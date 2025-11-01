Thứ Bảy, 01/11/2025

Cần xem xét tính khả thi về quy định kinh phí an ninh mạng phải đạt tối thiểu 10% dự án công nghệ

Hạ Chi

01/11/2025, 08:55

Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Bộ Công An đánh giá tính khả thi của quy định tại Dự thảo Luật An ninh mạng: Kinh phí bảo vệ an ninh mạng phải bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án... công nghệ thông tin...

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày Dự thảo Luật An ninh mạng.
Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày Dự thảo Luật An ninh mạng.

Ngày 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Đại tướng Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình về Dự án Luật An ninh mạng; Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra.

BỔ SUNG QUY ĐỊNH CUNG CẤP ĐỊA CHỈ IP CHO LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH AN NINH MẠNG 

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, cho biết Dự thảo Luật An ninh mạng gồm 9 chương, 58 điều, trong đó có 30 điều khoản kế thừa của Luật An ninh mạng năm 2018, 61 điều khoản kế thừa của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; 9 điều khoản hợp nhất và bổ sung 03 điều khoản mới. 

Những quy định được sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề: "Bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; Bổ sung quy định về trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; Bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị; Bổ sung quy định về việc khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam, Bổ sung quy định về cấp chứng chỉ về an ninh mạng.

Báo cáo thẩm tra Dự thảo Luật An ninh mạng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới, cho biết Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật trên cơ sở chủ yếu là hợp nhất nội dung của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, phân định thiếu rõ ràng về thẩm quyền, chức năng giữa Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng hiện hành.

Nhất là, Luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng và tình hình tấn công mạng, tội phạm mạng xuyên biên giới diễn biến phức tạp.

NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG AI ĐỂ LAN TRUYỀN THÔNG TIN GIẢ

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản nhất trí với các nội dung được điều chỉnh trong dự thảo Luật. Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1 và Điều 2) cần rà soát để tránh trùng lặp với các quy định về an ninh dữ liệu, an ninh thông tin, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đã được quy định trong Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Viễn thông và các luật khác về công nghệ thông tin.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra Dự án Luật An ninh mạng. 
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra Dự án Luật An ninh mạng. 

Về hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng (Điều 9), đề nghị rà soát để bổ sung đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là các hành vi sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật, mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, gây tổn hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội; đề nghị không quy định lại các hành vi đã có trong Bộ luật Hình sự.

Về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (Chương II), Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị quy định cụ thể nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ đối với từng cấp độ hệ thống thông tin (cấp độ 1 đến 5) để tăng tính khả thi, hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết; đề nghị rà soát, thống nhất các mức độ tổn hại giữa các khách thể khi phân loại hệ thống thông tin để đảm bảo tính logic và dễ áp dụng trong thực thi.

Về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng (Chương III), Uỷ ban đề nghị ngoài việc bảo vệ trẻ em, cần bổ sung đối tượng bảo vệ là những người yếu thế như người cao tuổi, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; đề nghị bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.

CẦN ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI VỀ YÊU CẦU KINH PHÍ ĐẢM BẢO AN NINH MẠNG 

Về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, đề nghị rà soát kỹ nội dung cụ thể để chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh mạng (trừ các trường hợp đặc biệt) để giảm tối đa chi phí tuân thủ pháp luật, tăng tính linh hoạt và phù hợp với Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; đề nghị cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, loại bỏ bớt các quy định về điều kiện cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng và giấy chứng nhận hành nghề hoặc chỉ quy định khung rồi giao Chính phủ quy định chi tiết.

Về điều kiện bảo đảm an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an ninh mạng (Chương VII và Chương VIII), đề nghị đánh giá tính khả thi của quy định "Kinh phí bảo vệ an ninh mạng phải bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án... công nghệ thông tin"; đề nghị rà soát trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ trong bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và trong quản lý nhà nước về an ninh mạng cho đúng với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Về điều khoản thi hành, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị nghiên cứu quy định thời gian, lộ trình chuyển tiếp phù hợp với khả năng đáp ứng của doanh nghiệp khi đã triển khai đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, phương tiện kỹ thuật đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin mạng theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp Việt Nam: Chủ động dẫn dắt tương lai với an ninh mạng tiên tiến

13:51, 22/10/2025

Doanh nghiệp Việt Nam: Chủ động dẫn dắt tương lai với an ninh mạng tiên tiến

Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

07:44, 24/09/2025

Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

Tiếp tục phát triển công nghiệp an ninh mạng vững mạnh

22:04, 05/08/2025

Tiếp tục phát triển công nghiệp an ninh mạng vững mạnh

Từ khóa:

an ninh mạng chứng chỉ an ninh mạng Đại tướng Lương Tam Quang kinh tế số Luật An ninh mạng 2023 quy định sử dụng AI tội phạm mạng Ủy ban Quốc phòng An ninh

Chi phí chuyển giao công nghệ được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp

Chi phí chuyển giao công nghệ được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tạo động lực tài chính, thể chế, pháp lý cho hoạt động chuyển giao công nghệ, cho phép khoản chi cho chuyển giao công nghệ được tính là chi phí khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp...

Dự kiến sẽ có cơ chế sandbox công nghệ số tại từng địa phương

Dự kiến sẽ có cơ chế sandbox công nghệ số tại từng địa phương

Mỗi địa phương cần có một kênh thử nghiệm các dịch vụ số mới, tạo môi trường để doanh nghiệp kiểm chứng mô hình và công nghệ trước khi thương mại hóa...

Đề nghị dự án Luật Chuyển đổi số bổ sung tội danh sử dụng AI tạo nội dung giả, gây chia rẽ trên không gian mạng

Đề nghị dự án Luật Chuyển đổi số bổ sung tội danh sử dụng AI tạo nội dung giả, gây chia rẽ trên không gian mạng

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đề nghị dự án Luật Chuyển đổi số bổ sung các hành vi phạm tội công nghệ cao mới nổi, như sử dụng AI hoặc công nghệ số để tạo nội dung giả mạo, gây chia rẽ hoặc kỳ thị trên không gian mạng...

Các bộ ngành, địa phương đã đăng ký khoảng 16.000 tỷ vốn ngân sách để thực hiện Nghị quyết 57

Các bộ ngành, địa phương đã đăng ký khoảng 16.000 tỷ vốn ngân sách để thực hiện Nghị quyết 57

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về đăng ký vốn để triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, các bộ, ngành và địa phương đã đăng ký khoảng 16.000 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ...

TP. Hồ Chí Minh đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Thành phố trong việc phát triển các lĩnh vực then chốt này…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

Chi tiêu nhỏ - tác động lớn: Vì sao mỗi khoản thu từ du lịch đều đáng giá

Tài chính

2

Bước chuyển mình mới của Nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill

Doanh nghiệp

3

Siết chặt chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty chứng khoán

Chứng khoán

4

Vinhomes Cần Giờ sử dụng công nghệ san lấp lấn biển bền vững hàng đầu thế giới

Bất động sản

5

Bảo hiểm DBV đạt doanh thu 3.010 tỷ đồng trong 10 tháng

Bảo hiểm

