hút được 96,9 triệu lượt khách sử dụng xe buýt và khoảng 18,95 triệu lượt khách đi Metro chỉ sau một năm hoạt động.
Có thể thấy, TP.HCM liên tục nâng cấp hệ thống giao thông công cộng, bổ sung xe buýt mới, mở rộng mạng lưới xe buýt điện và đưa thêm một lựa chọn di chuyển mới là tuyến Metro số 1 vào vận hành. Đáng chú ý, từ ngày 1/7 đến 19/9/2026, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ miễn vé ghi nhận gần 25,6 triệu lượt hành khách, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025, theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM.
Theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND, chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội thành TP.HCM được áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026 cho hành khách theo quy định hiện hành.
Khi giao thông công cộng ngày càng được khuyến khích sử dụng tại TP.HCM, trải nghiệm di chuyển không chỉ nằm ở chất lượng phương tiện mà còn ở sự thuận tiện trong thanh toán và ghi nhận lượt đi. Từ ngày 1/10/2026, hành khách trên 134 tuyến xe buýt được miễn vé tại TP.HCM cần thực hiện xác thực định danh khi lên xe để ghi nhận lượt sử dụng theo hướng dẫn của cơ quan quản lý. Việc định danh có thể được thực hiện thông qua căn cước/căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, hoặc các phương thức hợp pháp khác.
Trong bối cảnh đó, bộ đôi thẻ thanh toán SACOMBANK Mastercard MultiPass và SACOMBANK Mastercard Metro Pass mang đến thêm lựa chọn để hành khách tiếp cận các tiện ích giao thông số.
Thay vì phải sử dụng thêm một phương thức riêng biệt, khách hàng có thể tận dụng chiếc thẻ ngân hàng quen thuộc để thực hiện thao tác xác thực khi đi xe buýt theo hướng dẫn. Với những người đã quen sử dụng thanh toán không tiền mặt, giải pháp này giúp việc xác thực và ghi nhận lượt đi trở nên thuận tiện hơn, góp phần đơn giản hóa trải nghiệm di chuyển hằng ngày.
Bên cạnh khả năng sử dụng thẻ trong hệ thống giao thông công cộng theo điều kiện áp dụng, SACOMBANK triển khai chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ MultiPass và Metro Pass từ ngày 1/9 đến 30/11/2026. Theo đó, mỗi tháng, 200 khách hàng có số lượng giao dịch chạm thẻ nhiều nhất trên các tuyến xe buýt tại TP.HCM sẽ nhận mã giảm giá trị giá 100.000 đồng khi mua vé tàu, xe trên ứng dụng SACOMBANK PAY, theo thể lệ chương trình.
Thông qua các giải pháp thanh toán số gắn với nhu cầu đi lại hằng ngày, SACOMBANK tiếp tục mở rộng tiện ích của thẻ ngân hàng trong đời sống, đồng hành cùng xu hướng phát triển giao thông công cộng hiện đại tại TP.HCM.
* Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về thẻ SACOMBANK Mastercard MultiPass và SACOMBANK Mastercard Metro Pass tại website SACOMBANK hoặc liên hệ hotline 1800 5858 88 để được hướng dẫn chi tiết.
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