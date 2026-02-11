Tổng Bí thư Tô Lâm: Đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn là đầu tư cho phát triển bền vững

Dự Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk do Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chăm lo giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là yêu cầu chiến lược, lâu dài, nhằm phát triển con người và nguồn nhân lực tại chỗ.

Sáng 11/2, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu phát lệnh khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5 và tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin tại buổi lễ, Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết xã Ea Rốk là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất giáo dục còn thiếu thốn. Việc đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của địa phương.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 6 ha, quy mô 18 lớp học, gồm đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú, với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn huy động và các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Khi hoàn thành, công trình sẽ phục vụ gần 700 học sinh trên địa bàn xã Ea Rốk và khu vực lân cận.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Trung ương xác định rõ yêu cầu mở rộng phạm vi chăm lo giáo dục, hướng mạnh về những địa bàn cần được đầu tư căn cơ, lâu dài để tạo chuyển biến thực chất.

Theo Tổng Bí thư, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, là cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cùng nhân dân dự lễ khởi công - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk không chỉ là một dự án xây dựng trường học, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Công trình sẽ góp phần nâng cao dân trí, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ghi nhận Bộ Quốc phòng đã chủ động huy động nguồn lực, trực tiếp tổ chức đầu tư xây dựng công trình, Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của Quân đội đối với các địa phương còn nhiều khó khăn; qua đó góp phần củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát triển bền vững.

Để công trình sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai. Tỉnh Đắk Lắk và ngành Giáo dục – Đào tạo chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung giảng dạy; quản lý, vận hành hiệu quả công trình sau khi hoàn thành.

Tổng Bí thư mong muốn các học sinh xã Ea Rốk nuôi dưỡng khát vọng học tập, rèn luyện ý chí vươn lên, học để trưởng thành, học để thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng Đảng bộ xã Ea Rốk, thầy cô, học sinh nhà trường và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.