Trang chủ Tiêu điểm

Khẩn trương hoàn thành thể chế hóa các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV

Hà Lê

25/02/2026, 09:54

Ngày 24/2/2026, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 539-CV/VPTW thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, trên cơ sở xem xét Báo cáo số 28-BC/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

Cả nước đón Tết, vui Xuân với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" - Ảnh minh họa: TTXVN
Cả nước đón Tết, vui Xuân với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" - Ảnh minh họa: TTXVN

Theo kết luận, Ban Bí thư biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang trong việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 55-CT/TW, bảo đảm Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, nghĩa tình. Việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 được đánh giá là chu đáo, tạo khởi đầu thuận lợi, khí thế mới cho năm 2026 với tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”.

Ban Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trì trệ, chậm trễ trong giải quyết công việc.

Cùng với đó, các cấp uỷ hoàn thành việc bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; hoàn thành thể chế hóa các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV trong quý I/2026. Các cơ quan tham mưu khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 trong tháng 3/2026.

Ban Bí thư cũng yêu cầu tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án luật trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2026.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy đầu tư công, khơi thông các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu ngay từ những tháng đầu năm 2026, hướng tới tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Đồng thời, yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, duy trì khí thế phấn khởi trong Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không để chậm trễ công việc sau Tết

13:48, 24/02/2026

13:48, 24/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không để chậm trễ công việc sau Tết

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao độ cho 9 nhiệm vụ lớn trong tháng 3/2026

14:50, 23/02/2026

14:50, 23/02/2026

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao độ cho 9 nhiệm vụ lớn trong tháng 3/2026

Kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới: Xác lập đầy đủ nội hàm, nâng tầm vai trò dẫn dắt

Kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới: Xác lập đầy đủ nội hàm, nâng tầm vai trò dẫn dắt

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước lần đầu tiên xác lập đầy đủ, có hệ thống nội hàm của khu vực kinh tế nhà nước, làm rõ vị trí, vai trò và phạm vi, đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt phát triển trong kỷ nguyên mới.

Văn hóa là một

Văn hóa là một "trụ cột" và là "hệ điều tiết" cho phát triển nhanh và bền vững đất nước

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu đặt văn hóa, con người ở vị trí nền tảng, trụ cột và động lực nội sinh của phát triển bền vững đất nước.

Rà soát toàn diện, bảo đảm Luật Thủ đô (sửa đổi) thực sự khả thi

Rà soát toàn diện, bảo đảm Luật Thủ đô (sửa đổi) thực sự khả thi

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tiếp tục rà soát toàn diện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất; khi ban hành phải thực sự khả thi, tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để Thủ đô Hà Nội bứt phá phát triển.

Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU

Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU

Sự thống nhất trong chỉ đạo, liên tục trong thực hiện và rõ ràng về trách nhiệm được coi là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến thực chất, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

