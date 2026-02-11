1.041 người được đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 11/02/2026
Đỗ Như
11/02/2026, 15:07
Ngày 10/2, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã ký ban hành báo cáo Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo cáo nêu rõ, thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn, từ ngày 02/02/2026 đến hết ngày 03/02/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nhìn chung, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI ở cả Trung ương và địa phương và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đúng thời gian theo quy định; thể hiện sự thống nhất cao trong việc thảo luận, lựa chọn, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
Ở Trung ương, ngày 2/2/2026, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo Nghị quyết số 1939/NQ-UBTVQH15 ngày 15/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đã giới thiệu được 217 đại biểu.
Trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội nghị đã biểu quyết để lập danh sách sơ bộ người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Kết quả biểu quyết có 71/71 (tỷ lệ 100%) đại biểu tham dự nhất trí lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Về cơ cấu người được giới thiệu, các cơ quan Đảng: 10 người, tỉ lệ 4,60%; cơ quan Chủ tịch nước: 02 người, tỉ lệ 0,92%; các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 145 người, tỉ lệ 66,82%;
Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 người, tỉ lệ 6,91%; Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng): 14 người, tỉ lệ 6,45%; Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng): 03 người, tỉ lệ 1,38%; Tòa án nhân dân tối cao: 01 người, tỷ lệ 0,46%; Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 người tỷ lệ 0,46%; Kiểm toán nhà nước: 01 người, tỉ lệ % 0,46%; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 25 người, tỉ lệ 11,52%.
Về cơ cấu kết hợp, trong số 217 người được giới thiệu ứng cử thì phụ nữ: 51 người (tỉ lệ 23,5%); dân tộc thiểu số: 21 người (tỉ lệ 9,68%); tái cử: 138 người (tỷ lệ 63,59%). Về trình độ: đại học 28 người (12,9%); Trình độ trên đại học là 189 người (87,09%); Trình độ dưới đại học: không có. Người ứng cử trẻ tuổi: 01 người (0,46%); Người ứng cử là người ngoài Đảng: 05 người (2,30%).
Cơ cấu kết hợp chung của cả nước, người ứng cử là phụ nữ: 471 người, tỉ lệ 45,24%; người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 228 người, tỉ lệ 21,90%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 229 người, tỉ lệ 21,99%; người ứng cử là người ngoài Đảng: 95 người, tỉ lệ 9,12%; người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử: 145 người, tỉ lệ 29%;
Ở địa phương, theo báo cáo, các địa phương đã lập danh sách sơ bộ được 824 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Về cơ cấu kết hợp, người ứng cử là phụ nữ: có 420 người, tỉ lệ 50,97%. Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ phụ nữ ứng cử cao như: Thái Nguyên, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.
Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: có 208 người (tỉ lệ 25,24%). Người ứng cử là người ngoài Đảng: có 90 người (tỉ lệ 10,92%).
Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): có 227 người, chiếm 27,54%. Một số tỉnh có tỉ lệ người ứng cử là người trẻ tuổi cao như: Đồng Nai, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên.
Số lượng tái cử là 111 người (22,2%). Một số tỉnh, thành phố có tỉ lệ người tái cử cao như Cần Thơ, Gia Lai, Lai Châu, Tây Ninh.
Về người tự ứng cử: Có 23 người (tỉ lệ 2,79%). Về trình độ: Trình độ đại học là 381 người (46,23%); trình độ trên đại học là 488 (59,22%); Trình độ dưới đại học 21 người (2,54%).
Như vậy, kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ là 1.041 người (gồm 217 người ở Trung ương và 824 người ở địa phương), đạt tỉ lệ 2,08 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu, đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần
Đối với việc ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp xã, theo báo cáo, tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần hai là 5.078 người, giảm 34 người so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đạt tỷ lệ bình quân là 1.98 lần trên số đại biểu được bầu.
Báo cáo nhanh của 31/34 tỉnh, tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã sau Hội nghị hiệp thương lần hai là 136.279 người, đạt tỷ lệ bình quân là 1,79 lần trên số đại biểu được bầu.
Qua tổng hợp báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị bám sát tình hình ở địa phương, kịp thời điều chỉnh nhân sự để giới thiệu bảo đảm đủ và đúng cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt quan tâm đến cơ cấu về phụ nữ, dân tộc thiểu số, ngoài Đảng, trẻ tuổi...
20:47, 08/02/2026
08:36, 03/02/2026
Dự Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk do Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chăm lo giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là yêu cầu chiến lược, lâu dài, nhằm phát triển con người và nguồn nhân lực tại chỗ.
Tính đến hết tháng 7/2025, trên thế giới có 1.440 vụ kiện đầu tư quốc tế. Các quốc gia ngày càng chú trọng vào công tác phòng ngừa tranh chấp, phát triển đội ngũ nhân sự pháp lý trong nước, giúp phản ứng kịp thời với các tranh chấp và giảm lệ thuộc vào tư vấn quốc tế.
Chiều 10/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore. Hai bên trao đổi nhiều định hướng hợp tác cụ thể, từ kinh tế, tài chính, năng lượng sạch đến quốc phòng – an ninh và hợp tác khu vực.
Ngày 10/2, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ...
Gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thành công của Đại hội là kết tinh trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết của toàn Đảng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm hiện nay là nhanh chóng cụ thể hóa văn kiện, đưa nghị quyết vào hành động và kết quả thực chất.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: