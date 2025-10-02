Lạm phát ở châu Âu tăng tốc, ECB có thể “án binh bất động” về lãi suất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Thứ Năm, 02/10/2025
Bình Minh
02/10/2025, 11:07
Lạm phát tại eurozone đã tăng tốc trong tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong thời gian còn lại của năm nay...
Theo số liệu từ cơ quan thống kê châu Âu Eurostats ngày 1/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 2,2% trong tháng vừa qua so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức tăng 2% được ghi nhận vào tháng 8 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.
Việc giá cả tăng mạnh hơn dự kiến ở các nền kinh tế chủ chốt như Đức đã đẩy tăng tỷ lệ lạm phát của toàn liên minh tiền tệ gồm 20 quốc gia. Giá năng lượng giảm chậm lại trong tháng 9 so với tháng 8 là một nguyên nhân quan trong nữa trong sự sự gia tăng lạm phát của khu vực này.
Chỉ số CPI lõi - loại bỏ hai nhóm năng lượng và thực phẩm vốn có mức độ biến động giá cả lớn - giữ ổn định, trong đó lạm phát dịch vụ tăng nhẹ lên mức 3,2% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo lạm phát mới nhất của eurozone là "một dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả căn bản vẫn chưa giảm đáng kể” - ông Joe Nellis, cố vấn kinh tế tại công ty tư vấn MHA - nhận định với tờ báo Wall Street Journal.
Với lạm phát còn cao hơn mục tiêu 2% - mức mà các nhà hoạch định chính sách tiền tệ ECB coi là tối ưu - cơ quan này có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này. Nếu vậy, đây sẽ cuộc họp thứ 3 liên tiếp ECB không thay đổi lãi suất.
Phần lớn các nhà đầu tư đang kỳ vọng hội đồng thống đốc ECB sẽ giữ lãi suất tiền gửi ở mức 2% trong cuộc họp tới, và chỉ có một tỷ lệ nhỏ dự báo ECB tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này - theo dữ liệu từ LSEG.
Dù vậy, giới chức ECB cho rằng sự gia tăng lạm phát này chỉ là tạm thời, và họ quan tâm nhiều hơn tới việc lạm phát ở eurozone có thể tụt dưới mục tiêu 2% vào năm tới. Mặc dù lạm phát tăng trong tháng 9, giới chức ECB vẫn cho rằng giá cả trong khu vực đang đương đầu với áp lực giảm.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde hôm 30/9 nói rằng lạm phát khó có khả năng tăng cao hơn hoặc giảm thấp hơn nhiều so với mục tiêu trong những tháng tới. Các cú sốc thương mại chưa hề gây áp lực tăng giá mới ở eurozone, và cũng không gây thiệt hại nhiều cho hoạt động kinh tế như đã lo ngại - bà Lagarde nói trong một bài phát biểu tại Phần Lan.
"Trong phạm vi mà chúng tôi có thể mô hình hóa tương lai, các rủi ro đối với lạm phát dường như khá được kiểm soát theo cả hai hướng”, bà nói.
Những bình luận này lặp lại quan điểm của nhà kinh tế trưởng ECB Philip Lane, người đã nói vào hôm 28/9 rằng triển vọng lạm phát của khu vực eurozone là “khá ôn hòa”.
Tuy nhiên, với tăng trưởng kinh tế eurozone còn chậm chạp, lạm phát tại khu vực này có khả năng giảm xuống dưới 2% vào cuối năm và duy trì ở đó đến năm 2026 - theo nhà kinh tế Andrew Kenningham của công ty nghiên cứu Capital Economics. Ông cho rằng lạm phát giảm sẽ thúc đẩy ECB hạ lãi suất xuống mức thấp hơn.
Cuối tháng 7, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo đó Mỹ sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ EU, giúp chấm dứt một phần sự bất định về thương mại đã tồn tại kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào đầu năm.
Theo các cuộc khảo sát gần đây, doanh nghiệp và người tiêu dùng ở eurozone đang lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế khu vực trong những tháng tới. Kết quả này làm dấy lên hy vọng rằng nền kinh tế của khu vực đồng tiền chung vẫn tiếp tục tăng trưởng, dù chậm, trong nửa cuối năm 2025.
