Trang chủ Tiêu điểm

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Như Nguyệt

24/02/2026, 16:05

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, bảo đảm vận động đúng quy định, dân chủ, công khai, bình đẳng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy nêu rõ qua ba vòng hiệp thương dân chủ, minh bạch, chặt chẽ, ngày 14/2/2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Tại mỗi tỉnh, thành phố, Ủy ban bầu cử cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương có 25 người, khối địa phương có 7 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội; có 2 người là Phó Bí thư, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh ứng cử theo cơ cấu Đảng và có 2 Trưởng ban của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối chuyên trách.

Bên cạnh đó, còn có hàng trăm ứng viên của khối Mặt trận trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày hội lớn của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày cử tri, nhân dân thực hiện quyền dân chủ, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Căn cứ Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, thời gian để các ứng viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7 giờ ngày 14/3/2026).

Từ người ứng cử trở thành người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là đối với ứng viên tham gia lần đầu là một thử thách lớn; đòi hỏi mỗi ứng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng; chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

"Mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có ứng viên khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể coi đây là một kỳ sát hạch để trở thành đại biểu Quốc hội; là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, thiết lập mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào nghị trường. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho hay.

Để tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận động tranh cử cho các ứng viên, trong đó có các ứng viên thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chuyên gia đã trao đổi những nội dung cơ bản về trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, về quy định vận động tranh cử, về kinh nghiệm lựa chọn nội dung Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội; kỹ năng xây dựng, trình bày Chương trình hành động trước các cử tri.

Hội nghị cũng là dịp để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, trao đổi, động viên người ứng cử đại biểu Quốc hội trước khi về đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, ông Bùi Đặng Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội; bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình bày chuyên đề về vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và một số quy định của pháp luật về vận động bầu cử; kỹ năng vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Từ khóa:

Mặt trận Tổ quốc Quốc hội Khóa XVI ứng cử viên Quốc hội vận động bầu cử

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

