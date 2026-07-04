Du lịch đã đạt gần 50% kế hoạch năm 2026

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 6/2026, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%...

Ảnh: Danangfantasticity

Với kết quả này, ngành du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để bứt phá trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý kết quả trên đạt được trong bối cảnh tháng 6 tiếp tục là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế, đồng thời cũng là thời điểm du lịch nội địa đang mùa cao điểm. Việc vẫn duy trì lượng khách quốc tế ở mức gần 1,7 triệu lượt cùng tốc độ tăng trưởng hai con số cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam ngày càng bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ cấu khách quốc tế đi bằng đường hàng không chiếm phần lớn. Có 10,12 triệu lượt khách nhập cảnh bằng đường hàng không, chiếm khoảng 82,6% tổng lượng khách quốc tế. Trong khi đó, khách đến bằng đường bộ đạt 1,92 triệu lượt, du khách đường biển đạt hơn 209 nghìn lượt.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 2,7 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này vẫn chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, khẳng định vai trò là động lực quan trọng của ngành du lịch.

Biểu đồ khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng, năm 2026 (triệu lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đáng chú ý nhất là thị trường Nga tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bùng nổ khi đạt 742,7 nghìn lượt khách, tăng 185,8% so với cùng kỳ, qua đó giữ vững vị trí thị trường lớn thứ ba của du lịch Việt Nam. Chỉ sau nửa đầu năm, quy mô thị trường khách Nga đã vượt xa nhiều thị trường truyền thống và tiến gần mức của cả năm trước đại dịch.

Kết quả này phản ánh hiệu quả rõ nét của việc khôi phục và mở rộng các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng biển ngày càng tăng của du khách Nga, cùng lợi thế về khí hậu, sản phẩm nghỉ dưỡng và mức chi phí cạnh tranh của Việt Nam.

Đông Nam Á tiếp tục nổi lên là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam. Trong số các thị trường gần, Philippines dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 67,6%, duy trì vị trí trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất.

Kết quả này cho thấy xu hướng gia tăng các chuyến du lịch trong nội khối ASEAN, cùng với lợi thế về khoảng cách địa lý gần, mạng lưới đường bay dày đặc và các chính sách tạo thuận lợi đi lại đang góp phần đưa Đông Nam Á trở thành khu vực tăng trưởng ổn định và bền vững của du lịch Việt Nam.

Biểu đồ 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Tại khu vực Nam Á, Ấn Độ tiếp tục là điểm sáng nổi bật với mức tăng 45,6%, khẳng định tiềm năng rất lớn của thị trường hơn 1,4 tỷ dân này. Trong những năm gần đây, việc mở thêm nhiều đường bay thẳng cùng hoạt động quảng bá tích cực đã giúp Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn tại thị trường Ấn Độ. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, khả năng đạt khoảng một triệu lượt khách Ấn Độ trong năm nay hoàn toàn có cơ sở.

Châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm với mức tăng 56,1%. Bên cạnh động lực đến từ thị trường Nga, nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan như Đức (+16,1%), Pháp (+13,8%), Đan Mạch (+18,6%), Thụy Điển (+23,8%), Thụy Sỹ (+25,7%), Cộng hòa Séc (+30,1%) và Ba Lan (+52,1%).

Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam và có mức chi tiêu bình quân cao, thời gian lưu trú dài, đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch.

Các thị trường xa tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Hoa Kỳ tăng 18,0%, Canada tăng 27,6%, trong khi Úc tăng 22,0% và New Zealand tăng 22,6%...

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng khách quốc tế theo một số thị trường trọng điểm 6 tháng đầu năm 2026 (%). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Bước sang nửa cuối năm 2026, ngành Du lịch sẽ bước vào giai đoạn có nhiều động lực thuận lợi khi mùa du lịch quốc tế cao điểm từ các thị trường Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ diễn ra từ quý 3 và quý 4. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tạo nền tảng vững chắc để ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện hoạt động quản lý, kinh doanh và trải nghiệm du lịch.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dó đó đã và đang tập trung triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như những động lực tăng trưởng mới, hình thành hệ sinh thái dữ liệu du lịch quốc gia theo mô hình “1+34+N” mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã định hướng.

Đây là hạ tầng số cốt lõi và là “xương sống” của toàn bộ hệ sinh thái du lịch thông minh. “1” là Nền tảng dữ liệu quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều phối; “34” là dữ liệu của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và “N” là các bộ, ngành, doanh nghiệp cùng tham gia kết nối, làm giàu dữ liệu.

Sáng ngày 3/7, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chương trình hướng dẫn triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026. Ảnh: TTTTDL

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho biết: “Điểm quan trọng ở đây là tính thống nhất và dùng chung. Nếu mỗi địa phương làm một hệ thống riêng lẻ, không kết nối, thì sẽ gây lãng phí nguồn lực và không tạo được sức mạnh tổng thể. Do đó, quan điểm của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam là: Trung ương xây dựng nền tảng - Địa phương triển khai - Doanh nghiệp khai thác - Du khách hưởng lợi”.

Theo đó, hệ sinh thái các nền tảng số dùng chung trong ngành du lịch bao gồm: Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, Dashboard thông tin điều hành du lịch và Hệ thống báo cáo thống kê du lịch; nền tảng “Quản trị và Kinh doanh du lịch”; Ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”; Thẻ Việt - Thẻ du lịch quốc gia; hệ thống vé điện tử “Trực tuyến - Liên thông - Đa phương thức”; hệ thống thuyết minh đa phương tiện cùng các nền tảng truyền thông số của ngành du lịch.

Hệ sinh thái tích hợp nhiều giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh du lịch như quản lý khách hàng, quản lý phòng lưu trú, bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, chương trình khuyến mại, chuỗi dịch vụ liên kết và nhiều tiện ích dành cho du khách.