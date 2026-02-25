Thủ tướng yêu cầu “vào việc ngay” sau Tết, tạo đà tăng trưởng năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương bắt tay xử lý công việc, giữ nhịp điều hành thông suốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô và an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn khởi động năm công tác mới, với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng điều hành và hiệu quả thực thi chính sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Theo Chỉ thị, công tác chuẩn bị và phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được các bộ, cơ quan, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; hàng hóa thiết yếu dồi dào, giá cả cơ bản ổn định. Nhiều công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia và hoạt động sản xuất tại các nhà máy được duy trì xuyên Tết nhằm bảo đảm tiến độ và đơn hàng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chỉ thị cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong dịp Tết, nhất là tình hình trật tự, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp; xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt trên đường thủy; tình trạng vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, buôn bán, sử dụng pháo trái phép vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới.

VÀO VIỆC SỚM, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM NHIỆM VỤ TỒN ĐỌNG

Chỉ thị nêu rõ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương quán triệt nghiêm tinh thần “làm việc sớm, vào việc ngay”, coi đây là nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm.

Việc triển khai công việc phải được tiến hành đồng bộ, khẩn trương, tránh tâm lý chờ đợi, trì hoãn sau kỳ nghỉ Tết, bảo đảm không bỏ lỡ thời cơ, không để gián đoạn hoạt động điều hành, quản lý nhà nước.

Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn xử lý thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: TTXVN

Trọng tâm được đặt vào việc rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn đọng trước Tết, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, các dự án đầu tư, giải ngân vốn, giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ thị yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không tổ chức du xuân, lễ hội trong giờ làm việc, không sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công trái quy định dưới mọi hình thức.

Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”, trong đó coi trọng tiết kiệm thời gian, phát huy trí tuệ tập thể, tổ chức phân công công việc khoa học, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế – xã hội, nhất là biến động giá cả, cung cầu hàng hóa, thị trường sau Tết; kịp thời có biện pháp điều tiết phù hợp, bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá và thị trường.

ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ CÔNG, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

Một nhiệm vụ trọng tâm được Chỉ thị đặt ra là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và lan tỏa động lực phát triển cho nền kinh tế.

Trọng tâm được đặt vào các công trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của từng ngành, từng địa phương, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, y tế, giáo dục và các chương trình mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công nhân tại một doanh nghiệp trong ngày làm việc đầu tiên sau năm mới. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 theo đúng quy định, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai ngay sau khi được giao vốn.

Việc tổ chức thực hiện phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện từng dự án phải được kịp thời rà soát, tháo gỡ, không để ách tắc kéo dài.

Song song với nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công, Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng yếu thế khác.

Bộ Tài chính được giao hướng dẫn thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để bổ sung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp bách, bảo đảm sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH VĨ MÔ, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT – KINH DOANH

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, thận trọng và phối hợp chặt chẽ, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việc điều hành phải bám sát diễn biến trong nước và quốc tế, kịp thời điều chỉnh các công cụ chính sách phù hợp với thực tiễn, bảo đảm vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định thị trường và niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước được giao theo dõi sát tình hình thị trường tiền tệ, ngoại hối và thị trường vàng; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng theo đúng thẩm quyền, phù hợp với mục tiêu điều hành chung.

Dòng vốn tín dụng được định hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, Chỉ thị yêu cầu các bộ quản lý ngành, địa phương triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết, bảo đảm không để xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn lưu thông hàng hóa.

Công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc theo dõi sát diễn biến thị trường, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần ổn định thị trường trong nước.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, thị trường nông sản; chủ động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bảo đảm sản xuất nông nghiệp ổn định và an toàn.

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI VÀ CHUẨN BỊ CÁC NHIỆM VỤ LỚN NĂM 2026

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ đầu năm, coi đây là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, quá khổ, chạy quá tốc độ, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, khu đông dân cư tiếp tục được tăng cường, tạo môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Cùng với đó, Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực, an ninh, an toàn để phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, bảo đảm đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tập trung đôn đốc, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ngay từ đầu năm; chủ động theo dõi sát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026, tạo nền tảng cho việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030.