Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ...

Trưa 29/9, bão số 10 (bão Bualoi) đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, Bắc bộ và Thanh Hóa còn mưa lớn, gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc bộ còn kéo dài.

Theo báo cáo nhanh từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 đã khiến 11 người thiệt mạng, 13 người mất tích, và 8 người đang mất liên lạc. Ngoài ra, 33 người bị thương và nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

TÌM KIẾM CỨU NẠN NGƯỜI MẤT TÍCH, KHẮC PHỤC NHANH HẬU QUẢ THIÊN TAI

Trước tình hình này, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách được Thủ tướng nhấn mạnh là tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa cho các gia đình có người bị nạn. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tinh thần cho các gia đình mà còn thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với người dân. Bên cạnh đó, việc tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương và huy động lực lượng tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích cũng được đặt lên hàng đầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, đặc biệt là bảo đảm chỗ ở và khôi phục các hoạt động thiết yếu như giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục. Điều này không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của các địa phương bị ảnh hưởng.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Thủ tướng đã giao cho Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

Các Bộ, ngành, địa phương cũng được yêu cầu tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và đảm bảo an toàn cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão. Các bộ, ngành, địa phương cũng được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.

THIỆT HẠI RẤT LỚN

Báo cáo của Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết tại tỉnh Quảng Trị và Tỉnh Gia Lai do sự cố tàu cá, khiến nhiều người đang bị mất thông tin liên lạc. Tại bờ Bắc sông Gianh, sát cầu Gianh, phường Bắc Gianh, tỉnh Q.Trị, tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS gồm 13 người neo đậu tại khu vực trên. Sau khi bão số 10 đi qua, các thuyền viên lên tàu nổ máy kiểm tra kỹ thuật; do nước chảy xiết, gió mạnh đã làm đứt neo trôi dạt; 4 người đã bơi vào bờ, còn 9 người và 2 tàu cá chưa có thông tin và vị trí hiện tại. Tàu BĐ 97258 TS với 8 lao động mất liên lạc với gia đình tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý (13004’N - 111041’E.

Thiệt hại về nông nghiệp do bão số 10, thống kê sơ bộ có 1.387,6 ha lúa và hoa màu bị ngập (Nghệ An 1.326,3ha, Quảng Trị 24,3ha, Đà Nẵng 37ha): 52,0 ha thủy sản bị thiệt hại (Nghệ An 33,2ha, Quảng Trị 17,8ha…)

Về đê điều, tại tỉnh Ninh Bình: Đê biển Hải Thịnh 3 bị sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái gây sạt lở đoạn dài khoảng 20m, rộng 15m. Địa phương đã xử lý giờ đầu bằng cách xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt. Tại tỉnh Hà Tĩnh: Kè Cẩm Nhượng bị sóng đánh sạt sụt mái gia cố bằng cấu kiện (sơ bộ xác định dài khoảng 50m), địa phương đã xử lý giờ đầu bằng cách xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt.

Tại tỉnh Quảng Trị, đê biển Vĩnh Thái bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng 20m, địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp bao tải cát, đá hộc, rọ đá chỗ sạt); Đê cửa sông tả Bến Hải có nhiều vị trí mái phía sông bị sạt lở. Hiện địa phương đang theo dõi diễn biến sự cố. Sạt lở 485m kè, bờ sông (Nghệ An 150m; Quảng Trị 330m; Đà Nẵng 5m).

Hiện các địa phương đang rà soát thống kê, đánh giá thiệt hại.

Công điện xả lũ hồ Thuỷ điện Hoà Bình

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa đêm tính từ 19 ngày /28/9 đến 7h ngày 29/9, các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Xuân Bình (Thanh Hóa) 274mm; Thanh Lâm (Thanh Hóa) 250mm; Thanh Thủy (Nghệ An) 205mm; Mỹ Sơn 1 (Nghệ An) 208mm; Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 293mm; Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 306mm.

Dự báo từ ngày 29/9 - 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất ở các địa bàn miền núi.