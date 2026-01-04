Thị trường chứng khoán năm 2026: Khởi đầu kỳ đầu tư mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 5/1/2026

Kết phiên ngày 31/12/2025, VN-Index tăng 17,59 điểm, tương đương 1% lên mốc 1.784,49 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 1,73 điểm, tương đương 0,69% xuống 248,77 điểm.

Xác suất để thị trường bứt phá khỏi kênh giá sideway biên chưa cao khi vẫn còn đó các yếu tố rủi ro tiềm ẩn về lãi suất, tỷ giá…

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp và tiến sát vùng kháng cự kênh trên của kênh giá sideway. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự này trong các phiên đầu tuần tới. Tuy

nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng, xác suất để thị trường bứt phá khỏi kênh giá sideway biên chưa cao khi vẫn còn đó các yếu tố rủi ro tiềm ẩn về lãi suất, tỷ giá… trong khi các yếu tố hỗ trợ mới chưa xuất hiện ngay. Đồng thời lưu ý đến rủi ro thị trường có thể gặp áp lực rung lắc, điều chỉnh khi tiếp cận vùng kháng cự kênh trên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch”.

Xu hướng thị trường vẫn phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Chỉ số nhanh chóng hồi phục sau đợt thoái lui cuối tuần trước, VN-Index tăng 3,1%, và tiến gần vùng đỉnh ngắn hạn. Dù vậy thanh khoản giảm 24% phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của NĐT trước kỳ Nghỉ lễ. Độ rộng thị trường vẫn hạn chế, vận động ngắn hạn vẫn bám theo nhịp tăng giảm của nhóm cổ phiếu VIC.

- Nhóm cổ phiếu VIC đóng góp 37/54 điểm tăng của VN-Index. Sau nhịp giảm mạnh cuối tuần trước, nhóm cổ phiếu VIC đã hồi phục và là tâm điểm của đợt tăng tuần này.

- Độ rộng thị trường giữ ở mức 11/18 ngành tăng điểm. Hàng và DV công nghiệp, Tiện ích tăng trên 5% trong khi Du lịch và giải trí, truyền thông giảm khoảng 3 - 4%.

- Khối ngoại mua ròng tuần thứ 3 liên tiếp với giá trị 60 triệu USD so với 63 triệu USD tuần trước.

SBV công bố tính đến 24/12 tăng trưởng tín dụng hoàn hệ thống đạt 18.4 triệu tỷ, tăng trưởng 18,78% so đầu năm. Dự báo cả năm có thể vượt mức 19%, tỷ lệ tín dụng trên GDP tăng lên mức 146%. Khoảng chênh lệch giữ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động gần 4% đã tạo sức ép lớn lên thanh khoản hệ thống, đặc biệt thời điểm gần Tết. Chính sách tiền tệ đang ngày càng thu hẹp dư địa trước áp lực tăng lãi suất, tiềm ẩn nhiều rủi ro nợ xấu và tỷ giá. Đây cũng là lý do Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia trước đó cũng khuyến nghị Chính phủ không mở rộng chính sách tiền tệ 2026.

Xu hướng thị trường vẫn phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu lớn, nhà đầu tư cân nhắc tích lũy dần các cổ phiếu cơ bản cho tầm nhìn 2026, mặt khác đẩy mạnh hoạt động trading khi chỉ số lập đỉnh mới với thanh khoản hạn chế”.

Thị trường sẽ bắt đầu kỳ đầu tư mới, năm 2026 trong những phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Thị trường kết thúc năm 2025 với mức tăng giá vượt trội. VN-Index kết thúc 2025 ở mức 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm 2024. Ảnh hưởng đột biến tích cực đến từ các nhóm cổ phiếu với điển hình như GEE (+800,8% so với cùng kỳ năm trước), VIC (+736,5% so với cùng kỳ năm trước)... Trong khi VN30 kết năm 2025 ở mức 2.030,63 điểm (+51,0%). Đây là mức tăng giá vượt trội chỉ đứng sau một số giai đoạn đặc biệt như năm 2006 (Việt Nam gia nhập WTO), năm 2009 (phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu), năm 2017 (trước chiến tranh thương mại Mỹ - Trung) và năm 2021 (phục hồi hậu đại dịch).

