Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10
Chu Khôi
29/09/2025, 15:41
Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ...
Trưa 29/9, bão số 10 (bão Bualoi) đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, Bắc bộ và Thanh Hóa còn mưa lớn,
gió mạnh và sóng lớn ở Vịnh Bắc bộ còn kéo dài.
Theo
báo cáo nhanh từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 đã khiến 11 người thiệt mạng, 13 người mất tích, và 8 người đang mất liên lạc. Ngoài ra, 33 người bị
thương và nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.
TÌM KIẾM CỨU NẠN NGƯỜI MẤT
TÍCH, KHẮC PHỤC NHANH HẬU QUẢ THIÊN TAI
Trước tình hình này, Thủ
tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có
người bị nạn, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương tập trung
chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Một trong những nhiệm vụ cấp
bách được Thủ tướng nhấn mạnh là tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa cho
các gia đình có người bị nạn. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tinh
thần cho các gia đình mà còn thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với người
dân. Bên cạnh đó, việc tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương và huy động
lực lượng tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích cũng được đặt lên hàng đầu.
Thủ tướng cũng
yêu cầu các địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay
sau bão, lũ, đặc biệt là bảo đảm chỗ ở và khôi phục các hoạt động thiết yếu như
giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục. Điều này không chỉ giúp người
dân sớm ổn định cuộc sống mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của các địa
phương bị ảnh hưởng.
Để thực hiện các nhiệm vụ
này, Thủ tướng đã giao cho Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an và các bộ,
ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp
thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu
nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.
Các Bộ, ngành, địa phương
cũng được yêu cầu tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn
trương, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão
theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ.
Điều này cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc giảm thiểu thiệt hại do
thiên tai gây ra và đảm bảo an toàn cho người dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần
Hồng Hà được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa
phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão. Các bộ, ngành, địa phương
cũng được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả khắc phục
hậu quả bão, mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.
THIỆT HẠI RẤT LỚN
Báo cáo của Cục Đê điều và
Phòng chống thiên tai, cho biết tại tỉnh Quảng Trị và Tỉnh Gia Lai do sự cố tàu
cá, khiến nhiều người đang bị mất thông tin liên lạc. Tại bờ Bắc sông
Gianh, sát cầu Gianh, phường Bắc Gianh, tỉnh Q.Trị, tàu cá BV 92756 TS và BV
92754 TS gồm 13 người neo đậu tại khu vực trên. Sau khi bão số 10 đi qua, các
thuyền viên lên tàu nổ máy kiểm tra kỹ thuật; do nước chảy xiết, gió mạnh đã
làm đứt neo trôi dạt; 4 người đã bơi vào bờ, còn 9 người và 2 tàu cá chưa có
thông tin và vị trí hiện tại. Tàu BĐ 97258 TS với 8 lao động mất liên lạc với
gia đình tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý (13004’N - 111041’E.
Thiệt hại về nông nghiệp do bão số 10, thống kê sơ bộ có
1.387,6 ha lúa và hoa màu bị ngập (Nghệ An 1.326,3ha, Quảng Trị 24,3ha, Đà Nẵng
37ha): 52,0 ha thủy sản bị thiệt hại (Nghệ An 33,2ha, Quảng Trị 17,8ha…)
Về đê điều, tại tỉnh Ninh Bình: Đê biển Hải Thịnh 3 bị
sóng đánh làm bong bật cấu kiện lát mái gây sạt lở đoạn dài khoảng 20m, rộng
15m. Địa phương đã xử lý giờ đầu bằng cách xếp rọ đá, đá chỗ bị sạt. Tại tỉnh
Hà Tĩnh: Kè Cẩm Nhượng bị sóng đánh sạt sụt mái gia cố bằng cấu kiện (sơ bộ xác
định dài khoảng 50m), địa phương đã xử lý giờ đầu bằng cách xếp rọ đá, đá chỗ bị
sạt.
Tại tỉnh Quảng Trị, đê biển Vĩnh Thái bị sóng đánh sạt lở mái dài khoảng
20m, địa phương đã xử lý giờ đầu (xếp bao tải cát, đá hộc, rọ đá chỗ sạt); Đê cửa
sông tả Bến Hải có nhiều vị trí mái phía sông bị sạt lở. Hiện địa phương đang
theo dõi diễn biến sự cố. Sạt lở 485m kè, bờ sông (Nghệ An 150m; Quảng Trị
330m; Đà Nẵng 5m).
Hiện các địa phương đang rà soát thống kê, đánh giá thiệt
hại.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa đêm tính từ 19 ngày /28/9
đến 7h ngày 29/9, các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến từ
100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Xuân Bình (Thanh Hóa) 274mm;
Thanh Lâm (Thanh Hóa) 250mm; Thanh Thủy (Nghệ An) 205mm; Mỹ Sơn 1 (Nghệ An)
208mm; Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 293mm; Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 306mm.
Dự báo từ ngày
29/9 - 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ,
phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ
biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng
Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất
to trên 300mm. Nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất ở các địa bàn miền núi.
Liên quan đến thiệt hại do
lốc xoáy, xảy ra vào rạng sáng 29/9, báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy phòng thủ
dân sự tỉnh Ninh Bình, cho biết thống kê đến trưa ngày 29/9, sự cố thiên tai
trên đã làm 9 người thiệt mạng, cao hơn 3 người so với thống kê ban
đầu.
Lốc xoáy cũng đã làm 11 nhà cấp 4 bị đổ sập; 126 nhà hư hỏng, tốc
mái; 5 điểm trường học ở các xã Kim Đông, Hải Hưng bị thiệt
hại; trạm y tế xã Hải Hưng bị rơi cánh cửa sổ, gãy cổng; 2 mái
đình chợ ở xã Nghĩa Hưng bị tốc mái; làm 53 cột điện bị gãy
đổ, một số đường dây điện bị đứt; làm cáp điện lực nút giao đường Phạm Hùng, Vạn
Hạnh (phường Hoa Lư) bị đứt rơi xuống kênh; làm cháy 1 trạm biến áp tại phường
Hoa Lư.
Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại xã Hải Thịnh gồm Trưởng ban, 4 Phó trưởng ban, 19 ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh để trực tiếp chỉ đạo ứng phó với sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do giông lốc, mưa lũ sau bão.
