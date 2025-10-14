Thị trường nhà ở Hà Nội sôi động trong quý 3/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Quý 3/2025, thị trường nhà ở Hà Nội tiếp tục ghi nhận những diễn biến sôi động, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư…
Tại họp báo công bố tình hình thị trường bất động sản quý 3/2025, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội, nhận định phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục là điểm sáng của thị trường. Trong quý, tổng nguồn cung mở bán mới đạt hơn 10.300 căn hộ, đánh dấu quý thứ hai trong vòng 5 năm trở lại đây có nguồn cung mới vượt mốc 10.000 căn. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng nguồn cung đạt gần 21.100 căn, tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, quý này ghi nhận mức cao kỷ lục về nguồn cung mới từ các dự án có giá trên 120 triệu đồng/m2 thông thủy, với hơn 2.000 căn mở bán, tập trung tại Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên.
Theo bà An, sự xuất hiện của nhiều dự án mới ở những vị trí thuận lợi đã thúc đẩy hoạt động giao dịch, giúp tổng lượng giao dịch căn hộ quý 3 đạt hơn 11.100 căn – mức cao nhất theo quý kể từ năm 2018. Về diễn biến giá bán, cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đều ghi nhận xu hướng tăng. Cụ thể, giá chào bán sơ cấp trung bình đã vượt 90 triệu đồng/m2 thông thủy, cao hơn giá trung bình tại Thành phố Hồ Chí Minh; và tăng 14% so với quý trước, tăng 40% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, dù giá sơ cấp ở mức cao nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn đạt 70–80%, phản ánh nhu cầu ở thực và đầu tư ổn định. Ở thị trường thứ cấp, giá trung bình đạt 58 triệu đồng/m2, tăng 19% theo năm – chậm hơn so với 2024 song lại tích cực hơn hai quý đầu năm.
Dự báo thời gian tới, bà An cho rằng phân khúc căn hộ Hà Nội sẽ tiếp tục sôi động trong quý 4/2025, với hơn 11.100 căn mới được bổ sung, nâng tổng số căn mở bán mới cả năm 2025 lên hơn 32.300 căn, cao hơn năm 2024. Nguồn cung đa dạng hơn về vị trí, đặc biệt là sẽ có thêm các sản phẩm giá 50–60 triệu đồng/m2 phù hợp nhu cầu ở thực. Giá thứ cấp dự kiến tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn năm 2024 nhưng vẫn ở mức cao. Bà An lưu ý nếu giá thứ cấp tiếp tục tăng mạnh có thể gây lo ngại về tính bền vững của thị trường, đòi hỏi sự điều tiết hợp lý từ cơ quan quản lý và chiến lược phát triển cân bằng của doanh nghiệp.
Phát triển nhà ở và bất động sản xanh, ứng dụng vật liệu mới tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, quy hoạch đô thị và hạ tầng xanh, giải pháp quản lý thông minh, thúc đẩy giao thông xanh là những nội dung chính của hội thảo và triển lãm "Tuần lễ công trình xanh, giao thông xanh Việt Nam 2025" diễn ra ngày 29/10 tại TP. Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo TP. Cần Thơ đã nhấn mạnh: Các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, do đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn kịp thời, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng theo kế hoạch đề ra, góp phần tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới...
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 2795/UBND-ĐTĐT về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản; công tác quản lý, sử dụng đất.
Ngày 11/10 vừa qua, Văn Phú đã tổ chức lễ mở bán phân khu Phú Quý thuộc dự án Vlasta - Thủy Nguyên. Sự kiện khởi đầu cho hành trình kết nối nghệ thuật, giá trị sống và cơ hội đầu tư thịnh vượng tại cực tăng trưởng mới của thành phố Hải Phòng.
Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô tại khu Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích. Các dự án này không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo ra một đòn bẩy mạnh mẽ, tái định hình thị trường bất động sản, đặc biệt tại khu vực được xem là "lõi" trung tâm mới của thành phố.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: