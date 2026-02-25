Khẩn trương hoàn thành thể chế hóa các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV

Ngày 24/2/2026, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 539-CV/VPTW thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, trên cơ sở xem xét Báo cáo số 28-BC/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo kết luận, Ban Bí thư biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang trong việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 55-CT/TW, bảo đảm Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, nghĩa tình. Việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 được đánh giá là chu đáo, tạo khởi đầu thuận lợi, khí thế mới cho năm 2026 với tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”.

Ban Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trì trệ, chậm trễ trong giải quyết công việc.

Cùng với đó, các cấp uỷ hoàn thành việc bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; hoàn thành thể chế hóa các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV trong quý I/2026. Các cơ quan tham mưu khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 trong tháng 3/2026.

Ban Bí thư cũng yêu cầu tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án luật trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2026.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy đầu tư công, khơi thông các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu ngay từ những tháng đầu năm 2026, hướng tới tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Đồng thời, yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, duy trì khí thế phấn khởi trong Nhân dân.