Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai hóa đơn điện tử cho hơn 200.000 hộ kinh doanh

Tại TP. Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, ngành thuế đã có những bước đi tiên phong trong việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc triển khai hóa đơn điện tử cho hơn 200.000 hộ kinh doanh, chiếm gần 20% tổng số hộ kinh doanh trên cả nước. Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP. Hồ Chí Minh và Viettel TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Thành phố.

Ngoài ra, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai và áp dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp minh bạch hóa quản lý nhà nước mà còn tạo ra công cụ số hiện đại giúp các hộ kinh doanh quản trị hiệu quả, tiết kiệm chi phí và mở rộng kinh doanh bền vững.

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, việc áp dụng hóa đơn điện tử là một bước đi đột phá, giúp các hộ kinh doanh dễ dàng quản lý đơn hàng, dữ liệu, dòng tiền và xuất hóa đơn nhanh chóng, tiện lợi.

Thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP. Hồ Chí Minh và Viettel TP. Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc áp dụng hóa đơn điện tử mà còn mở ra một hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện cho các hộ kinh doanh. Theo đó, Viettel TP. Hồ Chí Minh cung cấp gói combo chuyển đổi số “tất cả trong một” với chi phí ưu đãi, bao gồm phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm kế toán, tất cả được tích hợp trên điện thoại thông minh. Điều này không chỉ giúp các hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao tính cạnh tranh và hội nhập sâu hơn vào thị trường số.

Đại diện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Với sự quyết tâm của Thuế TP. Hồ Chí Minh và sự cam kết đồng hành từ Viettel TP. Hồ Chí Minh, hành trình chuyển đổi số của hơn 200.000 hộ kinh doanh tại Thành phố chắc chắn sẽ thành công, góp phần xây dựng một TP. Hồ Chí Minh hiện đại, minh bạch và dẫn đầu trong kinh tế số.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên số, việc áp dụng công nghệ vào quản lý thuế không chỉ là xu thế mà còn là yêu cầu cấp thiết.

Bên cạnh việc hợp tác với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 31/10, Viettel TP. Hồ Chí Minh còn hợp tác chiến lược với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) trong hành trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện phục vụ cộng đồng kinh doanh Việt Nam.

Theo đó, Viettel TP. Hồ Chí Minh và ACB sẽ phối hợp triển khai các giải pháp số hóa trong quản trị, bán hàng và thanh toán điện tử dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và hộ kinh doanh; giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tối ưu quy trình và tuân thủ quyết định thuế theo Đề án 3389 (chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai từ ngày 1/1/2026).

Cụ thể, Viettel TP. Hồ Chí Minh cung cấp phần mềm bán hàng thông minh Tendoo, hóa đơn điện tử Viettel S-Invoice, và chữ ký số Viettel-CA giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu, chi phí, lập sổ kế toán, tờ khai thuế, và thanh toán trực tuyến ngay trên một nền tảng duy nhất. Trong khi đó, ACB sẽ cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng số, tài khoản thanh toán, và các ưu đãi vay vốn linh hoạt,…

Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Viettel cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Việc hợp tác cùng ACB sẽ mang đến cho hộ kinh doanh những giải pháp số trọn gói, thiết thực và phù hợp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số phát triển bền vững. Các gói giải pháp được thiết kế giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận công nghệ số, số hóa hoạt động tài chính – kế toán, đồng thời tiết kiệm tới 70% thời gian và 50% chi phí vận hành.

Được biết thời gian qua, Thuế TP. Hồ Chí Minh và Viettel TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hàng loạt hội nghị, hội thảo, tập huấn trực tiếp và trực tuyến tại 29 Thuế cơ sở và 128 chợ truyền thống trên địa bàn. Đồng thời, đội ngũ kỹ thuật và nhân viên kinh doanh của Viettel TP. Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp, đặc biệt chú trọng đến các chủ hộ lớn tuổi, ít tiếp xúc với công nghệ.