Diễn biến thị trường trong năm 2025 phân hóa theo mô hình chữ K với 02 nhóm bất động sản, điện có mức tăng giá vượt trội so với chỉ số VN30, tiếp đến là các nhóm có mức tăng giá khá tốt nhưng thấp hơn chỉ số là chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ... Trong khi công nghệ viễn thông, hóa chất, dệt may, khu công nghiệp, hàng không phân hóa mạnh và có hiệu suất âm so với 2024. Thanh khoản năm 2025 tăng mạnh, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 32,9% so với năm 2024. Cho thấy tín hiệu chỉ số VN-Index vượt đỉnh lịch sử năm 2022 khá thuyết phục, dưới ảnh hưởng dẫn dắt của các nhóm cổ phiếu hàng đầu. Tuy nhiên khối ngoại 03 năm liên tiếp bán ròng, bán ròng kỷ lục trong năm 2025 với giá trị -125,9 ngàn tỉ đồng.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.780 điểm, tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh 1.770 điểm - 1.800 điểm, tương ứng các vùng đỉnh giá đầu vào cuối tháng 12/2025. Trong khi VN30 sẽ kiểm tra lại vùng đỉnh cũ quanh 2.050 điểm. Thị trường sẽ bắt đầu kỳ đầu tư mới, năm 2026 trong những phiên tiếp theo.

Thị trường đã kết thúc năm 2025, năm chuyển mình ngoạn mục, từ cú sốc thuế quan đến tăng trưởng vượt trội. Kết thúc năm 2025, VN-Index ở mức 1.780,00 điểm, tăng 35,3%, VN30 tăng 50,7%, so với cuối năm 2024. Rất nhiều cổ phiếu vượt trội nổi bật với GEE (+800,8% so với cùng kỳ năm trước), VIC (+736,5% so với cùng kỳ năm trước), VEC (+540,5% so với cùng kỳ năm trước), VVS (+324,7%), VHM (+210,0% so với cùng kỳ năm trước), TOS (+194,7%), NNC (+189,8% so với cùng kỳ năm trước), GEX (+148,1).... Kỳ vọng trong năm 2026, thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều chiến mã tăng trưởng vượt trội, mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Trong năm 2026, chúng tôi sẽ phân tích, cung cấp thêm những nhận định về dòng tiền, xu hướng của các nhóm ngành tăng trưởng vượt trội, để hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược đầu tư tăng trưởng hiệu quả hơn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ hướng đến mục tiêu 1.790 - 1.800 và tích lũy tại đây trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 17,6 điểm (+1%) đóng cửa ở mức 1.784,5 điểm. VN-Index tăng điểm từ đầu phiên sáng chủ yếu nhờ lực cầu từ các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM và VPL). Bên cạnh đó, một số cổ phiếu nhóm Ngân hàng như HDB và TCB cũng tăng mạnh và hỗ trợ đà hồi phục của chỉ số trong phiên hôm nay.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ hướng đến mục tiêu 1.790 - 1.800 và tích lũy tại đây trong ngắn hạn. Mức 1.800 là kháng cự mạnh mà chỉ số đã nhiều lần kiểm định không thành công trước đó.

Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và theo dõi diễn biến VN-Index tại vùng 1.790 - 1.800”.

Kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục quá trình kiểm tra kháng cự quanh vùng điểm số hiện tại trước khi xuất hiện xu hướng mới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm, chủ yếu là nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục duy trì được đà hồi phục kết hợp cùng sắc xanh ở nhóm ngân hàng.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động giằng co biên độ nhỏ để kiểm tra cung-cầu quanh vùng điểm 1.780-1.790. Chỉ báo CMF hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động đang chiếm ưu thế trên thị trường, theo đó chỉ số chung được kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục quá trình kiểm tra kháng cự quanh vùng điểm số hiện tại trước khi xuất hiện xu hướng mới.

Trên khung đồ thị giờ , chỉ số chung tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh và duy trì quanh biên trên của dải Bollinger band. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang duy trì đà đi lên nên nếu xu hướng này tiếp tục trong tuần sau thì mục tiêu trước mắt của chỉ số sẽ là vùng kháng cự tại đỉnh cũ quanh 1.800 điểm.

Đà tăng của nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên. Tuy nhiên dòng tiền vẫn đang có sự phân hóa lớn giữa các nhóm ngành khi phần lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số ít cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khác.

Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi VN-Index tiếp cận vùng đỉnh cũ 1.800 trong những phiên tới. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là ngân hàng, dầu khí và bán lẻ”.

Khả năng tiếp cận và thậm chí vượt khu vực 1.805 điểm sẽ được củng cố nếu áp lực bán tiết chế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“Với diễn biến hiện tại, chúng tôi gia tăng khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên 05/01 bởi mức độ phân hóa gia tăng, sự do dự ở lực cầu mới và áp lực bán hiện diện trên nhiều mã sàn HOSE trong phiên 31/12. Hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh này là vùng 1.755 điểm (MA5). Khả năng tiếp cận và thậm chí vượt khu vực 1.805 điểm sẽ được củng cố nếu áp lực bán tiết chế ở mức thấp trong thời gian điều chỉnh”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.