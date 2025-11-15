Thị trường bán lẻ Việt Nam cuối năm 2025: Áp lực giá tăng và nỗ lực bình ổn từ doanh nghiệp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào những tháng cuối năm 2025 với nhiều biến động. Dù sức mua vẫn tăng mạnh, áp lực từ chi phí đầu vào, biến động thời tiết và tỷ giá khiến không ít doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán. Trong bối cảnh đó, nhiều đơn vị bán lẻ – đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, nông sản – đang nỗ lực giữ giá, đảm bảo nguồn cung ổn định để hỗ trợ người tiêu dùng.
Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2025 tăng 0,2% so với tháng trước, và bình quân 10 tháng đầu năm tăng 3,27% – mức cao hơn cùng kỳ 2024. Nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống đóng góp lớn nhất vào mức tăng này, chiếm 1,07 điểm phần trăm.
Tại TP.HCM, nhiều hệ thống siêu thị và nhà bán lẻ ghi nhận tình trạng nhà cung cấp điều chỉnh giá sớm cho mùa Tết Nguyên đán 2026, với mức tăng phổ biến 5–10%, thậm chí 15% đối với hàng nhập khẩu do tỷ giá ngoại tệ tăng. Nguyên nhân xuất phát từ thời tiết bất lợi, chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng cao, cộng thêm thông tin tăng lương tối thiểu và thay đổi chính sách thuế khoán cho hộ kinh doanh.
Trong khi đó, sức mua trực tuyến tiếp tục tăng mạnh. Theo nền tảng Metric.vn, người Việt đã chi hơn 202 nghìn tỷ đồng để mua sắm online trong nửa đầu năm 2025 – tăng 41% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số lượng nhà bán có doanh thu lại giảm 6%, phản ánh sự sàng lọc khốc liệt của thị trường: chỉ những đơn vị đủ năng lực về chuỗi cung ứng, thương hiệu và giá cả mới có thể trụ vững.
Các sàn thương mại điện tử lớn hay siêu thị truyền thống cũng đang tăng tốc chuyển đổi số, mở rộng hệ thống giao hàng nhanh để bắt kịp xu hướng “shopping về đêm”. Tuy nhiên, ở nhóm hàng thực phẩm tươi sống và nhu yếu phẩm, thách thức lớn nhất nằm ở khả năng kiểm soát chất lượng và độ tươi – điều không phải nền tảng nào cũng làm tốt. Và đây chính là mảnh đất mà Sendo Farm lựa chọn để tạo sự khác biệt.
Giữa thời điểm chi phí đầu vào tăng cao, Sendo Farm – thương hiệu thuộc Tập đoàn FPT – vẫn duy trì nguồn cung nông sản, thực phẩm đạt chuẩn VietGAP, OCOP với giá bán ổn định. Doanh nghiệp tập trung thu mua trực tiếp từ vùng trồng, vùng nuôi đạt chứng nhận, giảm khâu trung gian và chi phí logistics, nhờ đó giữ giá cả dễ chịu, đồng hành cùng bà nội trợ hiện đại.
Bên cạnh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thịt, trứng, gạo, Sendo Farm còn mở rộng danh mục sản phẩm ready-to-eat (chế biến sẵn) và ready-to-cook (sơ chế tiện lợi).
Các món như vịt kho gừng, gà kho gừng, đậu hũ dồn thịt, thậm chí các loại bánh đặc sản như bánh ú, bánh giò đều được lựa chọn theo quy trình chuẩn, giúp người tiêu dùng – đặc biệt là phụ nữ thành thị – tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, giá cả được bình ổn nhờ mô hình vận hành độc đáo “Nay mua - Mai nhận” thông qua các điểm nhận hàng chiến lược tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Đại diện Sendo Farm chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ bán thực phẩm, mà mang đến giải pháp toàn diện cho bữa ăn Việt. Khi giá cả leo thang, điều người tiêu dùng cần là sự an tâm – cả về chất lượng lẫn chi phí. Sendo Farm cam kết đồng hành cùng chính quyền và người dân để giữ vững mặt bằng giá thiết yếu.”
Không chỉ Sendo Farm, nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực phân phối cũng đang tăng cường chương trình bình ổn giá, ký kết nguồn cung dài hạn với nhà sản xuất để tránh biến động bất thường. Sở Công thương TP.HCM cho biết đã phối hợp với hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán lưu động để bình ổn các nhóm hàng thiết yếu như gạo, trứng, dầu ăn, thịt gia cầm, rau củ quả…
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dù áp lực lạm phát cuối năm hiện hữu, Việt Nam vẫn có thể đạt mục tiêu kiểm soát CPI dưới 4% nếu chính sách tiền tệ và tài khóa được điều hành linh hoạt. Bên cạnh đó, những chính sách như giảm 2% thuế VAT, miễn giảm tiền thuê đất và thuế phí đang giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, qua đó hạn chế việc tăng giá bán lẻ.
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (ĐH Kinh tế Quốc dân) nhận định: “Doanh nghiệp nào duy trì được hiệu quả chuỗi cung ứng và đầu tư công nghệ trong phân phối sẽ có khả năng bình ổn tốt hơn. Đây cũng là cơ hội để sàng lọc thị trường, chỉ giữ lại những thương hiệu có năng lực thực sự.”
Trong xu thế người Việt ưu tiên “mua nhanh – giao nhanh – ăn sạch”, Sendo Farm tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác - điểm nhận hàng, giúp người dân tăng thêm thu nhập trong bối cảnh chung của nền kinh tế. Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, Sendo Farm còn hợp tác với nhiều địa phương để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, giúp nông dân ổn định đầu ra trong bối cảnh giá nông sản biến động. Đây là bước đi song hành giữa ổn định thị trường bán lẻ và phát triển bền vững ngành nông nghiệp trong nước.
Khi giá cả thị trường có thể thay đổi từng ngày, niềm tin người tiêu dùng lại là thứ khó mua bằng tiền. Giữ được giá ổn định, chất lượng bền vững và dịch vụ tiện lợi, Sendo Farm không chỉ góp phần bình ổn kinh tế tiêu dùng, mà còn hiện thực hóa khát vọng giản dị: Phục vụ bữa ăn sạch, ngon và an toàn cho một triệu gia đình Việt.
