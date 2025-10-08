Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Hạ Chi
08/10/2025, 23:33
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội)...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).
Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng (Phó Trưởng ban thường trực); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.
Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Đặng Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh; Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn.
Đồng thời, Quyết định số 2222/QĐ-TTg thành lập Ban Thư ký thường trực và 06 Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo.
Trong đó, Ban Thư ký thường trực là bộ phận thường trực, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, do Bộ Công an chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo, gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Tiểu ban Nội dung do Bộ Công an chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên. Thành viên của Tiểu ban có thể bổ sung từ các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị nội dung, tài liệu, xây dựng chương trình.
Tiểu ban Tài chính và Hậu cần do Bộ Công an chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là thành viên.
Tiểu ban Ngoại giao vận động cấp cao do Bộ Ngoại giao chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên.
Tiểu ban Lễ tân Hội nghị do Bộ Ngoại giao chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là thành viên.
Tiểu ban Truyền thông - Văn hóa do Bộ Ngoại giao chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam là thành viên.
Tiểu ban An ninh - Y tế do Bộ Công an chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là thành viên.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động cho Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa phối hợp và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 24/12/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước vào ngày 25 và 26/10/2025, khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an tổ chức Họp báo về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), đồng chủ trì họp báo.
Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 là cơ hội để các nhà khoa học trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng năng lượng nguyên tử trong thời gian tới…
Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phát động Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng năm 2025, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)...
Vốn được xem là "thiên đường của lĩnh vực tài sản số", nhưng Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) mới đây đã xử phạt 19 công ty tiền điện tử vì hoạt động không có giấy phép và vi phạm quy định quảng bá, với mức phạt lên tới 163.000 USD...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: