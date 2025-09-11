Thu ngân sách của Quảng trị tăng 28% vo với cùng kỳ
Nguyễn Thuấn
11/09/2025, 18:30
Kinh tế Quảng Trị trong 8 tháng đầu năm 2025 duy trì ổn định, nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách nhà nước tăng gần 28% so với cùng kỳ, cùng với đó thu hút vốn đầu tư mới của tỉnh này gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức
phiên họp thường kỳ. Theo đó, trong 8 tháng qua, kinh tế - xã hội
Quảng Trị tiếp tục ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Cụ thể, sản xuất công nghiệp của tỉnh này duy trì đà tăng trưởng
với chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 7,3%. Các dự án trọng điểm được đẩy
mạnh tiến độ: Nhiệt điện Quảng Trạch I hoàn thành hơn 95%, dự kiến vận hành tổ
máy số 1 cuối năm nay; thủy điện La Trọng đã cơ bản hoàn thành, chờ đấu nối lưới
điện Quốc gia. Về đầu tư công, giá trị giải ngân đạt gần 4.074 tỷ đồng, bằng
34% kế hoạch.
Đặc biệt, công tác xúc tiến đầu
tư ghi dấu ấn nổi bật: phê duyệt 145 dự án trong nước với số vốn 84.178 tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai như Khu đô thị
hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ (13.889 tỷ đồng), Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật
Lệ (12.507 tỷ đồng), Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới (11.930 tỷ đồng),
Nhà máy điện gió Cam Lộ (6.500 tỷ đồng), chuỗi Nhà máy Điện gió Quảng Trị Win
1, 2, 3 (5.056 tỷ đồng), Trang trại Gia Hân (2.000 tỷ đồng), cùng các dự án đường
dây và trạm cắt 500 kV quan trọng của EVN.
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng mức đầu tư là 3 tỷ đồng; có 2 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với số vốn đăng ký là 10,86 triệu USD và 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài điều chỉnh tăng vốn thêm 16,56 triệu USD.
Ngành dịch vụ của Quảng Trị tiếp tục khởi sắc,
tổng mức bán lẻ hàng hóa 8 tháng tăng 11,9%. Du lịch tăng trưởng mạnh, đón trên
7,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.
Thu ngân sách của tỉnh đến cuối tháng 8 đạt gần 9.500 tỷ đồng, tương đương 80% dự toán năm và tăng gần 28% so với năm 2024. Đây là một trong những điểm sáng nổi bật, tạo nền tảng vững chắc cho Quảng Trị đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm.
Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè - Thu đạt 77.499 ha, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, trong đó diện tích lúa chiếm 46.639 ha. Chăn nuôi chịu ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi khiến đàn lợn giảm 13,6% còn hơn 431.800 con, nhưng sản lượng thịt hơi vẫn đạt 103.697 tấn, tăng 3,2%. Thủy sản khai thác vượt 82.300 tấn, nhích 0,7%.
Tại phiên họp, Chủ tịch UBND
tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải
pháp theo Kết luận số 177-KL/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu đạt mức tăng trưởng
từ 8% trở lên. Ông yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy
nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quản lý hiệu quả đất đai, tăng thu ngân
sách và kích cầu du lịch.
Cùng đó, sớm hoàn thiện, điều chỉnh các quy hoạch, thúc đẩy phát triển thị
trường bất động sản bền vững, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đề cao hoạt động phòng
chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm sản xuất vụ mùa, duy trì tỷ
lệ che phủ rừng 61,5%.
