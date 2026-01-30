Thống nhất giới thiệu 975 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 30/01/2026
Như Nguyệt
30/01/2026, 15:30
Theo số liệu, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 34 tỉnh, thành phố là 975 người.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở trung ương, từ ngày 01/12/2025 đến ngày 10/12/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
Ở Trung ương, ngày 4/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cơ bản nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng nêu tại Nghị quyết số 1897/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần của tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề như đề nghị tăng hoặc giữ nguyên số lượng đại biểu Quốc hội khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; nghiên cứu tăng số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội là đồng bào dân tộc thiểu số để bảo đảm đạt tỷ lệ trúng cử theo quy định…
Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp gửi Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm thời gian luật định.
Căn cứ Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 19/12/2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương.
Ở địa phương, đến hết ngày 10/12/2025, 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị hiệp thương diễn ra dân chủ, đúng luật, theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị quyết liên tịch số 102/2025/NQLT-UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 26/9/2025 hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đa số các địa phương nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
9 tỉnh, thành phố có đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu, thành phần gồm: Nghệ An, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổng hợp các ý kiến kiến nghị thay đổi cơ cấu, thành phần để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.
Như vậy, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 34 tỉnh, thành phố là 975 người; đạt tỷ lệ bình quân là 1,95 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.
Về số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương là 25 người. Trong đó có 3 người thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 3 người là cá nhân tiêu biểu và 19 người thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận ở trung ương.
Về dự kiến số lượng người tự ứng cử: có 2 tỉnh, thành phố đã dự kiến số lượng cụ thể những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình); 32 tỉnh, thành phố còn lại không dự kiến số lượng người tự ứng cử.
Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, từ ngày 01/12/2025 đến ngày 10/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là 5.112 người/trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 2.554 đại biểu; đạt tỷ lệ bình quân là 2,04 lần trên số đại biểu được bầu.
16:47, 13/01/2026
11:57, 13/01/2026
