Thu ngân sách 2025 đạt 2,47 triệu tỷ đồng, ước vượt dự toán 25%.

Thu ngân sách năm 2025 ước đạt 2,47 triệu tỷ đồng, ước vượt 25% so với dự toán; chi ngân sách được cơ cấu hợp lý khi ưu tiên đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, những thành tựu này tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026…

Chiều ngày 17/12/2025, tại cuộc họp giữa Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn chính sách, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021–2025.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến giữa tháng 12/2025, 22/26 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của nhiệm kỳ dự kiến đạt hoặc vượt kế hoạch. Riêng năm 2024 và 2025 hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu đề ra.

Ông Đỗ Thành Trung cho biết tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8%, bình quân nhiệm kỳ đạt 6,3%. Nếu loại trừ năm 2021 chịu tác động của đại dịch, mức tăng bình quân giai đoạn 2022–2025 đạt 7,2%.

Đồng thời, GDP bình quân đầu người ước đạt 5.000 USD, tăng 1,4 lần so với năm 2020 và đưa Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cùng đó, lạm phát được kiểm soát ổn định, duy trì dưới 4% trong suốt nhiệm kỳ.

Về tình hình thu-chi ngân sách, thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/12/2025 đạt khoảng 2,47 triệu tỷ đồng, vượt 25% dự toán, khu vực sản xuất – kinh doanh chiếm tỷ trọng chi phối.

Chi ngân sách được cơ cấu lại theo hướng tiết kiệm chi hành chính, tăng chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Theo đó, tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên khoảng 32-33% tổng chi ngân sách. Đồng thời, bội chi và nợ công được kiểm soát trong ngưỡng an toàn. Ngoài ra, ngân sách vẫn dành nguồn lực lớn để miễn, giảm, gia hạn thuế, phí với tổng quy mô khoảng 1,1 triệu tỷ đồng trong cả giai đoạn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết thị trường tài chính nhìn chung vẫn ổn định, thị trường chứng khoán nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước vượt 920 tỷ USD, xuất siêu hơn 21 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 4,15 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 32% GDP.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông qua hơn 180 luật, nghị quyết và Chính phủ ban hành 820 nghị định, giải quyết nhiều tồn tại kéo dài, bao gồm cơ cấu lại 5 ngân hàng yếu kém và tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án..

Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước tiến đáng kể. Theo đó, chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%. Bộ máy chính quyền tinh gọn, giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Đồng thời, hạ tầng phát triển nhanh với hơn 3.500 km cao tốc, tuyến đường ven biển hoàn thành, nhiều công trình năng lượng, văn hóa, xã hội đi vào hoạt động

Theo Ông Đỗ Thành Trung, Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, từ dịch COVID-19 đến cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn. Trong nước, nền kinh tế chịu tác động kép từ yếu tố bên ngoài và những tồn tại kéo dài, cộng thêm thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống dân cư.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp, vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa thúc đẩy phục hồi kinh tế. Các ưu tiên gồm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và phát triển quan hệ đối ngoại.

Đặc biệt, hai năm cuối nhiệm kỳ tập trung cải cách bộ máy, thực hiện các nghị quyết đột phá, đồng thời nâng mục tiêu tăng trưởng năm 2025 lên trên 8%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ rõ nhiều thách thức vẫn tồn tại khi áp lực điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn và tăng trưởng vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng, đặc biệt là thị trường bất động sản và vàng vẫn diễn biến phức tạp.

Bước sang năm 2026, dù bối cảnh quốc tế tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, song Việt Nam có thêm thuận lợi khi các nghị quyết đột phá phát huy tác dụng, các dự án hạ tầng chiến lược được triển khai đồng bộ và mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400–5.500 USD, đồng thời kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ xác định trọng tâm là hoàn thiện thể chế, giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo đảm an sinh xã hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.