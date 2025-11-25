Thủ tướng tiếp và làm việc với lãnh đạo phía Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật tại Quảng Ninh là dịp kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp nhiều lãnh đạo địa phương Nhật Bản, trao đổi định hướng hợp tác và khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, giao lưu và kết nối nhân lực.

Sáng 25/11 tại Quảng Ninh, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Takebe Tsutomu và đoàn lãnh đạo các địa phương Nhật Bản tham dự Diễn đàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản - Ảnh: VGP

Tiếp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita, Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao việc Thống đốc tham dự sự kiện hợp tác địa phương quy mô lớn lần đầu tiên giữa hai nước, cụ thể hóa thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai bên từ tháng 4/2025. Thủ tướng cho biết gần 50 địa phương và hàng trăm doanh nghiệp của hai nước đã đăng ký tham dự, đồng thời điểm lại một số công trình hợp tác tiêu biểu tại Quảng Ninh, đề nghị Gunma tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Quảng Ninh trong văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân.

Thống đốc Gunma bày tỏ vinh dự gặp Thủ tướng lần thứ hai, chia sẻ cảm thông với nhân dân miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ và cho biết nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ông đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đoàn công tác của tỉnh Gunma tham dự Diễn đàn nhằm tìm hiểu sâu hơn cơ hội liên kết với các địa phương Việt Nam.

Thủ tướng nhất trí và tin tưởng đoàn Gunma sẽ chủ động đề xuất các sáng kiến hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh như đào tạo nhân lực, công nghiệp chế biến thực phẩm, thiết bị vận tải, hóa chất, nhựa, nông nghiệp công nghệ cao và chăm sóc người cao tuổi.

Thủ tướng khuyến khích mở rộng đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bán dẫn. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục hỗ trợ cộng đồng hơn 16.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt - Ảnh: VGP

Tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Takebe Tsutomu, Thủ tướng cảm ơn việc ông tham dự Diễn đàn với sự góp mặt của đại diện 50 địa phương và hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng chia sẻ kết quả cuộc gặp gần đây với Thủ tướng Takaichi tại Diễn đàn Cấp cao ASEAN tháng 10/2025, trong đó hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy hợp tác, bao gồm hợp tác địa phương.

Cố vấn Takebe Tsutomu nhắc lại cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng – sự kiện đặt nền móng cho hợp tác giữa Hokkaido và Quảng Ninh. Ông cho biết hợp tác địa phương Việt – Nhật ngày càng sôi động, đặc biệt trong giao lưu văn hóa, nhân dân và giáo dục, với nhiều sự kiện như Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido và Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long. Ông cũng nhấn mạnh các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực, trong đó có Dự án Trường Đại học Việt – Nhật.

Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của ông Takebe Tsutomu và đề nghị tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản. Trong đó có việc tăng cường hợp tác địa phương, nhất là giữa Hokkaido, Quảng Ninh và các địa phương Việt Nam trong nông nghiệp, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch; hỗ trợ xây dựng khoa tiếng Nhật tại Đại học Hạ Long; thúc đẩy các chính sách thuận lợi cho lao động và sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản; tăng cường đào tạo lĩnh vực bán dẫn và AI tại Trường Đại học Việt – Nhật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo, đại diện các địa phương Nhật Bản tham dự Diễn đàn - Ảnh: VGP

Tiếp đoàn lãnh đạo các địa phương Nhật Bản, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản với sự tin cậy chính trị cao và hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo các tỉnh Yamanashi, Niigata, Tokushima, Osaka, Shimane, Hiroshima, Miyagi và Wakayama đã giới thiệu về tiềm năng địa phương và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng cảm ơn các ý kiến trao đổi và nhấn mạnh hợp tác địa phương là kênh hợp tác quan trọng, thực chất, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước. Thủ tướng đề nghị các địa phương Nhật Bản cụ thể hóa các văn bản hợp tác, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường trao đổi đoàn và vận động doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực chế biến, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; gắn kết hoạt động đầu tư với chuyển giao công nghệ, nâng cao hàm lượng khoa học trong các dự án.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư thành công; đồng thời đề nghị Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nhật Bản và kết nối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có công nghệ tiên tiến tại khu vực Kansai với doanh nghiệp Việt Nam để tăng năng lực công nghệ.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua gắn kết các cơ sở giáo dục, thúc đẩy nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn và lượng tử, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và duy trì các chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam.