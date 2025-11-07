Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam…

Ngày 6/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 33/CT-TTg nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đạt được những kết quả ban đầu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua.

Tính đến cuối tháng 10/2025, vẫn còn 51 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, trong đó có các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình chỉ đạt 39,98%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 80% của năm 2025. Chất lượng dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia chưa đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", gây khó khăn cho việc kết nối và chia sẻ thông tin.

Nguyên nhân của những hạn chế này có thể đến từ nhiều yếu tố, cả khách quan và chủ quan. Một trong những "điểm nghẽn" chính là do người đứng đầu một số cơ quan chưa thực sự quyết liệt, sâu sát trong việc triển khai các nhiệm vụ.

"Việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về tiến độ và chất lượng triển khai các nhiệm vụ" Chỉ thị số 33/CT-TTg

Ngoài ra, khối lượng công việc ngày càng tăng, trong khi công tác tổ chức thực hiện chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu mới; Tình trạng đùn đẩy, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm cũng là những rào cản lớn. Một số hệ thống thông tin, nền tảng số của bộ, ngành còn tình trạng quá tải, lỗi vận hành, thiếu ổn định.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tập trung tối đa nguồn lực để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn.

Đặc biệt, việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về tiến độ và chất lượng triển khai các nhiệm vụ.

Một trong những giải pháp quan trọng là tổ chức thực hiện việc cập nhật hàng ngày thông tin, dữ liệu về tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, chính xác và đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, bảo đảm vai trò nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử khác.

Để đạt được mục tiêu hoàn thành 100% khối lượng công việc năm 2025 đạt chất lượng, hiệu quả, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động, tích cực sử dụng Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW để theo dõi, giám sát hằng ngày tình hình thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, cần kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong quá trình triển khai thực tế.

Việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của riêng Chính phủ mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Đây là cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, cần có sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng từ tất cả các bên liên quan.