Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”
Minh Kiệt
16/08/2025, 17:06
Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, khó khăn đến đâu cũng phải kiên quyết thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025…
Sáng 16/8, Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100 ngàn căn hộ nhà ở xã hội trong 2025.
CHỦ TRƯƠNG LỚN MANG ĐẦY TÍNH NHÂN VĂN
Sau khi nghe các đại biểu báo cáo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 là chủ trương, chính sách lớn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Theo Thủ tướng, phát triển nhà ở xã hội không chỉ bảo đảm quyền có chỗ ở, quyền tiếp cận bình đẳng về chỗ ở theo Hiến pháp, pháp luật, nhất là với người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, mà còn thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn” của dân tộc. Nhà ở xã hội gắn liền với quan điểm “an cư lạc nghiệp”, là đầu tư cho phát triển, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh đô thị hóa, bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả hạ tầng và nguồn lực. Đây cũng là sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với người dân trong lúc khó khăn.
Thủ tướng nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội chính là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Đảng và cả hệ thống chính trị; đồng thời là mệnh lệnh từ trái tim, mang đậm tính nhân văn, lịch sử và văn hóa. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng “khó mấy cũng phải làm”. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.
Người đứng đầu Chính phủ biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ hạn chế: nhiều địa phương triển khai chậm; việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn vướng mắc; doanh nghiệp gặp khó trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư, chỉ định thầu, tín dụng, chính sách ưu đãi… do có độ trễ chính sách.
Thủ tướng yêu cầu khắc phục ngay các hạn chế, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích theo tinh thần “3 có” – có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp – và “2 không” – không động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên, nguồn lực.
QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU 100.000 CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRONG NĂM 2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 là không thay đổi. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, theo tinh thần Chỉ thị 34 của Ban Bí thư, và phải tập trung cao độ, sâu sát từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành.
Thủ tướng chỉ đạo các địa phương bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khó khăn về chỗ ở; rà soát chính sách liên quan đến vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội; cắt bỏ thủ tục rườm rà, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách; xây dựng công cụ đo lường để đánh giá tiến độ theo tháng, quý, năm, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức.
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì hướng dẫn triển khai Nghị quyết 201 của Quốc hội, Nghị định 192 của Chính phủ; phối hợp Bộ Tài chính xây dựng Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia; kiểm đếm kết quả hằng tháng tại các địa phương, đơn vị. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh, thành phố triển khai dự án xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn thuê. Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, đồng thời bố trí thêm các gói tín dụng ưu đãi cho cán bộ, công chức, viên chức và người trẻ tuổi. Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Công điện về việc tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2025.
Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ: Quốc hội, Chính phủ ban hành khung chính sách và mẫu thiết kế, còn địa phương “quyết, làm và chịu trách nhiệm”. Các dự án đã hoàn thành phải nhanh chóng hoàn nguyên môi trường, công bố rộng rãi và bán cho người dân. Các dự án đang thi công phải được đôn đốc, tập trung nguồn lực để hoàn thành trong năm 2025. Với các dự án mới khởi công, địa phương cần làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để triển khai, yêu cầu thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm nay.
Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương chưa có dự án nhà ở xã hội phải khẩn trương bàn giao đất sạch, cấp phép xây dựng để khởi công trong năm 2025; đồng thời đôn đốc chủ đầu tư dự án thương mại thực hiện nghĩa vụ dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023. Đối với thủ tục hành chính, ông nhấn mạnh phải thực hiện theo “luồng xanh, luồng ưu tiên”, không ban hành thêm quy định, điều kiện gây phiền hà.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất tại vị trí thuận lợi, quy mô hợp lý, gắn với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, phải kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ.
Kết thúc phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy tinh thần cách mạng, “thần tốc, táo bạo hơn nữa”, “quyết chiến, quyết thắng”, hành động quyết liệt, hiệu quả, thể hiện trách nhiệm cao nhất để hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường tiếp theo.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong số 31 địa phương được giao chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội, có 9 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra gồm: Hải Phòng, Huế, Tuyên Quang, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Tây Ninh, Cà Mau. Các địa phương còn lại khả năng không hoàn thành.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tích cực tham gia và có các dự án nhà ở xã hội phục vụ cán bộ, chiến sĩ, người lao động khó khăn về nhà ở.
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Chiều 18/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
Truyền lửa cho thế hệ trẻ, tiếp tục đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại mới
Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ đã để lại cho thế hệ hôm nay một bài học sâu sắc: Muốn vượt qua mọi thử thách, phải giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, lấy lợi ích của dân tộc, của nhân dân làm tối thượng…
Nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Sáng 17/8/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
Vneconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam/Vietnam Economic Times trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm. Tiêu đề là của Vneconomy…
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là "con đường tất yếu" để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới, trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng…
Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”
Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, khó khăn đến đâu cũng phải kiên quyết thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: