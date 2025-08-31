Chủ Nhật, 31/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Nepal muốn tham khảo kinh nghiệm Việt Nam trong phát triển đất nước

31/08/2025, 21:12

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nepal bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển mạnh mẽ và bứt phá của Việt Nam từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 31/8 đã có gặp với Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 31/8 đã có gặp với Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli. Ảnh: VGP.

Chiều 31/8, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng K.P. Sharma Oli bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam anh hùng, cho biết từ thời thanh niên, ông đã tham gia biểu tình ủng hộ Việt Nam phản đối chiến tranh xâm lược phi nghĩa của đế quốc.

Thủ tướng Nepal bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển mạnh mẽ và bứt phá của Việt Nam từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Theo đó, Nepal mong muốn tham khảo các kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ của Nepal và cá nhân Thủ tướng đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, đặc biệt là tình cảm quý báu của nhân dân Nepal dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nepal là quốc gia rất đặc biệt với đỉnh Everest cao nhất thế giới, đồng thời là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Theo đó, giao lưu nhân dân, nhất là về Phật giáo đã có lịch sử rất lâu đời từ hàng ngàn năm qua, tạo sự gắn bó tự nhiên, bền chặt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên trong thời gian tới tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức của Nepal, đồng thời đề nghị Nepal tạo điều kiện để các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam, trong đó có Viettel tìm hiểu cơ hội và triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Nepal.

Hai Thủ tướng bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm, vun đắp trong 50 năm qua từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhấn mạnh các điểm chung về lịch sử, văn hóa và chủ trương phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, thúc đẩy ký kết thêm các hiệp định hợp tác về thương mại, đầu tư… để đưa quan hệ hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Đồng thời, hai bên khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác văn hoá, du lịch, giao lưu nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng K.P. Sharma Oli trân trọng mời Thủ tướng sớm thăm Nepal. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ giao Bộ Ngoại giao phối hợp với phía Nepal thu xếp vào thời điểm thích hợp, đồng thời trân trọng mời Thủ tướng Nepal thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Đọc thêm

Thủ tướng Nepal muốn tham khảo kinh nghiệm Việt Nam trong phát triển đất nước

Thủ tướng Nepal muốn tham khảo kinh nghiệm Việt Nam trong phát triển đất nước

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nepal bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển mạnh mẽ và bứt phá của Việt Nam từ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước...

Đại sứ Hà Vĩ: Quan hệ Việt – Trung, từ “ký ức đỏ” đến quyết tâm cùng xây dựng tương lai

Đại sứ Hà Vĩ: Quan hệ Việt – Trung, từ “ký ức đỏ” đến quyết tâm cùng xây dựng tương lai

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động khó lường, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự hoạt động kỷ niệm tại Trung Quốc thể hiện quyết tâm của Việt Nam cùng các quốc gia yêu chuộng hòa bình, tiếp tục đi theo con đường hòa bình và phát triển...

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược theo hướng “thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh”…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại Hội nghị “80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”

Doanh nghiệp

2

Tập đoàn CT Group cho phép nhân viên nghỉ 5 ngày nhân lễ Vu Lan báo hiếu

Dân sinh

3

Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình: Những trăn trở tìm đường trong “Đêm trước Đổi mới”

Đầu tư

4

Mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, FPT công bố giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD

Kinh tế số

5

Nội thất sáng tạo Đòng Đòng: Kết nối văn hóa Việt tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Doanh nghiệp

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: