Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Kiến tạo môi trường phát triển minh bạch cho khu vực kinh tế tư nhân

Việt An

15/09/2025, 20:56

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 sẽ tập trung làm rõ việc kiến tạo môi trường phát triển minh bạch, hiện đại, phù hợp những yêu cầu của kỷ nguyên mới thông qua nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu...

Phiên đối thoại của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025).
Phiên đối thoại của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025).

Chiều 15/9 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) đã diễn ra với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt.”

Sự kiện thu hút hơn 1.500 doanh nhân, chuyên gia và tổ chức quốc tế, cùng tham gia 4 phiên đối thoại chuyên đề: Thể chế kiến tạo - Doanh nghiệp vươn mình; Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Sức bật để vươn mình; Mài sắc các mũi nhọn chiến lược - Vươn tầm quốc tế và Vươn tầm nội lực để vươn mình đột phá với mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, tạo niềm tin để khu vực tư nhân phát triển bền vững.

Phiên đối thoại cấp Bộ của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 có sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện các cơ quan, tổ chức, nhà hoạch định chính sách…

Là vòng thứ 2 trong số 3 vòng đối thoại địa phương, cấp Bộ và cấp cao, chương trình tập trung làm rõ việc kiến tạo môi trường phát triển minh bạch, hiện đại, phù hợp những yêu cầu của kỷ nguyên mới thông qua nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, cho biết hơn 3.000 ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp từ 9 phiên đối thoại địa phương và 3 phiên chuyên đề về khởi nghiệp, pháp lý, go global. Các ý kiến sẽ được chuyển tới phiên cấp cao – nơi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Chính phủ và bộ, ngành. Đây là những phản ánh chân thực, được gửi từ nhiều thành phần, gồm cả doanh nghiệp lớn, nhỏ, hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố, thậm chí có cả ý kiến từ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

"Mục tiêu của VPSF là đối thoại thực chất, giải pháp cụ thể, triển khai đến cùng. Điều này không chỉ là mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là sứ mệnh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong đồng hành cùng Chính phủ", ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.

VPSF 2025 được tổ chức trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang quyết tâm triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Đó là, Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết 68-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; Nghị quyết 71-NQ/TW về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sự đồng hành của Chính phủ tại VPSF 2025 cho thấy tinh thần cầu thị, lắng nghe và cam kết tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp. Thực tế, không chỉ đến giờ mà trong thời gian qua, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được ghi nhận, chuyển hóa thành chính sách cụ thể.

Phiên đối thoại cấp cao của VPSF 2025 sẽ diễn ra ngày 16/9 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Chính phủ, cùng sự tham dự của các bộ, ngành, địa phương và khoảng 1.000 doanh nghiệp, doanh nhân.

Doanh nghiệp Việt Nam bứt phá thông qua đổi mới khoa học công nghệ

21:36, 15/09/2025

Doanh nghiệp Việt Nam bứt phá thông qua đổi mới khoa học công nghệ

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

23:46, 11/09/2025

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

Phát triển kinh tế tư nhân tạo đà tăng trưởng hai con số: Niềm tin cần được củng cố

07:00, 15/07/2025

Phát triển kinh tế tư nhân tạo đà tăng trưởng hai con số: Niềm tin cần được củng cố

Từ khóa:

Chính phủ doanh nhân đổi mới sáng tạo đối thoại hội nhập quốc tế khoa học công nghệ kinh tế tư nhân môi trường đầu tư phát triển bền vững VPSF 2025

Đọc thêm

Doanh nghiệp Việt Nam bứt phá thông qua đổi mới khoa học công nghệ

Doanh nghiệp Việt Nam bứt phá thông qua đổi mới khoa học công nghệ

Lãnh đạo các doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 nhấn mạnh: "Để bứt phá về kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cần phải giải bài toán làm chủ khoa học công nghệ"...

Thương hiệu Hòa Phát được định giá 744 triệu USD, giá trị tăng gấp 12,6 lần

Thương hiệu Hòa Phát được định giá 744 triệu USD, giá trị tăng gấp 12,6 lần

Với giá trị thương hiệu 744 triệu USD, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) xếp thứ 12 trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025 do Brand Finance công bố.

Cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế

Cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế

Việc nâng cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế được xem là bước đi quan trọng, mở rộng cơ hội hợp tác về kinh tế, thương mại giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)...

Campuchia mời gọi doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, kinh doanh

Campuchia mời gọi doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, kinh doanh

Campuchia cam kết và sẵn sàng trong việc hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư và kinh doanh tại Campuchia trong mọi lĩnh vực, nhất là các ngành có tiềm năng và giá trị gia tăng cao...

Xuất khẩu ngành hàng Việt Nam: Từ “điểm chạm” đến “cầu nối chiến lược phân phối toàn cầu”

Xuất khẩu ngành hàng Việt Nam: Từ “điểm chạm” đến “cầu nối chiến lược phân phối toàn cầu”

Sức hút ngày càng lớn của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế được thể hiện rõ qua sự hưởng ứng nhiệt tình của doanh nghiệp trong và ngoài nước tại các hoạt động của VIS 2025...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cuộc đua ứng dụng AI: Thiện Nhà Tôm chuyển mình trong kỷ nguyên số

Kinh tế số

2

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Thế giới

3

Khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.600 tỷ, cá nhân và tổ chức trong nước "đỡ"

Chứng khoán

4

Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên, cổ phiếu HBS vào diện cảnh báo

Doanh nghiệp niêm yết

5

TDH góp vốn thành lập công ty con trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: