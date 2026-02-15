Chủ Nhật, 15/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng: Khẩn trương khắc phục hư hỏng, đồng thời đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới

Hà Lê

15/02/2026, 22:01

Chiều 14/2, Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô. Cuộc họp tập trung đánh giá hiện trạng kỹ thuật, phương án xử lý trước mắt và định hướng đầu tư xây dựng cầu mới nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô - Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô - Ảnh: VGP

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được phê duyệt ngày 21/4/2008, tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó phần cầu 231 tỷ đồng. Công trình được xây dựng tại huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng), đưa vào khai thác từ ngày 11/11/2015 và nghiệm thu hết bảo hành từ ngày 10/1/2018.

Kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể cho thấy kết cấu dầm cầu và trụ cầu không phát hiện vấn đề bất thường. Tuy nhiên, thí nghiệm bê tông khoan rút lõi tại một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu thiết kế; kết cấu móng các trụ T3, T4, T5, T6 không đủ khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu; đồng thời đề xuất hai phương án gồm sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới.

Thảo luận tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất cần khẩn trương có biện pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; đồng thời nhất trí với đề xuất đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phản ứng trước sự cố. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý việc xử lý vẫn còn lúng túng, chưa có phương án rõ ràng, khả thi, đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân.

Thủ tướng yêu cầu việc hư hỏng cầu sông Lô phải được điều tra, kết luận trong tháng 2/2026 để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Trước mắt, vừa sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu hiện hữu, vừa triển khai đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới; đồng thời nghiên cứu phương án bắc cầu phao phục vụ nhu cầu đi lại khi cần thiết.

Về định hướng lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới theo quy hoạch, quy mô tương đương cầu Phong Châu mới, thời gian hoàn thành trong 1 năm, phấn đấu để nhân dân có cầu mới đi lại vào Tết Nguyên đán 2027. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư; các đơn vị Quân đội tham gia hỗ trợ triển khai dự án.

Về nguồn vốn, tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và đường dẫn hai đầu cầu; Trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp cầu từ nguồn dự phòng năm 2025 chuyển sang, bảo đảm không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Đây là tình huống khẩn cấp, việc đầu tư được thực hiện theo cơ chế lệnh tình trạng khẩn cấp, tổ chức triển khai với yêu cầu tiến độ cao nhằm bảo đảm không chậm trễ, không bỏ lỡ cơ hội phát triển.

