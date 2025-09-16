Thủ tướng giao 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho cộng đồng doanh nghiệp

Tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của diễn đàn, nhất là trong bối cảnh hiện nay đất nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân…

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF) ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết diễn đàn diễn ra trong bối cảnh niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước tăng cao, Việt Nam cũng đã thực hiện những chính sách cải thiện an sinh xã hội cho người dân, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người có công với cách mạng,

Theo Thủ tướng, nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ, đơn cử như việc xây dựng những công trình quy mô rất lớn như Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Ban đầu dự kiến xây dựng trong 2 năm nhưng đã được hoàn thành “thần tốc” chỉ sau 10 tháng với khối lượng công việc được đảm nhiệm bởi các doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng.

Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước mà ai cũng phải thừa nhận. Nhìn lại 80 năm qua, Việt Nam đã trải qua đến 40 năm chiến tranh, hy sinh, mất mát, thể hiện tinh thần vươn lên, vượt khó của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề của diễn đàn là “Khai phóng tiềm năng - kiến tạo tương lai”, đồng thời cho rằng Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 đã nêu lên những chủ đề rất cấp thiết và có ý nghĩa khi đất nước đang thực hiện Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Qua 12 phiên đối thoại địa phương, Diễn đàn đã ghi nhận hơn 3.600 lượt đại biểu tham gia, trên 300 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường và khoảng trên 3.000 ý kiến gửi về bằng nhiều hình thức.

6 NHÓM NHIỆM VỤ CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tặng các đại diện cộng đồng doanh nghiệp tham dự diễn đàn 16 chữ: “Tự hào, Yêu nước, Trí tuệ, Nhân văn, Đạo đức, Hội nhập, Phát triển, Đột phá”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao cho cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế tư nhân 6 nhóm nhiệm vụ và mong muốn lực lượng quan trọng này sẽ tham gia phát triển kinh tế đất nước một cách bền vững.

Thứ nhất, doanh nghiệp chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Thứ hai, doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà nước và nhân dân kiên trì, kiên định đường lối độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng.

Thứ ba, Thủ tướng Phạm Minh Chính hy vọng doanh nghiệp Việt Nam tạo ra động lực, truyền cảm hứng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong nước, quốc tế và trong doanh nghiệp.

Thứ tư, doanh nghiệp Việt Nam hãy thể hiện sức mạnh của doanh nhân, thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, dân tộc và đất nước.

Thứ năm, các doanh nhân Việt Nam cần kết hợp hài hòa và hiệu quả sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh ngoài nước, sức mạnh của Nhà nước, sức mạnh của nhân dân và sức mạnh của doanh nghiệp.

Thứ sáu, doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt vì lợi ích của quốc gia và dân tộc và vì lợi ích của chính khối tư nhân. Thủ tướng đánh giá từ những ý kiến tại diễn đàn, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đang có khát khao muốn đổi mới tư duy mạnh mẽ nhưng lưu ý các doanh nghiệp cần phải có cái nhìn xa và tính toán kỹ lưỡng khi thực hiện các dự án tham vọng để phát triển nhanh nhưng bền vững.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bốn Nghị quyết "trụ cột" mới được Bộ Chính trị ban hành, đặc biệt là Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp cần có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam.

Theo Thủ tướng, những vấn đề hiện tại có tác động đến toàn dân, toàn cầu và toàn diện và chúng ta không thể làm một mình, không nền kinh tế nào có thể vượt qua thách thức một mình. Chúng ta phải dựa vào nhau để phát triển.

Trong điều kiện mới, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần góp phần làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo; tiên phong trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐÃ TRƯỞNG THÀNH HƠN

Thủ tướng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đi lên từ bàn tay và trí tuệ của người Việt Nam, với tinh thần như lời dạy của Bác Hồ "Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên" và tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể, huy động mọi sức mạnh của người dân”.

"Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự sáng tạo và đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Phiên đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025. Ảnh: Việt Dũng.

Thủ tướng đánh giá tình hình có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhưng truyền thống của con người Việt Nam là luôn bản lĩnh, càng áp lực càng nỗ lực. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp luôn bình tĩnh, sáng suốt, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức và cũng không chủ quan, lơ là khi có thời cơ, thuận lợi.

Thực tế cho thấy thời gian qua, kinh tế vĩ mô nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm… Trong thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Phản hồi, giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng các băn khoăn, trăn trở, lo lắng của doanh nghiệp liên quan các vấn đề về thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo hướng thể chế phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh.

Mong các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đồng hành trong công cuộc này, Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện.

Theo đó, Nhà nước sẽ nỗ lực giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu giảm ít nhất 30% số lượng, thời gian thực hiện và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó năm 2025 sẽ hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc và hơn 1.700 km đường ven biển; tích cực triển khai các dự án đường sắt, phát triển hạ tầng hàng không, xây dựng các cảng biển nước sâu như Cái Mép - Thị Vải để tạo không gian phát triển mới, nâng giá trị gia tăng của đất, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh quốc tế cho hàng hóa nội địa, sản phẩm và doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã thật sự trưởng thành mạnh mẽ trong những năm qua. Trong thời gian đầu nhiệm kỳ của Thủ tướng, mỗi 10km đường cao tốc cần 7-8 doanh nghiệp mới có thể thực hiện. Nhưng giờ đây mỗi doanh nghiệp đã có thể tự lực xây dựng 30-40km đường cao tốc.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã sẵn sàng và đủ năng lực để đảm nhiệm những dự án hạ tầng lớn như Sân bay quốc tế Long Thành, cầu Mỹ Thuận 2 với quy mô và chất lượng tốt hơn trong khi chi phí thi công hạ xuống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao lưu với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu để thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực với sự tham gia của doanh nghiệp, số hoá quản lý và đặc biệt là chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Tiếp tục phát triển, mở rộng các loại thị trường, tăng cường các quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; kiểm soát giá cả các mặt hàng, năng lượng.

Thủ tướng khẳng định: "Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng các quy định, chính sách. Chính phủ đồng hành. Cán bộ đổi mới. Hạ tầng thông suốt. Thể chế kiến tạo. Doanh nghiệp tiên phong. Việt Nam phải phát triển"