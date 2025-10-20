Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2319/QĐ-TTg ngày 20/10/2025 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang (Phó Trưởng Ban Thường trực); Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Long.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, gồm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Đức Thái; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Huy Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Ngoài ra là Bộ trưởng/Quyền Bộ trưởng các bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Ngoại giao; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Tài chính; Dân tộc và Tôn giáo; Tư pháp; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Y tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Tổng Thanh tra Chính phủ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Bộ Công an, cũng là thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu; cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến phát triển các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với các nhiệm vụ có liên quan đến dữ liệu.

Bộ Công an làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, 20/10/2025.