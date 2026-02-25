Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Trước nhu cầu vật liệu xây dựng gia tăng phục vụ loạt dự án chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành chủ động bảo đảm nguồn cung, nâng công suất khai thác và tháo gỡ vướng nhằm đáp ứng tiến độ thi công...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 1602/VPCP-CN ngày 23/2/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan có phương án phù hợp nâng công suất hoạt động của cảng, tạo luồng xanh cho hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án có phương án chủ động tập kết vật liệu về kho bãi để dự trữ cho những giai đoạn thi công cao điểm, không để tình trạng tăng nhu cầu đột biến dẫn đến vượt công suất, năng lực khai thác, vận chuyển khoáng sản, gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Trước đó, tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 của tỉnh UBND An Giang vào cuối tháng 1/2026, theo báo cáo, đối với dự án khu tái định cư An Thới, địa phương đã hoàn thành đo đạc toàn bộ dự án, niêm yết dự thảo phương án bồi thường. Dự án tổng diện tích thu hồi là 23,8 7 ha, liên quan đến 423 hộ dân.

Đối với dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 201,3 ha, liên quan đến 1.597 hộ dân. Hiện đã đo đạc được 69,9 ha. Riêng khu vực ưu tiên 52,7 ha đã đo đạc 34,3 ha. Dự kiến đến 28/2/2026 sẽ phê duyệt phương án bồi thường đối với diện tích đã đo đạc; phần diện tích còn lại trong khu ưu tiên sẽ hoàn tất phê duyệt vào 31/3/2026. Với 130,1 ha còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Các dự án hạ tầng khác phục vụ Hội nghị APEC 2027 cũng đang được UBND đặc khu Phú Quốc tập trung chỉ đạo, triển khai công tác giải phóng mặt bằng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Tuy nhiên, địa phương cho biết vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn mới đạt khoảng 60%; một số khu vực trước đây là đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đã được thu hồi, giao về địa phương quản lý nhưng chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính, gây khó khăn trong xác định chủ sử dụng đất khi thu hồi, kiểm kê. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn về nhân sự.