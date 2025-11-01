Vi phạm quy định về hạn chế cho vay, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền

Tại một số thời điểm từ ngày 26/12/2023 đến ngày 30/5/2025, công ty cho một số cá nhân vay tiền thông qua các hợp đồng đặt cọc mua bán giấy tờ có giá nhưng đến thời điểm chuyển giao, công ty thông báo hủy hợp đồng và các cá nhân hoàn trả lại tiền đặt cọc theo hợp đồng đã ký.

Ngày 31/10, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có ra quyết định xử phạt CTCP Chứng khoán Thủ Đô (CASC) do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Theo đó, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 187,5 triệu đồng quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nguyên nhân là do công ty có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể: tại một số thời điểm từ ngày 26/12/2023 đến ngày 30/5/2025, công ty cho một số cá nhân vay tiền thông qua các hợp đồng đặt cọc mua bán giấy tờ có giá nhưng đến thời điểm chuyển giao, công ty thông báo hủy hợp đồng và các cá nhân hoàn trả lại tiền đặt cọc theo hợp đồng đã ký.

Trước đó vào ngày 22/5/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã phạt công ty với số tiền là 152,5 triệu đồng vì không lưu giữ hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu và chậm nộp báo cáo quản trị năm 2024 - trong đó, mức phạt 92,5 triệu đồng được áp cho hành vi thiếu tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp khi chuyển nhượng trái phiếu H39CH2123004 và HQNCH2124005 và phạt 60 triệu đồng do báo cáo nộp muộn.

Trước đó nữa vào cuối năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng từng xử phạt CASC 410 triệu đồng do có 3 vi phạm: Một là, công ty đã báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể: công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/6/2022, 31/7/2022, 31/8/2022, 30/9/2022; 31/10/2022, 30/11/2022, 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023, 31/3/2023, 30/4/2023);

Hai là, vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể: trong thời kỳ kiểm tra, Công ty đã cho Công ty cổ phần Vital Investments Group vay số tiền 40 tỷ đồng thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/22062022/HTKD/CASC-VIG ngày 22/6/2022);

Ba là, không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện. Cụ thể: công ty có 01 thành viên Ban kiểm soát không có chứng chỉ chuyên môn quy định và không được đào tạo một trong các chuyên ngành theo quy định.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu giảm 30,5% xuống 6,7 tỷ đồng; chi phí giảm hơn 10% xuống còn hơn 5,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 69% xuống còn hơn 1 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, hiện tại doanh thu của công ty chủ yếu thu được từ cung cấp dịch vụ Đại lý lưu ký trái phiếu. Năm 2025, công ty giảm giá dịch vụ Đại lý lưu ký chứng khoán cho khách hàng nên doanh thu quý 3 của công ty giảm so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 4,98 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi hơn 1,44 tỷ đồng.