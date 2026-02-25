Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Văn
phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 1602/VPCP-CN ngày 23/2/2026 truyền đạt
ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình cung cấp vật liệu
cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Theo
đó, xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình cung cấp vật liệu
cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà
giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh
An Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường các giải pháp
quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 và đúng quy định pháp luật.
Đồng
thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan có phương án phù hợp
nâng công suất hoạt động của cảng, tạo luồng xanh cho hoạt động vận chuyển vật
liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
Bên
cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án có phương án chủ động
tập kết vật liệu về kho bãi để dự trữ cho những giai đoạn thi công cao điểm,
không để tình trạng tăng nhu cầu đột biến dẫn đến vượt công suất, năng lực khai
thác, vận chuyển khoáng sản, gây tác động tiêu cực đến môi trường.
Trước
đó, tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 của tỉnh UBND An
Giang vào cuối tháng 1/2026, theo báo cáo, đối với dự án khu tái định cư
An Thới, địa phương đã hoàn thành đo đạc toàn bộ dự án, niêm yết dự thảo phương
án bồi thường. Dự án tổng diện tích thu hồi là 23,8 7 ha, liên quan đến 423
hộ dân.
Đối
với dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tổng diện tích
cần giải phóng mặt bằng là 201,3 ha, liên quan đến 1.597 hộ dân. Hiện
đã đo đạc được 69,9 ha. Riêng khu vực ưu tiên 52,7 ha đã đo đạc 34,3 ha.
Dự kiến đến 28/2/2026 sẽ phê duyệt phương án bồi thường đối với diện
tích đã đo đạc; phần diện tích còn lại trong khu ưu tiên sẽ hoàn tất phê duyệt
vào 31/3/2026. Với 130,1 ha còn lại sẽ tiếp tục được triển khai
trong thời gian tới.
Các dự án hạ tầng khác phục vụ Hội nghị APEC 2027 cũng đang được UBND
đặc khu Phú Quốc tập trung chỉ đạo, triển khai công tác giải phóng mặt bằng với
tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Tuy
nhiên, địa phương cho biết vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn mới đạt khoảng 60%; một số khu vực
trước đây là đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đã được thu hồi, giao về địa
phương quản lý nhưng chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính, gây khó khăn trong
xác định chủ sử dụng đất khi thu hồi, kiểm kê. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt
bằng còn gặp khó khăn về nhân sự.
Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường" sẽ là một sự kiện quan trọng, đánh dấu vai trò của Việt Nam trong khu vực và mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Đồng thời là cơ hội để Phú Quốc trở thành một trung tâm hợp tác kinh tế, xã hội và giao thương toàn cầu.