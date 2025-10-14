Thị trường nhà ở Hà Nội sôi động trong quý 3/2025

Tại họp báo công bố tình hình thị trường bất động sản quý 3/2025, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội, nhận định phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục là điểm sáng của thị trường. Trong quý, tổng nguồn cung mở bán mới đạt hơn 10.300 căn hộ, đánh dấu quý thứ hai trong vòng 5 năm trở lại đây có nguồn cung mới vượt mốc 10.000 căn. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng nguồn cung đạt gần 21.100 căn, tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, quý này ghi nhận mức cao kỷ lục về nguồn cung mới từ các dự án có giá trên 120 triệu đồng/m2 thông thủy, với hơn 2.000 căn mở bán, tập trung tại Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên.

Theo bà An, sự xuất hiện của nhiều dự án mới ở những vị trí thuận lợi đã thúc đẩy hoạt động giao dịch, giúp tổng lượng giao dịch căn hộ quý 3 đạt hơn 11.100 căn – mức cao nhất theo quý kể từ năm 2018. Về diễn biến giá bán, cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đều ghi nhận xu hướng tăng. Cụ thể, giá chào bán sơ cấp trung bình đã vượt 90 triệu đồng/m2 thông thủy, cao hơn giá trung bình tại Thành phố Hồ Chí Minh; và tăng 14% so với quý trước, tăng 40% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, dù giá sơ cấp ở mức cao nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn đạt 70–80%, phản ánh nhu cầu ở thực và đầu tư ổn định. Ở thị trường thứ cấp, giá trung bình đạt 58 triệu đồng/m2, tăng 19% theo năm – chậm hơn so với 2024 song lại tích cực hơn hai quý đầu năm.

Dự báo thời gian tới, bà An cho rằng phân khúc căn hộ Hà Nội sẽ tiếp tục sôi động trong quý 4/2025, với hơn 11.100 căn mới được bổ sung, nâng tổng số căn mở bán mới cả năm 2025 lên hơn 32.300 căn, cao hơn năm 2024. Nguồn cung đa dạng hơn về vị trí, đặc biệt là sẽ có thêm các sản phẩm giá 50–60 triệu đồng/m2 phù hợp nhu cầu ở thực. Giá thứ cấp dự kiến tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn năm 2024 nhưng vẫn ở mức cao. Bà An lưu ý nếu giá thứ cấp tiếp tục tăng mạnh có thể gây lo ngại về tính bền vững của thị trường, đòi hỏi sự điều tiết hợp lý từ cơ quan quản lý và chiến lược phát triển cân bằng của doanh nghiệp.