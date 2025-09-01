Thứ Hai, 01/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Như Nguyệt

01/09/2025, 11:25

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9/2025...

Thủ tục nhận quà được triển khai nhanh chóng ở các Tổ dân phố trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN.
Thủ tục nhận quà được triển khai nhanh chóng ở các Tổ dân phố trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 154/CĐ-TTg (ngày 31/8/2025) về việc đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu, triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ và Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực tổ chức triển khai việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Toàn bộ kinh phí tặng quà đã được Bộ Tài chính chuyển đến các địa phương. Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho nhân dân từ ngày 30/8/2025.

Đến hết ngày 31/8/2025, một số địa phương đã triển khai rất tích cực, đạt tỷ lệ chi trả cao, tuy nhiên một số địa phương triển khai còn chậm. 

Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho Nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân;

Rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho Nhân dân tại địa phương mình, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9/2025.

Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Công an, Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp), xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả;

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương (nhất là cấp xã) để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân.

Do đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh

09:57, 31/08/2025

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân tại Thanh Hóa

08:04, 29/01/2024

Thủ tướng thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân tại Thanh Hóa

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9

19:12, 29/08/2025

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9

Từ khóa:

tặng quà ủ tướng Vneconomy

Đọc thêm

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9/2025...

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường, nối tiếp chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay...

Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Các nhà lãnh đạo ICAPP bày tỏ vinh dự tham gia sự kiện trọng đại - Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khâm phục sâu sắc những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Ngày 31/8, tại thành phố Thiên Tân, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng, xe điện, hạ tầng và ngân hàng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Tiêu điểm

2

VietnamPrintPack 2025: Triển lãm hàng đầu về máy móc ngành in ấn và bao bì

Thị trường

3

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045

Đầu tư

4

80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới

Đầu tư

5

Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm

Dự án

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: