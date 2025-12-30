Hải Phòng vượt Hà Nội về lợi suất cho thuê căn hộ, giá tăng 71% trong 2 năm

Không chỉ ghi nhận mức tăng giá ấn tượng, thành phố cảng còn đứng thứ hai toàn miền Bắc về lợi suất cho thuê, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

CHUNG CƯ DẪN DẮT ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Báo cáo mới nhất từ Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường bất động sản Hải Phòng quý 3/2025 duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức độ quan tâm ngang quý trước nhưng cao hơn rõ rệt so với đầu năm 2024. Giá rao bán trung bình đạt 61 triệu đồng/m2, tăng nhẹ từ mốc 59 triệu đồng/m2 của quý 4/2024, giá thuê phổ biến ở mức 14-15 triệu đồng mỗi căn mỗi tháng.

Nguồn cung căn hộ Hải Phòng đang có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoại vi, phản ánh quá trình giãn dân và mở rộng không gian đô thị theo hạ tầng.

9 tháng đầu 2025, nguồn cung tập trung chủ yếu tại các quận trung tâm với Ngô Quyền chiếm 28%, Hồng Bàng 20%, Lê Chân 20%, tổng cộng gần 70% dự án đang hoạt động. Các khu vực như Kiến An, An Dương và Hải An đang nổi lên như cực tăng trưởng mới nhờ hạ tầng cải thiện và không gian phát triển rộng.

Thị trường đang chuyển dịch rõ rệt từ phân khúc bình dân sang trung cao cấp. Tỷ trọng căn hộ trên 40 triệu đồng/m² tăng từ 63% năm 2024 lên 71% năm 2025, trong khi căn hộ dưới 30 triệu đồng/m² giảm mạnh từ 55% năm 2023 xuống chỉ 24% năm 2025, cho thấy nhu cầu nâng cấp chất lượng sống của cư dân trẻ, chuyên gia và nhà đầu tư an cư lâu dài.

LỢI SUẤT CHO THUÊ HẤP DẪN, TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ BỀN VỮNG

Căn hộ tại Hải Phòng thể hiện tiềm năng đầu tư hấp dẫn với lợi suất cho thuê trung bình 4,6%, vượt xa Quảng Ninh ở mức 3,1%, Hà Nội 2,4% và Hưng Yên 2%. Giá bán căn hộ tăng từ 33 triệu đồng/m2 ở quý 1/2023 lên 39 triệu đồng/m2 ở quý 3/2025, trong khi giá thuê phổ biến duy trì ổn định quanh mốc 10 triệu đồng mỗi tháng.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, Lê Chân dẫn đầu mức độ quan tâm với 25%, theo sau là Ngô Quyền (20%), Kiến An (18%), An Dương (13%), Hồng Bàng (9%) và Hải An (7%). Đây đều là những khu vực có mật độ dân cư cao, hạ tầng hoàn thiện và kết nối trực tiếp với các tuyến thương mại, dịch vụ trọng điểm của thành phố. Các dự án tại khu vực trung tâm Hải Phòng như Hồng Bàng, Lê Chân cũng có mức tăng giá cao lên đến 55%, thiết lập mặt bằng giá mới từ 40 - 60 triệu đồng/m2.

Trước bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn các dòng sản phẩm giá căn hộ có giá tốt, đón sóng các hạ tầng trọng điểm với tổng giá trị đầu tư vừa phải mang lại hiệu suất đầu tư tối ưu. Và The Zenith Hải Phòng đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền đầu tư mức giá chỉ từ 36 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT) cho chất lượng bàn giao cao cấp.

The Zenith Hải Phòng sở hữu vị trí vàng trên đại lộ Bùi Viện, liền kề Vành đai 2.

Dự án nằm ngay mặt tiền đại lộ Bùi Viện, hưởng lợi từ vị trí kết nối với Vành đai 2, liền kề AEON Mall và Vinmec. Cư dân chỉ mất 10-15 phút đến các khu công nghiệp Tràng Duệ, Đình Vũ, VSIP, sân bay Cát Bi và cảng Lạch Huyện.

Tiến độ thi công dự án The Zenith Hải Phòng được triển khai đúng kế hoạch, từng bước hoàn thiện các hạng mục kết cấu, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư và khách hàng mua ở thực.

Với quy mô chỉ 508 căn hộ, The Zenith Hải Phòng đang tạo ra cơ hội đầu tư hiếm có tại thời điểm vàng. Các chuyên gia dự báo giai đoạn 2026-2028 sẽ có làn sóng chuyên gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Âu Mỹ cùng hàng chục nghìn lao động chất lượng cao dịch chuyển về khu vực này khi các khu kinh tế vận hành, tạo dư địa lớn cho cả giá bán và giá thuê.

Điểm cộng giúp dự án trở thành lựa chọn hàng đầu của tệp khách thuê cao cấp chính là hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế. Green - Smart - Clean được hiện thực hóa xuyên suốt từ thiết kế đến vận hành: Hệ thống công viên xanh đa tầng (Rooftop Garden, Zenith Garden, Green Lounge) mang đến không gian thư giãn resort ngay tại nhà; cụm tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện với sân thể thao, phòng gym hiện đại, bể bơi, spa, sauna đáp ứng xu hướng sống khỏe của giới trẻ; khu vui chơi trẻ em an toàn cho các gia đình trẻ; cùng hệ thống công nghệ nhận diện gương mặt đảm bảo an ninh tuyệt đối - những yếu tố mà phân khúc khách thuê chất lượng cao đang tìm kiếm.

Dự án hiện triển khai chính sách ưu đãi hấp dẫn với chiết khấu lên đến 10% cùng quà tặng dành cho khách hàng tiên phong sở hữu lên đến 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, VPBank và VietinBank hỗ trợ vay lên đến 70% với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng. Với mặt bằng giá hiếm có và nền tảng tăng trưởng vượt trội, Hải Phòng đang mở ra cơ hội đầu tư của thập kỷ cho những ai biết nắm bắt đúng thời điểm.