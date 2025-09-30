Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 tại Ninh Bình

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Hà Lê
30/09/2025, 23:00
Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương ở Bắc Trung Bộ và phía Bắc, trong đó Ninh Bình là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Tối ngày 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến các xã ven biển tỉnh Ninh Bình - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả.
Theo báo cáo, tình hình tại Ninh Bình sau bão số 10 thật sự đáng lo ngại. Mưa lớn, giông và lốc xoáy đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng với 9 người thiệt mạng, 50 người bị thương, và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.
Đặc biệt, xã Quỹ Nhất là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Cơn lốc xoáy vào sáng 29/9 đã cuốn phăng nhiều mái nhà, gây ra những mất mát không thể bù đắp. Nhiều đoạn đê biển tại Ninh Bình bị sạt lở. Đặc biệt do triều cường, gió mạnh, sóng biển lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đê Hải Thịnh III, xuất hiện ở 3 vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 50m.
Tỉnh Ninh Bình đã ban bố tình huống khẩn cấp và tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tổ chức khắc phục liên tục, xuyên đêm; thực hiện di dời khoảng 2.000 hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III, đến nơi tránh, trú an toàn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới viếng, chia buồn cùng tang quyến ông Hoàng Trọng Khiêm và vợ là bà Đoàn Thị Nhi ở thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất vừa thiệt mạng do lốc xoáy vào sáng 29/9.
Nhân đây, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chia buồn sâu sắc tới bà con, chính quyền các địa phương trong tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại do bão số 10, đặc biệt là thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương; yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình và xã Quỹ Nhất quan tâm, động viên các gia đình thiệt hại về người vượt qua mất mát này, hỗ trợ các gia đình tổ chức tang lễ chu đáo cho người quá cố.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Ninh Bình và các xã bị thiệt hại do bão lốc, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương khắc phục hậu quả do bão lốc gây ra, ổn định lại đời sống và sinh hoạt của nhân dân.
Trong đó, phải bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, không để ai bị đói, bị rét, không có chỗ ở; hỗ trợ, huy động lực lượng tại chỗ sửa chữa, dựng lại nhà cho người dân, cũng như sửa chữa trường lớp học để đón học sinh đến trường; bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân.
Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sạt lở đê biển Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tỉnh Ninh Bình đã chủ động, kịp thời khắc phục hậu quả bão, giông, lốc; huy động lực lượng tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng.
Cùng với đó, tỉnh đã kịp thời thành lập Ban chỉ huy tiền phương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để chỉ đạo xử lý giờ đầu sự cố sạt, sập đê biển Hải Thịnh III đảm bảo an toàn cho tuyến đê; cơ bản đã hoàn thành công tác khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đê biển; đón nhân dân từ nơi tránh trú về nhà. Đặc biệt, hoan nghênh lực lượng quân đội, thanh niên, phụ nữ, doanh nghiệp bà con nhân dân địa phương đã nỗ lực chống chọi, vượt qua thời khắc căng thẳng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Ninh Bình nghiên cứu phương án lâu dài thay vì kè đê, tính toán phương án lấn biển vừa được đất, vừa chống xói lở, vừa có đê mà thêm đất; trước mắt, tỉnh Ninh Bình có đánh giá tổng thể, có phương án lâu dài đảm bảo an toàn các điểm xung yếu trên tuyến đê biển.
Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1101/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định theo dõi sát sao, quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các cam kết đạt được, đặc biệt về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, công nghệ sinh học và các lĩnh vực tiềm năng khác...
Sáng 30/9, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội...
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8 diễn ra tại Nhà Quốc hội vào chiều ngày 30/9. Với mục tiêu đảm bảo hoạt động giám sát gắn kết với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, hội nghị đã thảo luận về một loạt các dự thảo luật quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giám sát.
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã rà soát tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng trên tinh thần "cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển".
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: