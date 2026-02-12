Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương đủ điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XVI

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 12/02/2026
Như Nguyệt
12/02/2026, 14:54
Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ngày 11/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 11 điểm cầu ở các địa phương có Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công tác và sinh sống.
Ngày 02/02/2026, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thảo luận, cho ý kiến và lập danh sách sơ bộ 217 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Ngày 05/02/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1277, điều chỉnh lần thứ hai về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo đó, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được giữ nguyên là 217 người.
Đến hết ngày 08/02/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoàn thành việc tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.
Tiếp thu ý kiến của Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã rà soát, cập nhật thông tin và sớm chuyển danh sách 217 người thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tới Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phục vụ công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết Hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần số lượng cử tri tham dự đúng quy định.
Kết quả tổng hợp có 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Qua tổng hợp Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chưa có ý kiến nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.
Theo đó, từ ngày 4-8/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp (67 xã, phường thuộc 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có người ứng cử cư trú) triệu tập, chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 217 người được giới thiệu ứng cử.
Các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.
Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI như sau:
- Đối với các cơ quan Đảng: 10/10 người được cử tri tín nhiệm 100%. Cơ quan Chủ tịch nước: 2/2 người được cử tri tín nhiệm 100%.
- Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 145/145 người được cử tri tín nhiệm 100%.
- Đối với Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ: 15/15 người được cử tri tín nhiệm 100%.
- Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 14/14 người được cử tri tín nhiệm 100%.
- Bộ Công an: 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%.
- Tòa án nhân dân tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.
- Kiểm toán Nhà nước: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 25/25 người được cử tri tín nhiệm 100%.
Như vậy, tất cả 217 người được giới thiệu ứng cử đều không có các vụ việc cử tri nêu cần xác minh.
Theo ông Hoàng Công Thủy, căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu.
Trong đó: tái cử 152/217 người (tỷ lệ 70%); nữ 48/217 người (22,12%); người ngoài Đảng 5/217 người (2,3%); người dân tộc thiểu số 23/217 người (10,6%); Giáo sư, Phó Giáo sư 22/217 người (9,67%); Tiến sỹ 78/217 người (35,94%); Thạc sỹ 89/217 người (41%); Đại học, Cử nhân 28/217 người (12,9%).
Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, cho ý kiến, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Thị Minh Hoài cho biết sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.
Từ đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sẽ cùng Hội đồng Bầu cử các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
