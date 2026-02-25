Thứ Tư, 25/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Thanh Thủy

25/02/2026, 12:59

Trước nhu cầu vật liệu xây dựng gia tăng phục vụ loạt dự án chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành chủ động bảo đảm nguồn cung, nâng công suất khai thác và tháo gỡ vướng nhằm đáp ứng tiến độ thi công...

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 1602/VPCP-CN ngày 23/2/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình cung cấp vật liệu cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan có phương án phù hợp nâng công suất hoạt động của cảng, tạo luồng xanh cho hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án có phương án chủ động tập kết vật liệu về kho bãi để dự trữ cho những giai đoạn thi công cao điểm, không để tình trạng tăng nhu cầu đột biến dẫn đến vượt công suất, năng lực khai thác, vận chuyển khoáng sản, gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Trước đó, tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 của tỉnh UBND An Giang vào cuối tháng 1/2026, theo báo cáo, đối với dự án khu tái định cư An Thới, địa phương đã hoàn thành đo đạc toàn bộ dự án, niêm yết dự thảo phương án bồi thường. Dự án tổng diện tích thu hồi là 23,8 7 ha, liên quan đến 423 hộ dân.

Đối với dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 201,3 ha, liên quan đến 1.597 hộ dân. Hiện đã đo đạc được 69,9 ha. Riêng khu vực ưu tiên 52,7 ha đã đo đạc 34,3 ha. Dự kiến đến 28/2/2026 sẽ phê duyệt phương án bồi thường đối với diện tích đã đo đạc; phần diện tích còn lại trong khu ưu tiên sẽ hoàn tất phê duyệt vào 31/3/2026. Với 130,1 ha còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Các dự án hạ tầng khác phục vụ Hội nghị APEC 2027 cũng đang được UBND đặc khu Phú Quốc tập trung chỉ đạo, triển khai công tác giải phóng mặt bằng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Tuy nhiên, địa phương cho biết vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn mới đạt khoảng 60%; một số khu vực trước đây là đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đã được thu hồi, giao về địa phương quản lý nhưng chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính, gây khó khăn trong xác định chủ sử dụng đất khi thu hồi, kiểm kê. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn về nhân sự.

Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường" sẽ là một sự kiện quan trọng, đánh dấu vai trò của Việt Nam trong khu vực và mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Đồng thời là cơ hội để Phú Quốc trở thành một trung tâm hợp tác kinh tế, xã hội và giao thương toàn cầu.

Cầu Phước Khánh nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai vượt mốc 95% khối lượng

13:48, 24/02/2026

Cầu Phước Khánh nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai vượt mốc 95% khối lượng

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc

11:24, 29/01/2026

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc

Phê duyệt Đề án khai thác cảng An Thới tại đặc khu Phú Quốc

15:52, 05/01/2026

Phê duyệt Đề án khai thác cảng An Thới tại đặc khu Phú Quốc

Từ khóa:

cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cảng Phú Quốc đầu tư dự án giải phóng mặt bằng hạ tầng Hội nghị APEC 2027 Tỉnh An Giang vật liệu xây dựng

Đọc thêm

5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%

5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ khoảng 2,68 triệu lượt phương tiện, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận nhiều mốc lưu lượng kỷ lục mới...

Bộ Xây dựng đề nghị

Bộ Xây dựng đề nghị "siết" quản lý thiết bị bay không người lái (UAV)

Sau hàng loạt vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khiến nhiều chuyến bay phải chờ, chuyển hướng, Bộ Xây dựng đề nghị tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi uy hiếp an ninh, an toàn hàng không...

Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên 6 làn xe

Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên 6 làn xe

UBND TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất mở rộng toàn tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027...

Nghệ An quyết tâm khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ vào dịp 30/4

Nghệ An quyết tâm khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ vào dịp 30/4

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An...

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án xây dựng cầu sông Lô mới tại xã Đoan Hùng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, triển khai theo trình tự công trình khẩn cấp, phấn đấu khánh thành trước Tết năm 2027...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản tiền đồng và ngoại tệ "xì hơi" sau kỳ nghỉ Tết

Tài chính

2

Thủ tướng yêu cầu “vào việc ngay” sau Tết, tạo đà tăng trưởng năm 2026

Tiêu điểm

3

Dự án điện LNG Nghi Sơn 2,2 tỷ USD tái khởi động mời thầu quốc tế

Nhà đầu tư

4

Panama dừng cho phép công ty Hồng Kông điều hành cảng ở hai đầu kênh đào

Thế giới

5

Biến động thuế quan có thể thay đổi cục diện chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy