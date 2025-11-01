Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Triển khai Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân...

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên các tuyến giao thông trọng yếu phục vụ dân sinh và công tác vận chuyển hàng cứu trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tập trung rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động từ sớm, từ xa, chuẩn bị các biện pháp ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, máy móc và nhân lực tại các vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, bảo đảm giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, cao tốc trọng điểm trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Các đơn vị cần tập trung kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa; bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn tại các vị trí có nguy cơ ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, cầu phao, đò ngang; cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những đoạn đường bị ngập nước, sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Công điện nêu rõ trường hợp sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, cần huy động tối đa phương tiện, nhân lực, phối hợp với địa phương khẩn trương khắc phục, bảo đảm thông tuyến nhanh nhất và an toàn cho các lực lượng tham gia.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì đường sắt tăng cường tuần tra, chốt gác tại các vị trí xung yếu như cầu, đường dễ ngập, các khu vực có nguy cơ lũ quét, đèo dốc có đá rơi, đất sụt, hoặc gần hồ, đập thủy lợi; huy động nhân lực, vật tư, thiết bị để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông đường sắt thông suốt. Khi cần thiết, phải có kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt.

Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương hướng dẫn phương tiện neo đậu, tránh trú an toàn; di dời tàu thuyền neo gần cầu vượt sông đến vị trí an toàn, không để va chạm vào công trình vượt sông; thu hồi phao tiêu, báo hiệu khi lũ về hoặc khi có thông báo xả lũ, đồng thời sớm triển khai lại hệ thống báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện, xử lý và khắc phục sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và điểm đến để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng phải chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thi công công trình xây dựng, phòng chống sạt lở trong mùa mưa lũ; chuẩn bị sẵn điều kiện khắc phục sự cố công trình, phối hợp bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác.

Các Sở Xây dựng tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và các địa phương chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ lần này cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị sửa chữa giao thông chủ động khắc phục sự cố, phân luồng và bảo đảm thông tuyến phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của người dân.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức trực ban 24/24 giờ và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.