Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu xác định rõ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, luật pháp, về đất đai... trong phát triển nhà ở và thị trường bất động sản. Từ đó phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, có giải pháp để từ nay đến cuối năm và năm sau, tạo đột phá, khác biệt trong chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 8% trong năm nay và 2 con số ở những năm tiếp theo...

Chiều ngày 22/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, đã chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Cuộc họp nhằm thảo luận một số công việc để tiếp tục triển khai từ nay đến cuối năm và chuẩn bị cho năm 2025; tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển; góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và hai con số những năm tới.

GIÁ NHÀ ĐANG DUY TRÌ Ở MỨC RẤT CAO

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết trong 9 tháng qua, có 1.816 dự án ở, khu đô thị mới được triển khai, trong đó, 1.071 dự án nhà ở thương mại với quy mô 398.000 căn nhà ở, nhiều dự án đô thị được triển khai, góp phần tăng nguồn cung trên thị trường. Lượng giao dịch bất động sản trong thời gian qua đạt mức hơn 430.000 giao dịch. Phân khúc nhà ở chung cư tăng, nhất là ở đô thị lớn.

Về giá bán nhà ở, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh thừa nhận liên tục tăng và hiện đang giữ ở mức rất cao: Giá căn hộ chung cư ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh duy trì ở mức cao với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình từ 70-80 triệu/m2, tăng 5,6% so với đầu năm. Giá nhà ở liền kề, biệt thự ở Hà Nội phổ biến khoảng 100-200 triệu/m2; tại TP. Hồ Chí Minh, giá dao động 230-300 triệu/m2. Giá đất nền ở Hà Nội phổ biến từ 60 đến 100 triệu/m2. Giá nhà ở xã hội ở mức 15-25 triệu/m2.

Phát biểu chủ trì hội nghị và cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh rằng thị trường bất động sản nói chung và phát triển nhà ở xã hội nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, so với yêu cầu thì còn rất nhiều việc phải làm. Hệ thống pháp luật liên quan mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm; việc xác định giá đất nhiều nơi còn khó khăn. Phân khúc nhà ở còn bất cập, trong đó sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc giá nhà ở tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn…

Bàn về chính sách nhà ở, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh chính sách nhà ở xã hội, đảm bảo người dân được mua và thuê mua, đảm bảo quyền con người và an cư lạc nghiệp. Do đó yêu cầu đặt ra là bảo nguồn cung, giá cả hợp lý... Việc góp phần tạo nguồn cung, cơ cấu bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và trung bình hiện nay rất quan trọng.

CẦN LÀM RÕ CÓ HAY KHÔNG SỰ THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG

Thủ tướng cho rằng so với mong muốn, yêu cầu còn nhiều việc phải làm và cần thẳng thắn kiểm điểm để tháo gỡ vướng mắc; đồng thời, phải làm rõ có hay không sự thao túng thị trường bất động sản để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, đội giá, thổi giá và làm méo mó thị trường, đặc biệt phải trả lời được tại sao giá nhà chung cư lại cao và cao mãi?

"Nhân dân thiếu nhà ở nhưng lại không có nhà để mua. Nhà cứ 100 triệu/m2 thì dân làm sao có tiền mua được? Bao nhiêu người cần nhà nhưng giá nhà cao quá nên không mua được. Ngân hàng phải góp phần kiểm soát. Nếu cứ thổi giá bất động sản lên, người dân thấy giá nhà cao, cao mãi, cao quá người dân không thể mua được", Thủ tướng lưu ý.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên thị trường, Thủ tướng đề nghị các đại biểu rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện những nhiệm vụ đã giao cho các bộ, các ngành, các địa phương; khẳng định những kết quả đã đạt được; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện chính sách nhà ở, phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội về thể chế, về nguồn lực, về cơ chế chính sách; phân tích nguyên nhân, tồn tại, yếu kém, điểm chưa được để rút ra những bài học kinh nghiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

TẠO MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ ĐỒNG BỘ, THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Hội nghị đã công bố kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (theo quyết định số 2116/QĐ-TTg ngày 22/9/2025 - thay thế Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 31/8/2021). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Các ủy viên có: Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thứ trưởng của các Bộ: Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Công Thương; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số lãnh đạo của các thành phố lớn.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc. Nghiên cứu, đánh giá các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách có thể điều chỉnh, điều tiết lĩnh vực này khi có biến động ảnh hưởng đến nền kinh tế; tạo môi trường pháp lý đồng bộ, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, duy trì sự ổn định kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, nhất là nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội, cán bộ, công chức khó khăn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương trong việc thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ đạo địa phương (cấp tỉnh), đảm bảo công tác điều hành được đồng bộ, nhất quán từ trung ương tới địa phương, tạo nền tảng vững chắc trong phân cấp, phân quyền để địa phương có cơ sở thực thi hiệu quả các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản theo đúng tiêu chí "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.