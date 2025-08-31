Chủ Nhật, 31/08/2025

Tiêu điểm

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh

Dũng Hiếu

31/08/2025, 09:57

Ngày 30/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Công điện số 152/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh.

Công điện nêu rõ: Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 29/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1867/QĐ-TTg về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí tặng quà đến các địa phương.

Để triển khai kịp thời việc tặng quà cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 263/NQ-CP và Quyết định số 1867/QĐ-TTg, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan để bảo đảm chuyển quà đến người dân đúng thời hạn theo yêu cầu, đúng đối tượng, an toàn, không bỏ sót và không trùng lặp.

Các đồng chí Bộ trưởng: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 263/NQ-CP và Quyết định số 1867/QĐ-TTg; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện tặng quà cho người dân theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để triển khai kịp thời, an toàn, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Từ khóa:

80 năm Quốc khánh 2/9

