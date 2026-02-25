Giới chức Fed thận trọng với cắt giảm lãi suất

Một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu vào ngày 24/2 đưa ra quan điểm thận trọng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất...

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho rằng lạm phát vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát nên việc giảm lãi suất về mức thấp hơn tiềm ẩn rủi ro.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế kinh doanh Quốc gia (NABE) tại Washington DC, ông Goolsbee nhấn mạnh rằng Fed nên hoãn giảm thêm lãi suất cho đến khi có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát thực sự đang trên đà giảm về mục tiêu 2%.

Các chỉ số gần đây cho thấy lạm phát ở Mỹ đã giảm nhiều so với mức đỉnh thiết lập sau đại dịch Covid-19 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Ông Goolsbee lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ đã từng mắc sai lầm khi cho rằng lạm phát chỉ là tạm thời và giờ đây, Fed không nên lặp lại sai lầm đó. Ông cho rằng việc cắt giảm lãi suất quá sớm có thể không phải là một quyết định khôn ngoan trong hoàn cảnh hiện tại.

"Trước khi chúng ta cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế, hãy chắc chắn rằng lạm phát đang quay trở lại mức 2%”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Goolsbee.

Dữ liệu lạm phát - tính theo thước đo được Fed ưa chuộng là chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) - gần đây nhất cho thấy tốc độ tăng giá cả của tháng 12/2025 so với cùng kỳ năm trước là 3%. Mức lạm phát này đã tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng 11, một phần do thuế quan - yếu tố được coi là nguồn áp lực lạm phát tạm thời. Tuy nhiên, sự tăng tốc này của lạm phát cũng do áp lực từ lĩnh vực dịch vụ và các khu vực không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thuế quan.

Ông Goolsbee đặc biệt nhấn mạnh rằng lạm phát trong lĩnh vực nhà ở vẫn ở mức cao và không đây là lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi thuế quan, đòi hỏi Fed phải "cảnh giác". Ông cho rằng mức lạm phát 3% "chưa đủ tốt" và không phải là điều mà Fed đã cam kết bởi mục tiêu lạm phát mà Fed đặt ra là 2%.

Trước khi đưa ra những phát biểu mang tính thận trọng này, ông Goolsbee từng nói rằng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Những phát biểu của ông Goolsbee được đưa ra trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách của Fed và ông Goolsbee là một thành viên có quyền biểu quyết trong năm nay - sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng 6 và có thể là tháng 7.

Theo công cụ FedWatch của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 50% Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và khoảng khả năng khoảng 71% Fed hạ lãi suất vào tháng 7. Fed đã có 3 lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm mỗi lần vào cuối năm 2025.

Thống đốc Fed Christopher Waller, người đã ủng hộ việc giảm lãi suất, cũng cách tiếp cận thận trọng hơn khi phát biểu tại hội nghị NABE. Ông Waller cho rằng các nhà hoạch định chính sách không cần lo ngại nhiều về tác động của thuế quan đến lạm phát, song ông cho rằng dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ có thể đang ở trạng thái tốt hơn so với dự báo trước đó, do vậy giảm bớt nhu cầu cắt giảm lãi suất thêm.

Theo ông Waller, nếu tình hình việc làm tiếp tục cải thiện, điều đó sẽ càng làm giảm bớt lý do để hạ lãi suất. Dù vậy, ông cũng nói số liệu việc làm phi nông nghiệp tốt hơn kỳ vọng của tháng 1/2026 có thể chỉ là một tín hiệu nhất thời thay vì là một xu hướng.

Phát biểu cùng ngày 24/2 trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic, cho rằng nước Mỹ có thể đang bước vào một thời kỳ có cơ cấu tỷ lệ thất nghiệp cao hơn bởi các công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt giảm nhân công. Ông nói rằng đây là một sự dịch chuyển mà Fed có thể sẽ không chống lại được bằng cách hạ lãi suất.