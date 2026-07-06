“Thiên đường mây” Tà Xùa hướng tới điểm đến du lịch tầm châu Á

Lần đầu tiên được đề cử tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2026), xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư và kết nối truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh "thiên đường săn mây" của Tây Bắc, hướng tới mục tiêu trở thành Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á...

"Sống lưng khủng long" ở Tà Xùa. Ảnh: Chu Khôi.

Nằm ở độ cao từ 1.500 đến hơn 2.000 m so với mực nước biển trên sườn Đông Nam dãy Hoàng Liên Sơn, Tà Xùa (tỉnh Sơn La) từ lâu được biết đến là "thiên đường săn mây" của miền Bắc. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành quanh năm, vùng đất này còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, tạo nên sức hút riêng đối với du khách trong và ngoài nước.

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH QUẢNG BÁ TÀ XÙA

Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, cho biết ngày 3/6/2026, Ban Tổ chức World Travel Awards (Giải thưởng du lịch toàn cầu) chính thức chấp thuận hồ sơ đề cử của Tà Xùa tham gia bình chọn tại hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" (Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026).

Đây là lần đầu tiên điểm đến này được một trong những giải thưởng du lịch uy tín nhất thế giới đưa vào danh sách bình chọn chính thức cùng nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực châu Á, mở ra cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh du lịch Sơn La và Việt Nam ra quốc tế.

Để tận dụng cơ hội này, UBND xã Tà Xùa đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình đón đoàn khảo sát, tư vấn trải nghiệm quảng bá du lịch gắn với vận động bình chọn World Travel Awards 2026. Chương trình dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9/7/2026, với sự tham gia của khoảng 50-60 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, đơn vị truyền thông, doanh nghiệp du lịch, các nhà sáng tạo nội dung cùng đại diện địa phương.

Chiến dịch quảng bá Tà Xùa.

Theo kế hoạch, chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Tà Xùa; đồng thời tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư vào các dự án du lịch, góp phần khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của địa phương. Bên cạnh mục tiêu phát triển du lịch, chương trình còn hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 7/7, đoàn sẽ nghe giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển du lịch của địa phương. Ngày 8/7, các đại biểu sẽ khảo sát thực tế tại những điểm du lịch tiêu biểu như Sống lưng Khủng Long, Đỉnh Gió và Thảo nguyên Tà Xùa để đánh giá tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch xanh. Ngày 9/7 sẽ diễn ra hội nghị đánh giá kết quả khảo sát, giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch và chính thức phát động chiến dịch bình chọn Tà Xùa tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026.

Tham gia chương trình có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương, lãnh đạo xã Tà Xùa, Chi hội Du lịch Bắc Yên tại Tà Xùa cùng nhiều doanh nghiệp, KOL, KOC, travel blogger, TikToker, YouTuber hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đây được kỳ vọng sẽ là lực lượng truyền thông quan trọng, góp phần lan tỏa hình ảnh Tà Xùa đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

“Việc được đề cử tại World Travel Awards không chỉ là sự ghi nhận đối với sức hấp dẫn của Tà Xùa mà còn tạo động lực để địa phương tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu du lịch bền vững. Thông qua chương trình khảo sát, quảng bá và kết nối đầu tư, Tà Xùa kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều nguồn lực phát triển, từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến mới nổi trên bản đồ du lịch châu Á”, ông Đỗ Văn Xiêm nhấn mạnh.

KHẲNG ĐỊNH SỨC HÚT BẰNG THIÊN NHIÊN HÙNG VĨ

Cách Hà Nội hơn 200 km về phía Tây Bắc, Tà Xùa có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá. Nhờ địa hình cao, đón gió, nơi đây thường xuyên xuất hiện những biển mây bồng bềnh, đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 4 hằng năm - thời điểm được xem là mùa săn mây đẹp nhất. Đây cũng là khoảng thời gian thời tiết mát mẻ, thuận lợi để du khách chiêm ngưỡng những thung lũng mây trải rộng giữa núi rừng Tây Bắc.

Đường đến Tà Xùa.

Không chỉ nổi bật bởi cảnh sắc thiên nhiên, Tà Xùa còn hấp dẫn bởi bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Những nếp nhà truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, nhuộm chàm, vẽ sáp ong cùng nhiều phong tục lâu đời vẫn được gìn giữ, tạo nên nét đặc trưng cho du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, vùng chè Shan Tuyết cổ thụ, ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng và lối sống gần gũi với thiên nhiên đã góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với Tà Xùa.

Tà Xùa hiện sở hữu nhiều điểm đến nổi tiếng. Đỉnh Gió, ở độ cao gần 2.000 m, là nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh núi rừng, săn mây và đón hoàng hôn. Sống lưng Khủng Long với địa hình độc đáo trở thành điểm check-in quen thuộc của những người yêu khám phá. Mỏm Cá Heo gây ấn tượng bởi hai khối đá tự nhiên vươn ra giữa không trung, trong khi thảo nguyên Tà Xùa mang đến không gian rộng mở giữa những triền cỏ xanh và biển mây. Ngoài ra, ruộng bậc thang Xím Vàng cũng là điểm đến hấp dẫn mỗi mùa lúa chín với khung cảnh vàng óng trải dài trên sườn núi.

Du khách đến Tà Xùa còn có cơ hội tham quan các cơ sở nhuộm chàm thủ công, tìm hiểu quy trình dệt vải, nhuộm chàm và chế tác thổ cẩm của người Mông; thưởng thức trà Shan Tuyết cổ thụ với hương vị đặc trưng; hoặc trải nghiệm những quán cà phê săn mây có tầm nhìn hướng ra thung lũng, nơi có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, Tà Xùa đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.