“Thiên đường mây” Tà Xùa hướng tới điểm đến du lịch tầm châu Á
CChu Khôi
Chọn cỡ chữ
Lần đầu tiên được đề cử tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2026), xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư và kết nối truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh "thiên đường săn mây" của Tây Bắc, hướng tới mục tiêu trở thành Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á...
Nằm ở độ cao từ 1.500 đến hơn 2.000 m so với mực nước biển
trên sườn Đông Nam dãy Hoàng Liên Sơn, Tà Xùa (tỉnh Sơn La) từ lâu được biết đến là
"thiên đường săn mây" của miền Bắc. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên
nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành quanh năm, vùng đất này còn lưu giữ nhiều giá
trị văn hóa bản địa đặc sắc, tạo nên sức hút riêng đối với du khách trong và
ngoài nước.
PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH QUẢNG BÁ TÀ XÙA
Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, cho
biết ngày 3/6/2026, Ban Tổ chức World Travel Awards (Giải thưởng du lịch toàn cầu)
chính thức chấp thuận hồ sơ đề cử của Tà Xùa tham gia bình chọn tại hạng mục "Asia's
Leading Emerging Tourism Destination 2026" (Điểm đến du lịch mới nổi hàng
đầu châu Á năm 2026).
Đây là lần đầu tiên điểm đến này được một trong những giải
thưởng du lịch uy tín nhất thế giới đưa vào danh sách bình chọn chính thức cùng
nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực châu Á, mở ra cơ hội quan trọng để quảng
bá hình ảnh du lịch Sơn La và Việt Nam ra quốc tế.
Để tận dụng cơ hội này, UBND xã Tà Xùa đã ban hành kế hoạch
tổ chức chương trình đón đoàn khảo sát, tư vấn trải nghiệm quảng bá du lịch gắn
với vận động bình chọn World Travel Awards 2026. Chương trình dự kiến diễn ra
trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9/7/2026, với sự tham gia của khoảng 50-60 đại biểu
đến từ các cơ quan quản lý, đơn vị truyền thông, doanh nghiệp du lịch, các nhà
sáng tạo nội dung cùng đại diện địa phương.
Theo kế hoạch, chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá những
tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Tà Xùa; đồng thời tăng cường kết nối,
xúc tiến đầu tư vào các dự án du lịch, góp phần khai thác hiệu quả các giá trị
tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của địa phương. Bên cạnh mục tiêu phát triển
du lịch, chương trình còn hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo
thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo tồn, phát huy bản sắc văn
hóa các dân tộc trên địa bàn.
Trong khuôn khổ chương trình, ngày 7/7, đoàn sẽ nghe giới
thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và
định hướng phát triển du lịch của địa phương.
Ngày 8/7, các đại biểu sẽ khảo
sát thực tế tại những điểm du lịch tiêu biểu như Sống lưng Khủng Long, Đỉnh Gió
và Thảo nguyên Tà Xùa để đánh giá tiềm năng phát triển các loại hình du lịch
sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch xanh.
Ngày 9/7 sẽ diễn ra hội nghị đánh
giá kết quả khảo sát, giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch và chính
thức phát động chiến dịch bình chọn Tà Xùa tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm
2026.
Tham gia chương trình có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh Sơn La, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Hiệp
hội Du lịch tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương, lãnh đạo xã Tà Xùa, Chi hội
Du lịch Bắc Yên tại Tà Xùa cùng nhiều doanh nghiệp, KOL, KOC, travel blogger,
TikToker, YouTuber hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đây được kỳ vọng sẽ là lực
lượng truyền thông quan trọng, góp phần lan tỏa hình ảnh Tà Xùa đến đông đảo du
khách trong và ngoài nước.
“Việc được đề cử tại World Travel Awards không chỉ là sự
ghi nhận đối với sức hấp dẫn của Tà Xùa mà còn tạo động lực để địa phương tiếp
tục đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương
hiệu du lịch bền vững. Thông qua chương trình khảo sát, quảng bá và kết nối đầu
tư, Tà Xùa kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều nguồn lực phát triển, từng bước khẳng
định vị thế của một điểm đến mới nổi trên bản đồ du lịch châu Á”, ông Đỗ Văn Xiêm
nhấn mạnh.
