Trang chủ Thế giới

Thông điệp của Trung Quốc tại Davos: Kiên định chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do

Trọng Hoàng

23/01/2026, 10:36

Giữa lúc kinh tế và chính trị toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, những thông điệp được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng Hà Lập Phong phát biểu tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Agencies
Phó Thủ tướng Hà Lập Phong phát biểu tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Agencies

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Davos, Thụy Sỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng thông điệp mà Trung Quốc đưa ra tại diễn đàn năm nay mang ý nghĩa định hướng quan trọng đối với hợp tác kinh tế toàn cầu.

Tại Davos ngày 21/1, ông Hà Lập Phong kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, đồng thời duy trì cam kết hợp tác cùng có lợi.

Nhắc lại bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Davos năm 2017, ông Hà Lập Phong cho biết Trung Quốc đã “nói đi đôi với làm” trong việc bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và thúc đẩy toàn cầu hóa. Theo ông, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã lần lượt đưa ra bốn sáng kiến toàn cầu, nhằm đóng góp các giải pháp cụ thể cho những thách thức chung mà thế giới đang phải đối mặt.

Phó Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh toàn cầu hóa kinh tế cần được thúc đẩy theo hướng mang lại lợi ích phổ quát và bao trùm hơn. Các quốc gia, theo ông, cần kiên trì hợp tác cùng có lợi, tối đa hóa thành quả hợp tác và cùng nhau giải quyết các vấn đề phát triển.

Ông Maarij Farooq, Phó Tổng Biên tập Pakistan Economic Net và Tập đoàn Truyền thông Daily Ittehad, cho rằng bài phát biểu của Phó thủ tướng Hà Lập Phong mang ý nghĩa chiến lược trong lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn.

Theo ông Farooq, việc nhắc lại bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Davos năm 2017 không chỉ mang tính biểu tượng mà còn cho thấy Trung Quốc đã nhất quán hiện thực hóa các cam kết về chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do. Việc đề cập tới bốn sáng kiến toàn cầu cũng được xem là minh chứng cho vai trò ngày càng chủ động của Trung Quốc trong việc cung cấp các giải pháp cho những vấn đề toàn cầu.

Cùng quan điểm, ông Park Soong-chan, Chủ tịch Hiệp hội Hàn Quốc - Trung Quốc, nhận định lập trường mà Phó thủ tướng Trung Quốc nêu ra không chỉ phản ánh quan điểm của Bắc Kinh mà còn đại diện cho lợi ích của đa số quốc gia trong hệ thống kinh tế toàn cầu.

Theo ông Park, nền kinh tế thế giới vốn phát triển trên nền tảng thương mại tự do và chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, làn sóng phi toàn cầu hóa trong những năm gần đây đã làm gián đoạn tăng trưởng kinh tế toàn cầu và gây ra nhiều hệ lụy cho các nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại, trong đó có Hàn Quốc.

Tại diễn đàn, ông Hà Lập Phong cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một trật tự kinh tế - thương mại quốc tế công bằng và hợp lý hơn, dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tham vấn bình đẳng và giải quyết khác biệt thông qua đối thoại.

Ông Khalid Taimur Akram, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Pakistan về Cộng đồng Chung vận mệnh, cho rằng thông điệp xuyên suốt của lãnh đạo Trung Quốc là thế giới có tính liên kết chặt chẽ, các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau và cùng chia sẻ một tương lai chung.

Theo ông Akram, các biện pháp đảo ngược toàn cầu hóa như áp thuế và chiến tranh thương mại không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn gây mất cân đối cung - cầu và gia tăng lạm phát, khiến người dân ở nhiều quốc gia phải gánh chịu hậu quả.

