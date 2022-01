Thêm một mẫu đồng hồ tráng men đón năm Nhâm Dần từ Piaget

Năm 2022 theo Âm lịch là năm Nhâm Dần, vua của rừng rậm trong văn hóa Phương Đông. Con hổ là liên kết với quyền lực, phẩm giá và của cải. Tương tự như con hổ, những người tuổi Dần thường được xem là những người có tham vọng, tự tin, can đảm, quyền lực, cao quý, giàu có, thông minh, uy quyền và có ý thức công bằng nhạy bén. Mặc dù là người có thẩm quyền, nhưng họ sẽ có những mặt đáng yêu và quyến rũ khi bạn hiểu về họ.

Ngay trước thềm năm mới, Piaget vừa cho ra mắt mẫu đồng hồ mặt số con hổ tuyệt đẹp - Altiplano Year of the Tiger Ref. G0A46540 được hoàn thiện bằng kỹ thuật tráng men cloisonné. Được biết, bậc thầy Anita Porchet - nổi tiếng với sự thành thạo của tất cả các kỹ thuật tráng men nổi tiếng - đã hợp tác với Piaget từ năm 2006. Trong đó, kỹ thuật cloisonné được sử dụng cho chiếc đồng hồ con hổ này là một nghệ thuật trang trí 4000 năm tuổi.

Dựa trên dòng đồng hồ Altiplano siêu mỏng của mình để khắc họa con hổ dũng mãnh, Piaget sử dụng nghệ thuật tráng men cloisonné và grand feu để diễn giải lại con thú uy nghiêm một cách vô cùng sinh động. Đồng hồ Altiplano Year of the Tiger 38mm được chế tác bằng vàng trắng 18 karat và có mặt số làm bằng ngọc trai lấp lánh. Trên đó, Porchet đã khắc họa một cách tài tình con hổ trắng đường như đang chuyển động.

Porchet đã sử dụng các dải ruy băng bằng vàng để tạo ra các vách ngăn thu nhỏ tạo thành cơ thể của con hổ. Bên cạnh đó, một bộ máy lên dây cót thủ công 430P của Piaget, là minh chứng cho chuyên môn của Maison trong việc chế tác đồng hồ siêu mỏng, chế tác đá quý cũng như nghệ thuật thủ công xuất sắc.

Tạo tác này được bắt đầu bằng việc chuyển thiết kế lên bề mặt của mặt số bằng cách sử dụng các mảnh vàng để tạo thành các vách ngăn mỏng, cũng là các “khuôn” để tráng các sắc tố men khác nhau vào. Sau đó, mặt số sẽ được nung trong lò nhiều lần ở nhiệt độ từ 820°C đến 850°C. Sau khi hoàn thành, mặt số được đánh vecni, lưu giữ hình ảnh mãi mãi.

Được coi là bậc thầy trong bộ môn thủ công cao quý, Anita Porchet cho rằng hiện các mặt hàng thủ công xa xỉ đang có cầu quá tải so với cung. “Tôi cho rằng chúng ta không nên tung quá nhiều sản phẩm tráng men ra ngoài thị trường, điều đó sẽ làm giảm sức hút với kỹ nghệ đặc biệt này,” bà chia sẻ. “Sự quý hiếm tạo nên một phần thành công của sản phẩm”.

Anita được đào tạo và thực hành kỹ nghệ tráng men vào những năm 1980, và nhanh chóng thành lập xưởng chế tác riêng vào 1993 tại gần Lau­sanne. Kể từ đó, bà liên tiếp nhận được nhiều đơn đặt hàng từ những thương hiệu lớn như Vacheron Constantin, Piaget, Chanel, Hermès, và Fabergé.

Thành thạo làm chủ nhiều kỹ thuật tinh tế khác nhau của môn nghệ thuật thủ công này, bao gồm cloisonné, champlevé, grisaille, pailloné, limoges, và tiểu họa, giúp tách biệt Anita khỏi đồng nghiệp và những người tiền nhiệm. “Sức mạnh tuyệt đối của men chính là tính không thể đảo ngược của chúng,” bà nhấn mạnh. “Và màu sắc sẽ không thay đổi dù có trải qua nhiều thế kỷ.”

Với mẫu đồng hồ Altiplano Year of the Tiger Ref. G0A46540, bà Anita cho rằng tuổi thọ của sản phẩm tráng men xứng đáng với số công sức và thời giờ chăm chút vào từng chi tiết. Do đó, chỉ được sản xuất duy nhất 38 chiếc, mẫu đồng hồ được bán với giá 71.500 USD.