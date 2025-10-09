Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tuyệt đối không để người dân chịu cảnh đói rét sau bão lũ

Ngày 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là bão số 11 và mưa lũ sau bão.

Cùng dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cùng đại diện các tập đoàn trong lĩnh vực viễn thông, năng lượng.

THIÊN TAI GÂY THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG

Từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 20 loại hình thiên tai xảy ra trên khắp các vùng, miền cả nước. Thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử và trên phạm vi rộng. Các cơn bão số 5, 9, 10, 11 có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và diễn biến trái quy luật; mưa lớn cực đoan gây lũ vượt lịch sử tại nhiều tuyến sông, ngập lụt nghiêm trọng tại các đô thị, vùng trũng thấp, đặc biệt ở Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh...

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nhân Dân

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác phòng, chống, ứng phó được Trung ương và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Ban Bí thư đã ban hành 2 công điện; Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Chỉ thị, 51 công điện, 2 quyết định và 94 văn bản chỉ đạo ứng phó. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, động viên, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuy nhiên, do tính chất bất thường và cường độ mạnh, thiên tai vẫn gây thiệt hại nặng nề. Tính đến ngày 9/10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; 258.232 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 555.869 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 15.177 gia súc và gần 1,45 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi; tổng thiệt hại ước tính trên 33.549 tỷ đồng.

Riêng bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây ngập sâu, diện rộng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, nhất là các khu vực ven sông Cầu, sông Thương, sông Trung. Thiệt hại ghi nhận gồm 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương, 221.954 nhà bị ngập (riêng Thái Nguyên hơn 200.000 nhà), gần 23.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 2.200 gia súc và 357.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hệ thống hạ tầng cũng chịu thiệt hại nặng nề: đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) bị vỡ, 23 sự cố đê điều xảy ra tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội; 66 vị trí quốc lộ bị sạt lở, ngập sâu; nhiều tuyến tỉnh lộ và đường nông thôn bị chia cắt; điện lực, viễn thông mất trên diện rộng, hàng trăm nghìn khách hàng bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ. Ông đề nghị tiếp tục rà soát, tổng hợp cụ thể tình hình thiệt hại, triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ, nhất là khôi phục hoạt động của cơ sở y tế, trường học để đảm bảo khám, chữa bệnh và việc học của học sinh.

Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội, vận động tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; sớm phân bổ kinh phí hỗ trợ tới người dân và các địa phương để ổn định đời sống, sản xuất.

HUY ĐỘNG TỔNG LỰC, KHÔNG ĐỂ NGƯỜI DÂN CHỊU CẢNH “MÀN TRỜI, CHIẾU ĐẤT”

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua thiên tai có diễn biến phức tạp, khó lường, cường độ mạnh, tác động nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng khẳng định công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai đã được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân đã góp phần giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn chịu thiệt hại nặng nề, chưa thể khôi phục; trong khi dự báo thời gian tới thiên tai còn tiếp diễn, đòi hỏi các cấp, ngành phải chủ động, linh hoạt và kịp thời ứng phó.

ác thành viên Chính phủ tham dự cuộc họp. Ảnh: Nhân Dân

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, các công điện và chỉ thị của Chính phủ để tổ chức thực hiện hiệu quả. Các lực lượng Quân đội, Công an, các bộ ngành phối hợp với địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, bằng mọi cách tiếp cận khu vực đang bị chia cắt để cung cấp lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, rét.

Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; huy động lực lượng giúp dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà hư hỏng; bố trí nơi ở tạm, không để người dân phải chịu cảnh “màn trời, chiếu đất”. Các bộ, ngành và địa phương mở kho dự trữ, cấp phát hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng bị thiệt hại; triển khai chính sách bảo hiểm, hỗ trợ lãi suất, vốn vay để khôi phục sản xuất.

Đối với các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, Thủ tướng yêu cầu sử dụng ngay nguồn dự phòng ngân sách để khắc phục, bảo đảm không người dân nào thiếu dịch vụ y tế, không học sinh nào phải nghỉ học do thiên tai. Đồng thời, tập trung khắc phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, giao thông, viễn thông, hồ đập, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sớm ổn định trở lại.

Về dài hạn, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng và dân cư phù hợp điều kiện bất thường của thiên tai; rà soát phương tiện, thiết bị, nguồn dự trữ để chủ động ứng trực và xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thủ tướng yêu cầu biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng chậm, thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vô cảm, trục lợi từ khó khăn của người dân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về khắc phục hậu quả thiên tai trước mắt, đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, lâu dài dựa trên tính toán kỹ về thời gian, nguồn lực và hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng bộ công cụ và chỉ số đánh giá việc thực hiện.