Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Trưa 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) đang thăm và làm việc tại Việt Nam...

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, với mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao. Thủ tướng khẳng định Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là đối tác số 1 về ODA và hợp tác lao động, nhà đầu tư lớn thứ 3, đồng thời là đối tác thương mại và du lịch lớn thứ 4.

Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Gunma đã tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, đặc biệt là với tỉnh Ninh Bình trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, du lịch, nhân lực và văn hóa. Đồng thời hoan nghênh chuyến thăm lần thứ 5 của Thống đốc Yamamoto Ichita tới Việt Nam, coi đây là minh chứng cho tình cảm và thiện chí hợp tác bền chặt giữa hai bên.

Khẳng định hợp tác Việt Nam – Nhật Bản “không có giới hạn”, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động, du lịch và giao lưu văn hóa, hướng tới những kết quả cụ thể, thiết thực.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ cho các địa phương, do đó mong tỉnh Gunma mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam, không chỉ với Ninh Bình mà có thể xây dựng thêm quan hệ với các địa phương khác phù hợp về tiềm năng và thế mạnh.

Thủ tướng mời tỉnh Gunma tham dự Diễn đàn địa phương Việt Nam – Nhật Bản dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp của Gunma mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như hàng không vũ trụ, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, cũng như các lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, đẩy mạnh số hóa và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam mong muốn Gunma hợp tác chặt chẽ hơn trong đào tạo, tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành đổi mới sáng tạo, công nghệ, công nghiệp phụ trợ và bán dẫn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị chính quyền tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng hơn 16.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương, giúp họ hòa nhập, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội, sự kiện quảng bá hình ảnh và di sản, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thống đốc Yamamoto Ichita bày tỏ vinh dự được sang thăm Việt Nam lần thứ 5, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Gunma và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong hợp tác với Việt Nam.

Thống đốc tỉnh Gunma chia sẻ sự cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do thiên tai tại Việt Nam thời gian qua, đồng thời đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Gunma đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh cũng như cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Thống đốc cho biết trong đoàn công tác của tỉnh Gunma lần này có nhiều doanh nghiệp mong muốn đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến – chế tạo, công nghệ cao và nông nghiệp hiện đại. Ông bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh Gunma mở rộng hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, phù hợp với định hướng hợp tác mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đề cập.