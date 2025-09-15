Kiến tạo môi trường phát triển minh bạch cho khu vực kinh tế tư nhân

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 sẽ tập trung làm rõ việc kiến tạo môi trường phát triển minh bạch, hiện đại, phù hợp những yêu cầu của kỷ nguyên mới thông qua nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu...

Chiều 15/9 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) đã diễn ra với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt.”

Sự kiện thu hút hơn 1.500 doanh nhân, chuyên gia và tổ chức quốc tế, cùng tham gia 4 phiên đối thoại chuyên đề: Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình; Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình; Mài sắc các mũi nhọn chiến lược - Vươn tầm quốc tế và Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá với mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, tạo niềm tin để khu vực tư nhân phát triển bền vững.

Phiên đối thoại cấp Bộ của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 có sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện các cơ quan, tổ chức, nhà hoạch định chính sách…

Là vòng thứ 2 trong số 3 vòng đối thoại địa phương, cấp Bộ và cấp cao, chương trình tập trung làm rõ việc kiến tạo môi trường phát triển minh bạch, hiện đại, phù hợp những yêu cầu của kỷ nguyên mới thông qua nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, cho biết hơn 3.000 ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp từ 9 phiên đối thoại địa phương và 3 phiên chuyên đề về khởi nghiệp, pháp lý, go global. Các ý kiến sẽ được chuyển tới phiên cấp cao – nơi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Chính phủ và bộ, ngành. Đây là những phản ánh chân thực, được gửi từ nhiều thành phần, gồm cả doanh nghiệp lớn, nhỏ, hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố, thậm chí có cả ý kiến từ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

"Mục tiêu của VPSF là đối thoại thực chất, giải pháp cụ thể, triển khai đến cùng. Điều này không chỉ là mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là sứ mệnh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong đồng hành cùng Chính phủ", ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.

VPSF 2025 được tổ chức trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang quyết tâm triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Đó là, Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết 68-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; Nghị quyết 71-NQ/TW về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sự đồng hành của Chính phủ tại VPSF 2025 cho thấy tinh thần cầu thị, lắng nghe và cam kết tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp. Thực tế, không chỉ đến giờ mà trong thời gian qua, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được ghi nhận, chuyển hóa thành chính sách cụ thể.

Phiên đối thoại cấp cao của VPSF 2025 sẽ diễn ra ngày 16/9 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Chính phủ, cùng sự tham dự của các bộ, ngành, địa phương và khoảng 1.000 doanh nghiệp, doanh nhân.