KHẲNG ĐỊNH SỨC HÚT BẰNG THIÊN NHIÊN HÙNG VĨ
Cách Hà Nội hơn 200 km về phía Tây Bắc, Tà Xùa có điều kiện
tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá. Nhờ
địa hình cao, đón gió, nơi đây thường xuyên xuất hiện những biển mây bồng bềnh,
đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 4 hằng năm - thời điểm được xem là mùa săn mây đẹp
nhất. Đây cũng là khoảng thời gian thời tiết mát mẻ, thuận lợi để du khách
chiêm ngưỡng những thung lũng mây trải rộng giữa núi rừng Tây Bắc.
Không chỉ nổi bật bởi cảnh sắc thiên nhiên, Tà Xùa còn hấp
dẫn bởi bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Những nếp nhà truyền thống, nghề dệt
thổ cẩm, nhuộm chàm, vẽ sáp ong cùng nhiều phong tục lâu đời vẫn được gìn giữ,
tạo nên nét đặc trưng cho du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, vùng chè Shan Tuyết cổ
thụ, ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng và lối sống gần gũi với thiên nhiên đã
góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với Tà Xùa.
Tà Xùa hiện sở hữu nhiều điểm đến nổi tiếng. Đỉnh Gió, ở
độ cao gần 2.000 m, là nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh núi rừng, săn mây và đón
hoàng hôn. Sống lưng Khủng Long với địa hình độc đáo trở thành điểm check-in
quen thuộc của những người yêu khám phá. Mỏm Cá Heo gây ấn tượng bởi hai khối
đá tự nhiên vươn ra giữa không trung, trong khi thảo nguyên Tà Xùa mang đến
không gian rộng mở giữa những triền cỏ xanh và biển mây. Ngoài ra, ruộng bậc thang
Xím Vàng cũng là điểm đến hấp dẫn mỗi mùa lúa chín với khung cảnh vàng óng trải
dài trên sườn núi.
Du khách đến Tà Xùa còn có cơ hội tham quan các cơ sở nhuộm
chàm thủ công, tìm hiểu quy trình dệt vải, nhuộm chàm và chế tác thổ cẩm của
người Mông; thưởng thức trà Shan Tuyết cổ thụ với hương vị đặc trưng; hoặc trải
nghiệm những quán cà phê săn mây có tầm nhìn hướng ra thung lũng, nơi có thể vừa
thưởng thức đồ uống vừa chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với những
lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, Tà Xùa đang từng bước khẳng định
vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.
6 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 10,8%, cao nhất kể từ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” dẫn dắt khi tăng tới 11,4%. Kết quả này cùng với dòng vốn FDI đang “chảy” vào mạnh mẽ, sẽ tạo động lực cho ngành công nghiệp Việt Nam bứt phá trong thời gian tới.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã xác lập cột mốc ấn tượng với 549,69 tỷ USD. Dù nhập siêu 16,65 tỷ USD, song kết quả này phản ánh sự phục hồi sản xuất và nhu cầu đầu vào tăng mạnh của khu vực FDI. Đây là tín hiệu tích cực để nền kinh tế tích lũy năng lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành Công báo chính thức số 33282, công bố quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng vải mành làm từ sợi polyester cường lực cao dùng cho lốp xe có nguồn gốc từ Việt Nam...
Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ kiến nghị áp dụng mức thuế giao động từ 9,11 - 22,52 USD/MT đối với các doanh nghiệp hợp tác đầy đủ và lên tới 69,19 USD/MT với các doanh nghiệp khác. Biện pháp phòng vệ thương mại này sẽ có hiệu lực kéo dài trong vòng 5 năm…
Vượt qua những tác động từ các chính sách thuế quan quốc tế, chi phí vận hành gia tăng và các biến động địa chính trị phức tạp, khu vực doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 đang cho thấy khả năng chống chịu với những khó khăn của nền kinh tế. Tuy vậy, cùng với quy luật “đào thải và tái cấu trúc” đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, số lượng doanh nghiệp phải tạm dừng cuộc chơi cũng chạm mức cao...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…